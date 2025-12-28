Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.2 комментария
Губернатор Балицкий: ВСУ попытались атаковать больницу в Запорожской области
Украинские военные попытались совершить атаку на центральную районную больницу в Каменке-Днепровской Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По информации из Telegram-канала губернатора, беспилотник, использованный для удара, упал на территории медицинского учреждения, но не сдетонировал, поэтому никто не пострадал.
Кроме того, на территории центрального парка Победы был обнаружен еще один беспилотник с боевой нагрузкой. Балицкий отметил, что этот дрон также не сработал и не причинил ущерба.
За последние сутки в Каменско-Днепровском муниципальном округе зафиксировано пять попыток атаки со стороны ВСУ. В селе Великая Знаменка после атаки был поврежден надземный газопровод, однако его оперативно восстановили.
Накануне ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.
Ранее женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области.