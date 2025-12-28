Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
ФСБ задержала трех украинских диверсантов при попытке проникновения в ДНР
Сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой Народной Республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины, сообщили в УФСБ по ДНР.
Фильтрационные группы регионального управления ФСБ выявили и задержали этих лиц на границе. Все трое представлялись эвакуированными мирными жителями, чтобы скрыть свои настоящие цели, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Один из задержанных, Антон Ярыш, на допросе рассказал, что проходил специальную подготовку в лагере на территории Днепропетровской области, где его завербовали представители украинской военной разведки. Он заявил: «Мне предложили вернуться в Красноармейск, жить обычной жизнью, ходить на работу и ждать. Когда начнутся боевые действия и эвакуация, я должен был под видом мирного жителя проникнуть на территорию России, получить гражданство и выйти с ними на связь».
По словам Ярыша, после легализации на территории России ему предстояло ждать дальнейших указаний для проведения разведывательно-подрывных акций. Представители разведки Украины дали ему позывной «Филин» и снабдили инструкциями по передаче кодового сообщения «у меня все хорошо» для подтверждения успешного выполнения задания.
Ранее сообщалось, что трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР.