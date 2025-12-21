  • Новость часаВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
  Лента новостей
    Лавров поймал Каллас на чистосердечном признании об армянах
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках
    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    21 декабря 2025, 14:14 • Новости дня

    Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по частному дому в городе Васильевка Запорожской области пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    «В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом. Пострадала женщина 1991 года рождения, она доставлена в больницу», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что состояние пострадавшей осложняется тем, что недавно она перенесла инсульт и имеет сопутствующие заболевания. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь, врачи следят за ее состоянием.

    Ранее Балицкий сообщил, что в Васильевке после удара со стороны Вооруженных сил Украины нарушено электроснабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Лев по кличке Нео пострадал в результате удара украинского дрона.

    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS

    @ kostnews

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры уцелевшего Антоновского моста, подвергшегося многочисленным ударам из американской высокомобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

    Военный корреспондент Александр Коц опубликовал новые кадры состояния Антоновского моста после многочисленных обстрелов. Как отметил Коц в Telegram-канале, что американская система HIMARS нанесла порядка 150 прямых ударов по мосту.

    Коц уточнил, что видео было снято спустя несколько часов после отвода российских военных с западного берега Днепра. Несмотря на интенсивность обстрелов, мост не был полностью разрушен.

    «Те же небольшие пробоины, те же зияющие дыры на месте множественных попаданий в одну воронку. При этом несущие конструкции моста целы», – заявил Коц в своем материале.

    Журналист подчеркнул, что основные конструкции Антоновского моста сохранили свою целостность, хотя покрытие пострадало от многочисленных ударов. Видео, опубликованное военкором, демонстрирует крупные выбоины и повреждения дорожного полотна, однако опоры и несущие элементы моста чувствительных разрушений не получили.

    Ранее Россия нанесла повторный удар беспилотником по автомобильному мосту на трассе М-15 на Днестре в селе Маяки в Одесской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия отсекает Украину от выхода к Дунаю.

    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    Рейс Москва – Новокузнецк вернулся из-за дебоша в бизнес-классе

    Пассажирка бизнес-класса напала на бортпроводницу рейса Москва – Новокузнецк

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет, летевший из Москвы в Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неадекватных действий пассажирки из бизнес-класса.

    Самолет, летевший рейсом Москва – Новокузнецк, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за инцидента с пассажиркой бизнес-класса, сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк.

    По информации МВД, во время полета женщина нецензурно выражалась, спровоцировала потасовку с бортпроводниками и напала на одну из стюардесс. В результате самолет принял решение вернуться в пункт вылета.

    «В аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина мои коллеги задержали агрессивную авиапассажирку. Возбуждено уголовное дело», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Установлено, что нарушительницей оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения.

    В полиции уточнили, что задержанная отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У одной из бортпроводниц диагностированы ушибы, других пострадавших среди пассажиров нет.

    Сообщается, что участниками инцидента также оказались известный артист эстрады и его концертный директор – они помогли усадить дебоширку на место до прилета полиции. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

    Также отмечается, что одной из пассажирок эконом-класса в ходе полета понадобилась медицинская помощь из-за ухудшения самочувствия – ей оказана необходимая поддержка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи ранее задержали иностранного пассажира, устроившего дебош на борту рейса из Стамбула в Казань.

    В Омске вынуждено приземлился самолет, следовавший из Москвы в Барнаул, из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об угрозах санкций России и Африке, напомнил закон Ньютона о принципе противодействия.

    Глава МИД России Сергей Лавров по итогам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка в Каире прокомментировал санкционное давление Евросоюза и США на российско-африканское сотрудничество, передает ТАСС.

    В частности, дипломат подчеркнул, что «жизнь на протяжении столетий много раз доказывала, что на каждое действие найдется противодействие. Это и закон физики, и закон политики и дипломатии». Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, рассматривался ли на переговорах вопрос рисков вторичных санкций для партнеров России.

    Лавров напомнил о применимости закона Ньютона не только к миру физики, но и к международной политике, подчеркнув, что любое давление вызывает ответные механизмы. Министр выразил уверенность, что партнерские связи России с африканскими странами будут далее развиваться, несмотря на попытки Запада ограничить их с помощью угроз или ограничительных мер.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Глава МИД России заявил о подорванном доверии к странам, которые инициировали антироссийские санкции.

    Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и оно может не появиться вовсе.

    На пресс-конференции с главой правительства Португалии Владимир Зеленский высказал мнение о том, что соглашения по урегулированию на Украине может не быть, передает РИА «Новости».

    По его словам, соглашения сегодня нет. «Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», – заявил Зеленский.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина может столкнуться с продолжением боевых действий в 2026 году при отсутствии мирного соглашения этой зимой.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня.

    Президент России Владимир Путин на передаче  «Итоги года» подчеркнул готовность России завершить конфликт мирным путем при устранении причин кризиса и указал на отсутствие диалога по территориальному вопросу.

    В пекарню «Машенька» доставили ответные угощения от Путина

    Путин прислал корзину с угощениями пекарне «Машенька» в Люберцах

    Tекст: Вера Басилая

    В пекарню «Машенька» в Люберцах доставили корзину с вареньем, шоколадом и сладостями, ставшую новогодним ответным подарком от президента России Владимира Путина.

    Корзина с угощениями от президента России Владимира Путина прибыла в пекарню «Машенька» в Люберцах, передает ТАСС.

    В подарке были варенье, шоколад и еще несколько сладостей, которые стали ответом на выпечку, ранее отправленную президенту. Обмен подарками начался с того, что владелец пекарни Денис Максимов обратился к главе государства во время прямой линии.

    Ранее президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец.

    19 декабря в эфире программы «Итоги года» предприниматель Максимов рассказал президенту о своем бизнесе и попросил прокомментировать налоговые вопросы.

    Путин ответил на вопрос Максимова и попросил прислать ему что-нибудь вкусное на пробу.


    В МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море

    Дипломат Пилипсон обвинил Киев в срыве переговоров атаками БПЛА в Черном море

    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действия Киева с использованием БПЛА против торговых судов и катеров в Черном море квалифицируют как попытку сорвать работу над перемирием и затруднить переговоры. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

    Киевский режим с помощью атак беспилотников и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море пытается помешать мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью агентству. По его словам, подход Москвы к подобным инцидентам предельно ясен.

    Пилипсон отметил, что российские власти «недвусмысленно квалифицировали атаки украинских БПЛА и безэкипажных катеров на торговые суда в Черном море как пиратство». Он подчеркнул, что прекращение подобных нападений – ключевое условие для продвижения переговорного процесса.

    Дипломат добавил, что такие вылазки Киева очевидно направлены на срыв «кропотливой работы» над поиском взаимоприемлемых вариантов разрешения конфликта. Кроме того, Пилипсон подчеркнул, что интерес к успеху переговоров проявляет в том числе официальная Анкара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что террористические атаки киевского режима против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря являются недопустимыми.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что использование Черного моря как арены для сведения счетов не принесет пользы ни Москве, ни Киеву.

    Над Киевом заметили дрон с российским флагом

    Над центром Киева пролетел квадрокоптер с российским флагом

    @ novynylive

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные запустили над центром Киева беспилотник с флагом России, воздушная тревога в украинской столице не действовала, сообщили украинские СМИ.

    Неизвестные запустили над центром Киева дрон с российским флагом, передает ТАСС. Как сообщает украинское издание «Новости. Live», инцидент произошёл в отсутствие воздушной тревоги в городе.

    На опубликованном в телеграм-канале издания видеоролике видно, как небольшой квадрокоптер летит по небу с большим триколором России, закреплённым на тросе. Видео снято одним из жителей украинской столицы.

    Информации о том, кто запустил этот беспилотник, нет. Украинские власти к настоящему моменту официально не комментировали ситуацию.

    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»

    Директор компании-организатора Серенко: Концерт Долиной в Туле отменили

    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной, который планировали провести в Туле 4 января, отменили по причине «нездорового ажиотажа вокруг имени артистки», сообщил директор компании-организатора концерта Владислав Серенко.

    В субботу была прекращена продажа билетов. «Концерт отменен в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», – приводит слова Серенко РИА «Новости».

    Мероприятие должно было пройти в ДК «Туламашзавод» и носить название «Юбилейный концерт в кругу друзей». По информации агентства, из 724 билетов продать удалось только 380.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покупатели квартир на вторичном рынке сталкиваются с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление. При этом покупателям не удается взыскать деньги.

    Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве. Однако Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные президенту России Владимиру Путину пирожки не готовили специально, а выбрали те, что были на витрине, сообщил владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.

    Владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья Денис Максимов рассказал об ажиотаже вокруг своей продукции после участия в проекте «Итоги года», передает RT.

    По словам предпринимателя, к нему начали приезжать клиенты из других районов, а его самого теперь узнают на улице. Максимов сообщил, что рост числа покупателей был заметен уже вечером после эфира, а с утра поток стал еще более плотным. Он отметил, что новые посетители приезжают даже из населённых пунктов, находящихся в 10-15 км от пекарни, передает ТАСС.

    Максимов рассказал, что сегодня лично общался с покупателями: «Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него». По его словам, после эфира заметный приток покупателей ощущается и в других двух пекарнях сети.

    Максимов отметил, что пирожки, которые передали Владимиру Путину, не были приготовлены специально. «Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, – это те пирожки, которые едят все наши покупатели», – рассказал предприниматель.

    Бизнесмен признался, что находится «в какой-то прострации» из-за неожиданной популярности. Также он сообщил, что специально для президента сегодня испекут «особый каравай».

    В эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Владимира Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

