Губернатор Балицкий: ВСУ попытались атаковать больницу в Запорожской области

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала губернатора, беспилотник, использованный для удара, упал на территории медицинского учреждения, но не сдетонировал, поэтому никто не пострадал.

Кроме того, на территории центрального парка Победы был обнаружен еще один беспилотник с боевой нагрузкой. Балицкий отметил, что этот дрон также не сработал и не причинил ущерба.

За последние сутки в Каменско-Днепровском муниципальном округе зафиксировано пять попыток атаки со стороны ВСУ. В селе Великая Знаменка после атаки был поврежден надземный газопровод, однако его оперативно восстановили.

Накануне ВСУ атаковали село Водяное Запорожской области, сбросив боеприпасы с дрона на территорию местного кафе.

Ранее женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области.