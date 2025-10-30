Почему россияне недоедают рыбы

Tекст: Ольга Самофалова

Россияне пока едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

«Обращаю внимание: в тех странах, где уровень потребления достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается. У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается – должно быть больше», – сказал он. По рекомендации Минздрава, потребление должно составлять 28 кг на душу населения в год.

Путин назвал это важным и системным вопросом и обратил внимание на проблему представителей всех компетентных в этой сфере органов. «От сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность жизни людей. Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере», – сказал Путин.

Согласно данным Минздрава, россияне и раньше недоедали рыбы. «На базе официальной статистики Росстата, в разные годы потребление рыбы колебалось в пределах 20-24 кг на человека. То есть периодами даже ниже старой планки в 24 кг, не говоря о действующей цели в 28 кг», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Минздрав изменил норматив по целевому потреблению рыбы в конце 2022 года (с 24 до 28 кг).

«Текущие замеры и отраслевые сводки дают уровень потребления 22-24 кг в 2023-2024 годах. Исключения возможны по регионам ДФО, где часть субъектов выходит на уровень, близкий к норме, но это не меняет картину по стране», – добавляет эксперт.

Интересно, что когда-то россияне недоедали и мясных продуктов. Однако ситуацию в этой отрасли удалось решить. Весной этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что россияне превысили рекомендуемую норму потребления мясных продуктов на 6%. Как в мясной сфере удалось добиться такого успеха?

«Среди основных факторов повышения потребления мяса в России можно выделять длинную государственную программу импортозамещения и инвесткредитов для птицы и свинины, рост производства комбикормов, селекцию и генетику, а также расширение числа производителей. При этом логистика мяса короче и проще, охлажденная продукция ближе к потребителю, а издержки холодной цепи ниже относительно рыбы», – говорит Чернов.

Благодаря развитию мясной отрасли удалось насыть внутренний рынок мясом, а так как выход на экспортные рынки был непростым и небыстрым, то из-за обилия предложения цены не росли и даже снизились. По мясу пробиться сначала в Европу, а потом в Китай было непросто из-за сильной конкуренции и жестких ветеринарных правил.

В рыбной отрасли же ситуация иная: продавать рыбу на экспорт выгодней и проще. Во-первых, Япония, Корея и другие азиатские страны, покупающую российскую рыбу, расположены рядом с местом вылова, в отличие от европейской части России. Во-вторых, другие страны готовы платить дороже, в том числе потому, что у них рыбная продукция – крайне популярный продукт питания.

«Основной вылов рыбной продукции в России происходит на Дальнем Востоке, а основной спрос на нее – в европейской части. Власти сами признают, что доставка рыбы с Дальнего Востока в центр страны остается "чувствительным вопросом". Есть субсидии и скидки РЖД на отдельные виды рыб, но они точечные и периодически исчерпываются»,

– говорит Чернов. При этом экспортная притягательность Азии очевидна. Там потребление рыбы составляет 57 кг на человека. «Китай, Япония и прочие рынки активно забирают российскую рыбу, ограничивая предложение внутри страны. В 2023 году поставки в Китай обновили исторический максимум, темп держался и в 2024 году», – добавляет собеседник.

Главная проблема недоедания рыбы россиянами – это стоимость рыбной продукции. Мясо значительно дешевле. Поэтому решение проблемы может быть в повышении доступности рыбной продукции.

«Цена – действительно ключевой барьер. Рыба для семьи чаще дороже альтернативных белков и менее предсказуема по качеству. В 2024-м цены на популярные позиции увеличивались двузначными темпами»,

– говорит эксперт.

Почему рыба в России стоит так дорого? Во-первых, дорогая длинная «холодная» логистика. Это расходы на перевалку в рефконтейнерах, расходы на холодильные мощности. Розничные цены на «рыбу мороженую неразделанную» в 2023-2024 годах, по данным Росстата, росли быстрее инфляции. Во-вторых, нехватка береговой переработки рядом с потребителем. В-третьих, высокие альтернативные цены на экспортных рынках. В-четвертых, неравномерная сезонность вылова.

«Помочь сделать рыбу доступнее для россиян без торможения развития отрасли может точное таргетирование логистики. Например, постоянная, а не выбранная в первые месяцы года квота субсидий на рефрижераторные перевозки из ДФО, норматив скидок РЖД по видам и направлениям, прозрачные тарифы для сетей. Также нужно строить береговые предприятия по переработке ближе к основному рынку сбыта рыбой продукции. Необходимы стимулы к открытию филе-цехов и сурими-линий в европейской части, чтобы везти не "лед и головы", а "готовую порцию" с большей наценкой в России. Это уже декларируется отраслью, но масштаб пока недостаточен», – говорит Чернов.

Закрывать экспорт российской рыбы, конечно, нежелательно. Однако можно поддержать внутренний рынок через обратные пошлины по отдельным видам рыбной продукции в периоды всплесков цен в РФ или через компенсации при перенаправлении объемов с экспорта на сети, рекомендует эксперт.