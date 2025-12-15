По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».2 комментария
В зоопарке Васильевки рассказали о состоянии пострадавшего от удара ВСУ льва
Лев по кличке Нео, который пострадал в результате удара украинского дрона по зоопарку в Васильевке Запорожской области, чувствует себя лучше и уверенно идет на поправку, сообщил владелец зверинца Александр Пылышенко.
«Сегодня лев Нео утром ел, все нормально. По поведению – у него видны внешние повреждения. Все остальное в норме. По лечению – будем обходиться своими силами и работой своих ветеринаров и специалистов. Перемещать животное мы никуда не будем», – рассказал он, передает РИА «Новости».
В ближайшее время, по словам Пылышенко, начнутся восстановительные работы на территории зоопарка, пострадавшей из-за атаки дрона. Планы предусматривают восстановление вольеров. В течение реабилитационного периода лев останется в специальном помещении, а спустя некоторое время, как только его состояние улучшится, его переведут обратно в общий вольер.
Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, оказались выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми.