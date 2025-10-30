Эксперт заявила о серьезном дефиците йода в рационе россиян

Глава НМИЦ эндокринологии Мокрышева: Россияне потребляют недостаточно йода

Tекст: Мария Иванова

Россияне потребляют в несколько раз меньше йода, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, – передает ТАСС.

По информации директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Натальи Мокрышевой, среднее потребление йода в стране составляет 40-80 микрограмм в сутки. Для сравнения, ВОЗ советует взрослым минимум 150 микрограмм и максимум 250 микрограмм в день.

Наиболее острая проблема йододефицита отмечена в Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Башкортостане и Пермском крае. Большинство территорий европейской части страны сталкиваются с легкой степенью дефицита, а в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается средняя степень недополучения йода.

Мокрышева уточнила, что дефицит йода – причина 65% заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей. Недостаток этого элемента негативно отражается на психическом здоровье и интеллектуальных способностях населения.

«И если йодный дефицит в регионе имеется, то там резко возрастает нарушение умственного и физического развития, риск развития зоба, гипотериоза, гипертериоза у детей, у беременных женщин, конечно же, неонатальный гипотериоз, замедление умственного развития. Это проблема, которая не может сейчас не привлекать внимание в условиях формирования будущего поколения», – заявила директор центра.

Кроме этого, по ее словам, недостаток йода у женщин повышает риск преждевременных родов, мертворождений и врожденных аномалий.

Напомним, накануне президент Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни населения.

В России фиксируется недоедание рыбы по сравнению с рекомендациями, несмотря на крупные объемы добычи.

При этом в стране превышено потребление сахара в четыре раза, а соли – в два с половиной раза выше рекомендованных значений, что вызывает обеспокоенность специалистов.