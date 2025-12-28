Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
В Запорожской области два человека пострадали из-за удара ВСУ по микроавтобусу
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по микроавтобусу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, в результате чего пострадали два мирных жителя, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
«Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали в Каменке-Днепровской микроавтобус. В результате ранения получили два мирных жителя, оба были доставлены в местную центральную районную больницу», – сообщили в администрации, передает ТАСС.
Также, по информации администрации, ВСУ нанесли удар по территории района электросетей, однако среди людей пострадавших или разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные попытались совершить атаку на центральную районную больницу в Каменке-Днепровской. Кроме того, он заявил, что ВСУ находятся в состоянии агонии, что выражается в атаках на гражданские объекты.
Накануне ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.