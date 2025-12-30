В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Собянин сообщил о уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве
Собянин сообщил о уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве
Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит при подлете к Москве, обломки упали, на место выехали специалисты для устранения последствий.
Как передает ТАСС, уничтожен еще один беспилотник, который направлялся к Москве. О данном факте рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
По словам Собянина, «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».
Деталей о типе аппарата и масштабах последствий не приводится.
Сообщается, что экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.
Ранее в этот же день Собянин информировал о том, что средства ПВО Министерства обороны уже сбили другой беспилотник, приближавшийся к Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.
Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник над Москвой, а специалисты прибыли к месту его падения. Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотниками по Белгородской области.