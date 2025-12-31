  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России
    Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    55 комментариев
    Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    22 комментария
    31 декабря 2025, 00:55

    Балицкий сообщил об отключении электричества у 170 тыс. абонентов из-за ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Массированная атака ударных БПЛА ВСУ по энергетическим объектам Запорожской области привела к аварийному отключению электроснабжения, в связи с чем глава региона Евгений Балицкий провел оперативное совецание.

    «Отключение затронуло около 170 тыс. абонентов. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», – написал он в Telegram-канале.

    По словам Балицкого, трудности, «которые вызваны атакой укронацистского режима» какое-то время будут ощущаться жителями региона, но он пообещал выполнить все поставленные перед руководством области задачи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 27 декабря атаковали село Водяное в Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе. На следующий день в Запорожской области два человека пострадали из-за удара ВСУ по микроавтобусу. Во вторник ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетике Запорожской области.


    30 декабря 2025, 15:14
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    30 декабря 2025, 14:47
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    30 декабря 2025, 22:01
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    30 декабря 2025, 17:19
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    30 декабря 2025, 17:42
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    30 декабря 2025, 19:59
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие дезертировали из Вооруженных сил Украины во время военной подготовки в странах Европы, заявил пленный Сергей Момот.

    Он рассказал, что во время учений в Британии несколько человек сбежали обратно на Украину, а во время возвращения из Германии число дезертиров достигло примерно 12, передает ТАСС.

    «В Британии были уникумы, которые сбежали на территорию Украины. Я не знаю зачем. Там сбежало из роты буквально четыре человека. А вот уже когда из Германии мы возвращались, то сбежало порядка 12 человек», – заявил Момот.

    Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отмечала, что из ВСУ бегут сотни тысяч украинских военных, а официальные данные не отражают реального масштаба проблемы. Издание объясняет это усталостью, нехваткой подготовки и материальных ресурсов, неопределенными сроками службы, общим недовольством командованием и распространенной коррупцией. Кроме того, журналисты Berliner Zeitung обращают внимание на потерю доверия к командованию ВСУ из-за большого числа потерь, вызванных рискованными приказами.

    Ранее командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Сообщалось, что из ВСУ за год дезертировали или ушли в самоволку более 200 тыс. человек.

    30 декабря 2025, 21:57
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    30 декабря 2025, 21:32
    Bloomberg: Лидеры Европы обсудили атаку Киева на резиденцию Путина

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, европейские лидеры провели телефонный разговор после атаки дронов ВСУ на резиденцию Владимира Путина и последовавших заявлений Москвы о возможном изменении своей переговорной позиции по Украине. В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что разговор был организован для анализа ситуации по Украине на фоне последних событий, связанных с атакой и заявлениями Кремля.

    Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева.

    Киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свои переговорные позиции после атаки украинских беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.

    30 декабря 2025, 14:30
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    «Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом «Защитники Отечества». Я знаю, что работа развернута большая», – отметил в начале встречи глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Цивилева подходит к своей деятельности с большой душевной теплотой, и такую работу крайне важно сохранять. Он отдельно попросил ее и дальше использовать именно такой душевный подход при поддержке военнослужащих и их семей. По словам президента, «именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают».

    Последний раз Путин и Цивилева встречались в мае на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта – тогда обсуждали дополнительные меры поддержки военнослужащих, в том числе через спорт.

    В начале марта Путин общался с Цивилевой в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда. Среди участников тогда были женщины – участницы спецоперации на Украине, а также матери и вдовы погибших бойцов.

    В июле Цивилева предложила Путину выделить квоты на образование для вдов погибших бойцов.

    30 декабря 2025, 20:54
    Постпред России обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Постпред России Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после масштабной атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о политической ангажированности ведомства и может считаться покрывательством терроризма со стороны Киева, считает постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он выразил недоумение по поводу молчания правозащитной структуры, несмотря на то, что многие государства осудили атаку с использованием беспилотников, передает РИА «Новости».

    Гатилов отметил, что «правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание», и назвал это проявлением политической ангажированности и нежеланием дать принципиальную оценку преступным действиям Киева. Дипломат подчеркнул, что постоянное представительство России интересуется, будет ли Управление вновь ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».

    По словам Гатилова, Россия ожидает адекватной реакции от Управления и оценки специальных процедур Совета по правам человека. Он добавил, что отсутствие должного ответа будет воспринято как молчаливое покрывательство «очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма».

    Напомним, по данным Минобороны России, киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал атаку Киева на резиденцию Путина проявлением террора.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию российского лидера.

    30 декабря 2025, 14:51
    Во Франции потребовали оценить причастность НАТО к атаке на резиденцию Путина

    Французский политик Филиппо призвал расследовать причастность Парижа к атаке на Путина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Руководитель французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность из-за атаки на резиденцию президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». Он заявил, что реакция главы США Дональда Трампа на этот инцидент показательна: «Трамп в ярости из-за предполагаемого нападения Украины на резиденцию Путина! Он знает, что это сделано для того, чтобы саботировать его мирный процесс...».

    Филиппо подчеркнул необходимость скорейшей оценки возможной причастности Франции, других стран Европы и НАТО к этому инциденту, назвав его актом саботажа. Он обратил внимание на последствия такой атаки и риск обострения международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что провокации со стороны Киева не могут пошатнуть доверительный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Американский обозреватель Эдди Гонсалес счел попытку атаки проявлением беспомощности Владимира Зеленского.

    30 декабря 2025, 22:18
    Зеленский заболел после визита в США

    Зеленский простудился после переговоров с Трампом в США

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил о плохом самочувствии и извинился за симптомы простуды после возвращения из поездки в Соединенные Штаты, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский пожаловался на легкое недомогание после визита в Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

    Украинское издание «Новости.LIVE» опубликовало аудиозапись беседы главы киевского режима с журналистами. В разговоре Зеленский закашлялся, после чего обратился с извинениями, объяснив, что «немного простыл».

    Ранее СМИ писали, что переговоры Трампа и Зеленского не принесли прорыва.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки Киева на резиденцию Владимира Путина заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    30 декабря 2025, 14:31
    Казахстанца осудили на пять суток за оскорбление россиянина

    Суд в Алма-Ате назначил арест водителю за оскорбление россиянина

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителю Казахстана назначили пять суток ареста после скандала с российским туристом, в ходе которого прозвучали нецензурные выражения на городской дороге.

    Сведения о произошедшем передает ТАСС. В департаменте полиции Алматы рассказали, что водитель автомобиля, находясь на одной из городских дорог, инициировал конфликт с участием иностранного туриста и оскорбил его.

    По данным полиции, после инцидента правонарушителя оперативно установили и задержали. Материалы дела были направлены в суд, который назначил задержанному административный арест на пять суток за мелкое хулиганство.

    В депертаменте особо подчеркнули: «Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения».

    Пресс-служба продемонстрировала часть видео, на котором зафиксирован момент оскорбления с использованием нецензурной лексики. Ранее в российских соцсетях публиковали полную версию ролика: на кадрах видно, как нарушитель сначала расспрашивает туриста о стране происхождения, а после ответа о поездке из России начинает выкрикивать в его адрес оскорбления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в процветании России.

    Россия и Казахстан договорились поддерживать и продвигать русский язык в качестве основного средства общения между государствами СНГ.

    В Казахстане блогера Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских.

    30 декабря 2025, 23:31
    Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье

    Воробьев сообщил о 21 сбитом в Подмосковье БПЛА и одном пострадавшем

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили в Подмосковье 21 БПЛА в семи муниципалитетах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек –  мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он.

    Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

    На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    30 декабря 2025, 14:54
    Экс-депутат Рады предрек Зеленскому пожизненное заключение или устранение

    Экс-депутат Рады Олейник: Зеленского ждет пожизненный срок или устранение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высказался о судьбе Владимира Зеленского после завершения конфликта на Украине.

    По словам политика, украинского лидера ожидает наказание, и он сможет «отдыхать», лишь находясь в заключении на пожизненном сроке, передает «Газета.Ru».

    «За все то, что он сделал, он будет отдыхать, но пребывая на пожизненном сроке. Другого я не вижу варианта, потому что никто ему не даст спокойно на этой земле осваивать украденные деньги», – заявил Олейник.

    Экс-депутат не исключил и более жесткий сценарий развития событий. В беседе он отметил, что Зеленскому может грозить и физическое устранение. Особенно, по мнению Олейника, украинскому президенту стоит опасаться Британии.

    Он пояснил, что Зеленский располагает важными данными о коррупционных схемах с британскими политиками, в том числе о том, кто и сколько получал откатов. По мнению бывшего депутата, среди получателей могли быть Борис Джонсон и даже члены королевской семьи, а такие секреты не хотят оставлять на свободе.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    30 декабря 2025, 14:58
    ФСБ предотвратила теракт против школьников в Адыгее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, на этапе подготовки преступления был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, поддерживающий запрещенную в России международную террористическую организацию, передает ТАСС. Подозреваемого задержали у территории учебного заведения.

    При осмотре автомобиля, который находился возле школы, сотрудники ФСБ обнаружили десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.

    В апреле ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка.

