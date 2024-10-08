Рыбный союз сообщил о переизбытке красной икры на российском рынке

Tекст: Александра Юдина

По его словам, дефицита продукта «нет и не будет» благодаря большим запасам замороженной икры с прошлого года, которые дополнили производство текущего года, передает РБК.

По данным экспертов, ежегодное потребление красной икры в России составляет приблизительно 15 тыс. тонн. На сегодняшний день на Дальнем Востоке добыто около 230 тыс. тонн лососевых, что позволяет производить около 11,5 тыс. тонн икры.

Панин отметил, что, несмотря на то, что производство не достигает среднегодовых объемов потребления, переходящие остатки замороженной икры обеспечивают наличие продукта.

Так, в 2023 году в России было произведено около 25 тыс. тонн красной икры, что превышает среднегодовое потребление на 10 тыс. тонн. Это подтверждает, что предложение икры на рынке явно превышает спрос.

При этом в подведомственном Росрыболовству ВНИРО также сообщили, что вылов лососевых в 2024 году составил 228,6 тыс. тонн, что достаточно для обеспечения как внутреннего рынка, так и экспорта.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в свою очередь добавил, что потребители не столкнутся с нехваткой красной рыбы и икры, подчеркнув при этом, что тихоокеанские лососи остаются доступной по цене рыбой массового спроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году производство красной икры в России обеспечит спрос на нее на Новый год, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут объяснила, что повышение цен на красную икру связано с цикличным уменьшением вылова лососевых.

Напомним, в ноябре 2023 года сообщалось, что стоимость килограмма красной икры в октябре снизилась до минимальных значений с начала года.

