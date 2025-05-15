Диетолог объяснил злоупотребление россиянами сахаром и солью

Диетолог Гинзбург дал совет, как побороть пристрастие к сладкому или соленому

Tекст: Татьяна Косолапова

Министр здравоохранения Михаил Мурашко обратил внимание на избыточное употребление сахара и соли среди россиян. Как он отметил, нормы, установленные врачами, в России превышают в пять раз по сладкому и в 2,5 – по соленому, что приводит к негативным последствиям для здоровья.



«Сладкое является вожделенным вкусом для человека. Когда-то, когда сахар еще не умели извлекать из растений в чистом виде, его в нашем питании было очень мало. Употребление сладкого обеспечивало человеку преимущества: сахар дает энергию и позволяет кого-то быстро догнать или от кого-то убежать, он делает мозги более позитивными. Поэтому в рационе он нам нужен», – говорит Гинзбург.

Соль, продолжает специалист, повышает тонус мышц, поскольку содержит натрий. К тому же, этот продукт поддерживает артериальное давление. Поэтому для человеческого организма он также нужен как и сахар, но в небольших количествах.

По его словам, злоупотребление этими продуктами обусловлено пищевыми привычками. «Сейчас люди живут в условиях изобилия питания, когда удержаться от всего предлагаемого крайне сложно. Кроме того, сахар и соль являются едва ли не самыми дешевыми вкусовыми добавками. Производителю даже выгодно увеличивать их содержание, потому что это снижает себестоимость продукта», – делится диетолог.

По его словам, побороть пристрастие к сладкому или соленому можно лишь разумом. «Каждый должен понять, что сладкого, соленого – одним словом вкусного, – должно быть в меру. Все должны сами понять, что это вредно, и осознанно от этого отказаться, либо существенно снизить потребление», – объясняет Гинзбург.

Он подчеркивает, что нет смысла пытаться заменить рафинированный (белый) сахар на коричневый тростниковый или мед, или обычную соль на розовую. «Полезность этих продуктов, о которой рассказывают специалисты, настолько мала, что незначительна. А иногда употребление более «полезной» версии сахара или соли приносит больше вреда, так как люди увеличивают их дозировку, оправдывая это тем, что они полезнее», – поясняет диетолог.

«Отказаться от всего этого непросто, поэтому существуют конкретные приемы. Например, есть сладкое не до еды, не вместо еды, когда голодный, а после – не спеша, смакуя. Также стоит выбирать продукты с более полезным составом, использовать сахарозаменители, стараясь выбирать более-менее вкусные, ведь они тоже разные бывают. А чтобы сократить потребление соли, лучше использовать больше приправ. Есть соль, где часть хлористого натрия заменена хлористым калием или сульфатом магния. В ней есть более полезные ионы, тот же калий и магний, которые востребованы в организме», – заключил врач.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Это, по мнению депутата, поможет России в борьбе с ожирением и диабетом.