Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Отключение затронуло около 170 тыс. абонентов. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», – написал он в Telegram-канале.

По словам Балицкого, трудности, «которые вызваны атакой укронацистского режима» какое-то время будут ощущаться жителями региона, но он пообещал выполнить все поставленные перед руководством области задачи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 27 декабря атаковали село Водяное в Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе. На следующий день в Запорожской области два человека пострадали из-за удара ВСУ по микроавтобусу. Во вторник ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетике Запорожской области.



