Балицкий: ВСУ в агонии пытаются атаковать гражданские объекты

Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий в своем Telegram-канале отметил, что существенные поражения украинской армии на фронте приводят к тому, что противник все чаще использует БПЛА для ударов по населенным пунктам.

Он подчеркнул: «Мы видим, как их состояние агонии заставляет атаковать гражданские объекты. Все больше появляется случаев, когда БПЛА противника в несдетонированном состоянии находят в парках, возле общественных пространств».

Губернатор обратился к жителям региона с просьбой сохранять бдительность, не подходить к обнаруженным дронам и немедленно сообщать о находках в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью артиллерии ударили по больнице в Каменке-Днепровской в Запорожской области.

В начале декабря дроны ВСУ атаковали объекты инфраструктуры в Каменке-Днепровской, пострадал человек.