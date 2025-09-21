Минздрав подготовил законопроект об адресной поддержке ветеранов

Tекст: Дарья Григоренко

Сейчас действующее законодательство по обязательному медицинскому страхованию не предусматривает механизмов адресного сопровождения ветеранов и их семей, а также не ведет их учет как отдельных категорий среди застрахованных лиц, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что законопроект предполагает предоставление Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и территориальным фондам соответствующих данных из Единой цифровой платформы в социальной сфере. «Данная мера позволит обеспечить адресное обеспечение ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки, установленными законодательством в сфере охраны здоровья», – заявили в Минздраве.

Согласно программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, для ветеранов спецоперации на Украине действуют особые условия – им оказывают медицинскую помощь вне очереди. Для них назначается отдельный медработник, который координирует оказание первичной медико-санитарной помощи, а также организуется доставка до медучреждения или выезд медицинской бригады, если самостоятельно прибыть невозможно.

Если ветеран спецоперации нуждается в постоянном наблюдении и проживает в отдаленном населенном пункте, для него организуют телемедицинское наблюдение. Кроме того, по медицинским показаниям ветеранам СВО предоставляют санаторно-курортное лечение, а также консультирование у медицинского психолога на всех этапах оказания помощи.

Также, как отметили в Минздраве, ветераны спецоперации имеют право на зубное протезирование и получение лекарств во внеочередном порядке за счет бюджета субъектов России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.