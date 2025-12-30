Собянин сообщил о уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил о уничтожении второго беспилотника на подлете к Москве

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, уничтожен еще один беспилотник, который направлялся к Москве. О данном факте рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

Деталей о типе аппарата и масштабах последствий не приводится.

Сообщается, что экстренные службы оперативно прибыли к месту падения обломков и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.

Ранее в этот же день Собянин информировал о том, что средства ПВО Министерства обороны уже сбили другой беспилотник, приближавшийся к Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края.

