  • Новость часаМоди выразил надежду на встречу с Путиным в этом году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский готовит Украину к «трудным решениям»
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    Депутат назвала «нежизнеспособной» инициативу об увеличении отпуска до 35 дней
    Британская делегация УЕФА предложила переименовать приз имени Льва Яшина
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Путин продлил контрсанкции до 2027 года
    Минторг США запретил «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию
    Названа новая дата публикации очередного пакета санкций ЕС против России
    Университет штата Техас отчислил студента за пародию на смерть Кирка
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    2 комментария
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    2 комментария
    17 сентября 2025, 19:25 • Новости дня

    Путин поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО в беззаявительном порядке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.

    Соответствующее поручение опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Реализацией инициативы займутся правительство, Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Им необходимо представить предложения по созданию электронного механизма предоставления помощи, чтобы участники СВО и их семьи получали поддержку либо в беззаявительном порядке, либо проактивно.

    Для этого планируется использовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Как отмечается в поручении, доклад о проделанной работе президент ожидает до 25 сентября.

    Ранее Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.

    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    Путин поручил подготовить проведение очередной прямой линии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Он отметил важность того, чтобы работа с обращениями граждан, поступающими в ходе прямой линии, была максимально разбюрократизирована, передает РИА «Новости».

    Предыдущая прямая линия с Путиным прошла 19 декабря 2024 года. Длительность мероприятия составила 4 часа 27 минут.

    Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трампа, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о телефонном разговоре с Моди

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    В ходе видеосовещания с членами правительства Путин сообщил, что только что по телефону поздравил Моди с 75-летием и передал ему слова наилучших пожеланий от всего российского руководства, передает ТАСС.

    «Я позволил себе от вас от всех поздравить нашего друга, премьер-министра Индии с его 75-летием», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что Индия под руководством Моди проводит независимую политику и добивается высоких результатов. По его словам, отношения между Россией и Индией «носят исключительно доверительный и дружеский характер».

    Как сообщает Кремль в Telegram-канале, Путин в поздравлении пожелал Моди крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа.

    Президент России выразил удовлетворение развитием стратегического партнерства России и Индии. Российский лидер отметил, что Моди вносит большой личный вклад в укрепление отношений между странами. Лидеры обсудили подготовку декабрьского визита Путина в Индию и обменялись мнениями по международным вопросам, включая ситуацию на Украине.

    В начале сентября Путин и Моди встретились в Китае. Лидеры почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    Бойцы «Севера» уничтожили диверсантов ВСУ у границы с Курской областью
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мотострелковый полк группировки «Север» пресек попытку проникновения диверсантов ВСУ на границу Курской области, уничтожив их в Сумской области.

    Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили и уничтожили группу диверсантов ВСУ на территории Сумской области, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, противник пытался приблизиться к российской границе в районе населенного пункта Теткино. Воздушная разведка выявила движение врага, после чего огневая поддержка нанесла прицельный удар из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

    В Минобороны подчеркнули, что украинские диверсанты не оставляют попыток проникновения на российскую территорию, однако их действия оперативно фиксируются разведкой, а координаты сразу передаются расчетам для поражения целей.

    В ведомстве особо отметили: «Боевиков отправляют на «мясные» штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интернете появились фото украинских боевиков, замаскированных под бойцов спецназа России. Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ под Горловкой. Российские военные также уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин продлил контрсанкции до 2027 года

    Путин продлил ответные ограничения на вывоз продукции до 2027 года

    Путин продлил контрсанкции до 2027 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продлил действие ограничений на вывоз и ввоз определенной продукции до конца 2027 года, которые были введены в ответ на западные санкции.

    Ограничения впервые были введены в марте 2022 года и касались вывоза из России более 200 наименований товаров и оборудования, ранее ввезенных из-за рубежа, передает ТАСС.

    В список входят технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и электрическая аппаратура. Исключения сделаны для продукции, перевозимой гражданами для личного пользования, а также товаров из дружественных стран.

    Ранее эти меры продлевались, последний раз до конца 2025 года, теперь срок их действия увеличен до 31 декабря 2027 года.

    В июне Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись под Северском
    Российские войска продвинулись под Северском
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные за сутки вклинились в оборону украинских войск под Северском, где ширина линии боев составляет более двенадцати километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, военнослужащие России за последние сутки продвинулись на триста метров в оборону украинских сил под Северском Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко отметил: «В ходе активных боевых действий ВС РФ выровняли линию фронта на участке Серебрянка – Выемка в ДНР и начали продвижение в западном направлении. За истекшие сутки бойцы РФ на одном из участков вклинились в оборону противника на 300 м. Ширина фронта, на котором давят наши войска, составляет более 12 км».

    По оценке эксперта, российские бойцы продолжают наступление с целью освобождения Северска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ уже не менее десяти раз пытались вернуть контроль над этим населенным пунктом.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и запуска БПОА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 865 беспилотников, 628 ЗРК, 25 138 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 657 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 034 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. 

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Эксперт сообщил о криминальном бизнесе колумбийских группировок на Украине

    Эксперт Ниньо сообщил о наркотрафике и поставках дронов из Украины в Колумбию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские вооруженные группировки организовали на Украине бизнес по наркотрафику, наемничеству и поставкам компонентов для БПЛА и взрывчатки, заявил преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо.

    По его словам, колумбийские вооруженные группировки создали криминальный бизнес на Украине, используя возможности для наркотрафика, наемничества, а также для поставок компонентов беспилотников и взрывчатки в Колумбию, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что такие организации, как «Армия национального освобождения» (ELN) и картель «Клан залива», используют войну на Украине для построения межконтинентальных криминальных схем. По словам Ниньо, этот бизнес включает распространение кокаина, участие наемников в зарубежных конфликтах, а также ввоз в Колумбию устройств, которые помогают бороться с конкурентами и государственными структурами.

    Согласно оценке эксперта, колумбийские преступные группировки налаживают поставки компонентов для производства взрывных устройств и беспилотников с Украины. Это, по мнению Ниньо, объясняет рост числа нападений на полицию и военных в Колумбии в последнее время.

    Он также предположил, что расчеты с украинской стороной, вероятно, проходят по бартерной схеме, как это было в 1990-е годы между ФАРК и запрещенной в России Аль-Каидой, когда за килограмм кокаина повстанцы получали до 80 автоматов АК-47.

    Колумбия уже более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта, жертвами боевых действий и терактов стали более 260 тыс. человек, миллионы стали вынужденными переселенцами. Несмотря на мирные соглашения, часть бывших бойцов продолжает заниматься партизанской деятельностью и наркоторговлей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил, что колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, плохо обеспечиваются вооружением и снаряжением. ВСУ снизили требования к набору колумбийских наемников из-за значительных потерь в их рядах. Санчес также отметил, что семьям погибших колумбийских наемников часто не выплачивают обещанные компенсации.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Десантники «Молнией» уничтожили опорный пункт ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    В районе поселка Червоное в Константиновке был уничтожен пункт временной дислокации вооруженных сил Украины спецсредством «Молния», сообщил оператор с позывным «Косарь».

    Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, передает РИА «Новости».

    Оператор с позывным «Косарь» сообщил, что подразделение работало по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки, где украинские военные пытались накапливать силы.

    Константиновка находится на части территории ДНР, которая контролируется ВСУ. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, оба этих населенных пункта были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Ранее российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке.

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке.

    ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об активных атаках ВСУ на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные и иностранные наемники совершили несколько контратак на сватовско-кременском направлении, где ситуация сохраняется напряженной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, солдаты ВСУ и иностранные наёмники в последние несколько дней активно атаковали на сватовско-кременском участке зоны спецоперации на границе Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    «За последние несколько суток отмечается активность украинских боевиков на сватовско-кременском участке. В частности, противник нанёс два сосредоточенных удара в районах Андреевки-Редкодуба и Андреевки-Новомихайловки. В контратаках на наши позиции, по данным радиоперехватов, также участвовали иностранные наёмники», – заявил эксперт.

    Марочко отметил, что ситуация на этом участке фронта остаётся сложной, подразделения ВС РФ ведут маневренную оборону. Для стабилизации обстановки российские силы усилили огневое воздействие по местам сосредоточения украинских формирований в тыловых районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Украинские войска неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над Серебрянкой в ДНР, всего было зафиксировано десять атак. Российские военные ранее выбили украинские подразделения из большей части населенного пункта.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать празднование 300-летия Екатерины II

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке мероприятий к 300-летию со дня рождения Екатерины II.

    В документе отмечается важность реформ, проведенных Екатериной II, для российской истории, передает ТАСС.

    «Учитывая большое значение реформ Екатерины II для истории России и в связи с исполняющимся в 2029 году 300-летием со дня ее рождения, постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», – говорится в указе.

    Ранее потомок Екатерины II решил поселиться в Крыму.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские беспилотники затруднили движение украинских военных по Константиновке, где продолжаются ожесточенные столкновения за контроль над городом, сообщил оператор БПЛА 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным «Косарь».

    По его словам, движение украинских вооруженных сил по Константиновке практически перекрыто благодаря российским дронам и беспилотникам, передает РИА «Новости». «Косарь» сообщил, что управление воздушным пространством позволило снизить передвижения украинских военных до минимума.

    По его словам, российские силы активно используют дроны и БПЛА по окраинам Константиновки, в частности в районе поселка Червоное. «Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», – заявил десантник.

    Константиновка остается под контролем ВСУ, однако этот город находится в районе ожесточенных боев на Донбассе. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.

    По его словам, движение украинских вооруженных сил по Константиновке практически перекрыто благодаря российским дронам и беспилотникам, передает РИА «Новости». «Косарь» сообщил, что управление воздушным пространством позволило снизить передвижения украинских военных до минимума.

    По его словам, российские силы активно используют дроны и БПЛА по окраинам Константиновки, в частности в районе поселка Червоное. «Сейчас они практически не вылазят, увидеть противника – это редкость, в основном они короткими перебежками, контролируют воздух, чтобы выстраивать какие-либо передвижения. Потому что мы им всю землю перекрыли», – заявил десантник.

    Константиновка остается под контролем ВСУ, однако этот город находится в районе ожесточенных боев на Донбассе. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС России в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Вооруженные силы Украины атаковали север Константиновки. Вооруженные силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 06:44 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили штурмовую группу ВСУ и продвинулись вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Северяне» отразили две контратаки ВСУ под Садками и Алексеевкой, уничтожили бронетехнику и заняли позиции противника в лесу возле Синельниково.

    Ожесточенные бои продолжаются на Сумском и Харьковском направлениях, передает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении войска «Северян» успешно отразили две атаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков, уничтожив бронетранспортер М113. Особо тяжелые потери понесла штурмовая группа ВСУ, участвовавшая в атаке на Садки. Потери этой группы составили до 60% убитыми и ранеными. При этом «Северянам» удалось удержать все позиции. На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не наблюдается.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вперед в районе Хатненского участка, в лесу у Синельниково и на левобережье Волчанска. В лесу западнее Синельниково штурмовые группы заняли опорный пункт и огневую точку противника, продвинувшись на 250 м. На левом берегу Волчанска войска прошли 150 м, а на участке Меловое-Хатнее продвижение составило до 500 м. На других рубежах фронта активных действий со стороны ВСУ не было.

    В течение суток украинская сторона потеряла свыше 200 человек убитыми и ранеными, из них более 100 – в Сумской области, еще свыше 100 – в Харьковской. Были уничтожены несколько единиц бронетехники, артиллерийские орудия, станции спутниковой связи, склады и пункты управления БпЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли безуспешную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Рогов сообщил об ударе по ангарам ВСУ в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали ангары с техникой и военный склад противника на территории Запорожья, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска нанесли массированный удар по объектам военной транспортной логистики ВСУ в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, под удар попали ангары с тяжелым грузовым транспортом, ремонтная база и территория Запорожского автомобилестроительного завода, которые использовались украинской стороной в военных целях. Ангары были замаскированы под гражданские объекты, но были обнаружены благодаря помощи местных жителей.

    Также, по словам Рогова, удар был нанесен по военному складу, размещенному в здании бывшей гимназии города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что украинские власти готовят эвакуацию жителей юга Запорожской области. Российские войска нанесли удары по пригородам Запорожья. В городе полицейские обнаружили тайник с боеприпасами и оружием. Истребитель Су-27 украинских вооруженных сил разбился в Запорожье.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 07:44 • Новости дня
    Российские силы уничтожили пункт дислокации роты ВСУ в Харькове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области российские военные нанесли удар по пункту дислокации роты ВСУ, сформированной из бывших заключенных, потери уточняются.

    Пункт временного размещения специальной роты Вооруженных сил Украины, состоящей из бывших заключенных, был уничтожен на территории Харьковской области, передает РИА «Новости». Информацию об этом предоставили источники в российских силовых структурах.

    Как сообщил собеседник агентства, «уничтожен пункт дислокации спецроты (бывшие заключенные) 57-й бригады (ВСУ)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ бросили женщин-заключенных в бой из-за нехватки солдат. Бывших заключенных используют в заградотрядах ВСУ. Украинские заключенные выбирают службу в армии ради денег и амнистии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции
    В ЕС решили установить единые ограничения выдачи виз россиянам
    В Польше нашли еще один упавший дрон
    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над США
    Лукашенко назвал требования к будущему президенту Белоруссии
    Умер балетмейстер Большого театра Папко
    УЕФА обсудил смягчение санкций против российских футбольных команд

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия переживает бессильную злобу из-за учений России с индийцами

    Западные СМИ устроили истерику из-за российских учений «Запад-2025», в которых приняли участие военнослужащие еще семи стран. Особенно сильно переживают в Лондоне и даже пытаются предъявлять претензии к Индии, будто не замечая, что британская эра безвозвратно прошла, а участие Индии – далеко не главная сенсация «Запада-2025». Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трампа, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации