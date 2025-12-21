Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

«В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом. Пострадала женщина 1991 года рождения, она доставлена в больницу», – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состояние пострадавшей осложняется тем, что недавно она перенесла инсульт и имеет сопутствующие заболевания. Женщине оказывается необходимая медицинская помощь, врачи следят за ее состоянием.

Ранее Балицкий сообщил, что в Васильевке после удара со стороны Вооруженных сил Украины нарушено электроснабжение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Лев по кличке Нео пострадал в результате удара украинского дрона.