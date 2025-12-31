В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ
Массированная атака ударных БПЛА ВСУ по энергетическим объектам Запорожской области привела к аварийному отключению электроснабжения, в связи с чем глава региона Евгений Балицкий провел оперативное совецание.
«Отключение затронуло около 170 тыс. абонентов. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», – написал он в Telegram-канале.
По словам Балицкого, трудности, «которые вызваны атакой укронацистского режима» какое-то время будут ощущаться жителями региона, но он пообещал выполнить все поставленные перед руководством области задачи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 27 декабря атаковали село Водяное в Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе. На следующий день в Запорожской области два человека пострадали из-за удара ВСУ по микроавтобусу. Во вторник ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетике Запорожской области.