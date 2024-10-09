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    9 октября 2024, 08:50 • Экономика

    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается

    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    До Нового года еще несколько месяцев, а красная икра уже бьет ценовые рекорды. Продавцы пугают, что скоро она станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. За десять лет красная икра действительно подорожала значительно сильнее, чем черная икра. Почему так происходит? И что будет с ценами перед самым Новым годом?

    По данным Рыбного союза, к завершению путины цены на красную икру в оптовом сегменте в московском регионе выросли до 25% по сравнению с прошлым годом. Однако дефицита деликатеса, как там уверяют, в России нет. Что тогда подталкивает цены вверх задолго до периода самого ажиотажного спроса на нее?

    Председатель Рыбного союза Александр Панин уверяет, что дефицита никакого нет. Россия – мировой лидер по добыче лосося. Лососевая путина 2023 года завершилась со вторым результатом за всю историю наблюдений: вылов составил 609 тыс. тонн. Рекордным по добыче лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тыс. тонн.

    Проблемы начались в этом году. В 2024-м объем допустимого улова лососей по дальневосточному бассейну определен в полтора раза меньше, чем годом ранее – в 320 тыс. тонн. Но это еще не проблема: в целом ситуация была ожидаемая, так как вылов лосося цикличен, и после рекордного нечетного года всегда идет падение в четный год, такова природная особенность вылова этой рыбы.

    Проблема заключается в том, что вместо запланированных 320 тыс. тонн выловили еще меньше – около 230 тыс. тонн лососевых. То есть этот год оказался самым неудачным для нерыбного года. При этом объем производства лососевой икры напрямую связан с объемами вылова. Снижение вылова лосося ведет к падению производства красной икры. Средний выход готового продукта составляет 4-5% от массы выловленной рыбы, отметили в Рыбном союзе. Поэтому в этом году может быть произведено 11-13 тыс. тонн красной икры, как ждут в Росрыболовстве. А это меньше потребления в стране, которое оценивается в 15 тыс. тонн красной икры.

    И все же дефицита красной икры не будет, уверяют в Рыбном союзе, потому что осталась икра с прошлого года, когда был рекордный вылов лосося.

    В 2023 году было произведено 25 тыс. тонн красной икры, что на 10 тыс. тонн больше, чем россияне потребили. Этот остаток на складах с лихвой покроет нехватку икры от улова 2024 года, и еще останется. Но цена на оптовом рынке на икру разного года отличается.

    По данным Рыбного союза, прошлогодняя икра стоит 5–6 тыс. рублей за килограмм, а икра новой путины, например, горбуши, стоит от 7–7,5 тыс. рублей за килограмм. Цены на горбушу тоже выросли в два раза.

    Горбуша – дальневосточная разновидность лосося – входит в тройку наиболее популярных по потреблению видов рыбы среди россиян, согласно исследованию ВЦИОМ в 2019 и 2023 годах. Это вообще российский национальный продукт. Особенностью промысла основных видов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка) является то, что в течение года они добываются в ограниченный период времени – в период лососевой путины. Промысел стартует в Камчатском крае и завершается в Сахалинской области. В 2023 году путина тихоокеанских лососей началась в июне в Петропавловско-Командорской подзоне и завершилась промыслом кеты 30 ноября на южных Курильских островах. Однако, как правило, промысел горбуши, кеты и нерки значительно короче. В 2022 году, например, основной объем вылова приходился на июль и август.

    Что касается цен на красную икру, то в рознице они уже доходят до 8-12 тыс. рублей за килограмм. На рынке сразу появились спекуляции на тему того, что скоро красная икра станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. Если проследить рост цен за десять лет на красную и черную икру, то действительно заметна тенденция к сокращению разницы в цене.  

    «По нашим подсчетам, в розничных магазинах Москвы в 2014 году средняя цена 1 кг красной лососевой икры составляла 2,5-3 тыс. рублей, а сейчас подорожала до 8-12 тыс. рублей. То есть стоимость красной икры за десять лет выросла в три-четыре раза», – подсчитала Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Черная цена стоит пока еще значительно дороже. «Средняя цена 1 кг черной икры в рознице в Москве составляла в 2014 году 40 тыс. рублей, а в текущем году – около 78 тыс. рублей, то есть за десять лет стоимость черной икры увеличилась почти вдвое», – добавляет Мильчакова.

    В целом эксперт объясняет это ростом инфляции, которая, даже по официальным данным Росстата, за 10 лет выросла почти на 70%, а личная (наблюдаемая населением) инфляция, которая всегда выше официальной, выросла более чем вдвое. «Рыночные цены на икру осетровых рыб выросли за десять лет почти одинаково с ростом личной инфляции, а вот на икру лососевых рыб – намного обогнали рост даже личной инфляции»,

    – отмечает Мильчакова.

    Эта картина показывает, что цены на красную игру явно перегреты – и здесь может действовать спекулятивный фактор, когда продавцы могут себе позволить выставлять большую маржу благодаря высокому спросу на красную икру.

    Однако разговоры о том, что красная икра будет стоить как черная – пока не более чем страшилки. «Разница между стоимостью красной и черной икры в разы в пользу черной связана с большой разницей в объемах добычи рыбы. Осетровые рыбы – редкий вид, некоторые из них, такие как стерлядь, являющаяся в начале XX века одной из самых востребованных осетровых рыб в России, или сибирский осетр, сегодня почти исчезли в дикой природе и даже занесены в Красную книгу. Попросту говоря, это редкий продукт, который обречен быть дорогостоящим», – говорит Мильчакова.

    В 2023 году объем производства черной икры в России достиг 33 тонн, по данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Тогда как красной икры производится десятки тысяч тонн.

    «Лососевые рыбы – это пока не редкий вид в дикой природе, но постепенно некоторых лососевых рыб и в России, и в мире становится все меньше и меньше, например, семги, которая водится преимущественно в Атлантическом океане или в пресной воде в озерах на территории скандинавских стран и на северо-западе России. Поэтому, судя по темпам роста за десять лет, цены на икру лососевых рыб сокращают разницу в ценах с черной икрой», – говорит Мильчакова.

    Интересно, что дальнейшего сильного роста цен на красную икру к Новому году эксперты не ожидают. Потому что основной рост уже был. К Новому году можно будет ожидать подорожания красной икры примерно на 10% в годовом выражении, что будет сравнимо с ростом инфляции, считает Мильчакова. В Рыбном союзе также говорят о росте на 10%. Надо понимать, что поднимать цены до бесконечности продавцы тоже не могут, так как слишком дорогой продукт просто убивает спрос и следом маржу от продаж.

    А вот после новогодних праздников, как надеются в Рыбном союзе, красная икра подешевеет. «В этом году цены на икру вырастут, в следующем году – опустятся. Красная икра не является социальным продуктом, поэтому мы будем внимательно следить за ценами и обсуждать их с производителями», – заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, говоря о цикличности роста и уменьшения вылова лососевых. При этом ведомство рассматривает возможность даже запретить экспорт красной икры из России, чтобы обеспечить в первую очередь отечественных потребителей.

    Однако Мильчакова полагает, что цены останутся без изменений в следующем году.

    «Меры регулирования ценовых всплесков на икру придумать можно, но любое ограничение цен будет в дальнейшем только способствовать дефициту этого товара. Лучше поощрять увеличение производства икры внутри страны за счет налоговых льгот и, возможно, вложений из бюджета в этот востребованный россиянами и зарубежными странами сегмент рынка. В странах Юго-Восточной Азии и прежде всего у соседей России (в Японии и Китае) отлично востребована икра лососевых рыб из России. Это уже давно признанный российский бренд, не только черная икра», – заключает собеседник.

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    Почему разница в цене между красной и черной икрой снижается

    До Нового года еще несколько месяцев, а красная икра уже бьет ценовые рекорды. Продавцы пугают, что скоро она станет такой же недоступной и дорогой, как черная икра. За десять лет красная икра действительно подорожала значительно сильнее, чем черная икра. Почему так происходит? И что будет с ценами перед самым Новым годом? Подробности

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