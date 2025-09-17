Путин поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО в беззаявительном порядке

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующее поручение опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Реализацией инициативы займутся правительство, Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Им необходимо представить предложения по созданию электронного механизма предоставления помощи, чтобы участники СВО и их семьи получали поддержку либо в беззаявительном порядке, либо проактивно.

Для этого планируется использовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Как отмечается в поручении, доклад о проделанной работе президент ожидает до 25 сентября.

Ранее Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.