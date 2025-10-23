Мурашко заявил о превышении нормы потребления сахара в России четыре раза

Мурашко сообщил о четырехкратном превышении нормы потребления сахара россиянами

Tекст: Мария Иванова

Россияне продолжают употреблять сахар и соль значительно выше рекомендуемых норм, передает ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что уровень потребления сахара в России в четыре раза превышает нормативы, а соли – в два с половиной раза выше допустимого.

Он отметил: «Потребление сахара в нашей стране в четыре раза больше от рекомендованных норм, потребление соли – практически в два с половиной раза выше нормы». По словам министра, мясо россияне едят чуть больше нормы, а вот рыбы потребляют меньше рекомендуемого объема.

Мурашко также обратил внимание на низкий уровень потребления овощей и фруктов среди населения. Министр подчеркнул, что необходимо работать над улучшением ситуации, в том числе с помощью маркировки продуктов, интеграции правильного питания и проведения дополнительных исследований. По его мнению, работодатели и эксперты могут сыграть ключевую роль в формировании здоровых пищевых привычек у россиян.

Эти заявления прозвучали в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025», который проходит в Москве 22-23 октября. Мероприятие организовано Минздравом и Фондом Росконгресс при поддержке ФГБУ «ЦНИИОИЗ».

Напомним, весной Мурашко отмечал, что россияне употребляют сахара в пять раз больше рекомендованных врачами норм, а соли – в 2,5 раза выше, что негативно сказывается на здоровье.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил злоупотребление сахаром и солью традициями и особенностями российского рациона.