  • Новость часаПервая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Совфеде ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост
    Кэмерон назвал Трампу способ «унаследовать успешную ситуацию» на Украине
    Президент МОК помолился «святым Вовану и Лексусу»
    Уничтожена крупнейшая в Киевской области Трипольская ТЭС
    Нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме Харькова
    Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье
    Зеленский легализовал тотальную мобилизацию украинцев
    Скачко: Агрессия Киева угрожает всем странам-владельцам ЗРК Patriot
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    7 комментариев
    11 апреля 2024, 12:14 • Экономика

    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир

    Названы топ-10 регионов России по экспорту продовольствия

    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Минсельхоз составил рейтинг из 10 главных российских регионов, которые внесли основной вклад в экспорт российского продовольствия. В тройке бессменных лидеров – Ростовская область и Краснодарский край, которые еще в советское время считались «житницей» России. Однако в рейтинге есть такие неожиданные на первый взгляд лидеры по экспорту продуктов питания, как Москва, а также новички. Кто обеспечивает доходы России от экспорта продовольствия?

    Составлен рейтинг из топ-10 российских регионов, которые вносят самый важный вклад в экспорт российской агропродукции. Они обеспечили 68% от всего экспорта продукции АПК в прошлом году в 43,5 млрд долларов, подсчитал федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

    Тройка лидеров не меняется на протяжении пяти последних лет – это Ростовская область, Москва и Краснодарский край.

    Первое место у Ростовской области, которая заработала на экспорте 8,5 млрд долларов – это почти 20% от общего объема аграрного экспорта России. Рост составил 11% по сравнению с 2022 годом. Основные продукты, которые идут на экспорт, – это пшеница (63%) и подсолнечное масло (15%). Относительно 2019 года агроэкспорт региона увеличился более чем на 4 млрд долларов, то есть в два раза.

    На втором месте разместилась Москва. На первый взгляд, появление столицы в этом рейтинге выглядит необычным, тем более что основной продукт, который экспортирует Москва, – это зерно. Однако никакой ошибки здесь нет. Такая ситуация объясняется тем, что в Москве зарегистрированы крупнейшие зернотрейдеры, объясняет «Агроэкспорт». Москва заработала на экспорте аграрной продукции на 7,9 млрд долларов – это чуть больше 18% от общего экспорта АПК. Поставки за год выросли на треть. А по сравнению с 2019 годом экспорт вырос более чем в два раза – почти на 5 млрд долларов. Также Москва поставляет на экспорт продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

    На третьем месте – Краснодарский край, который продал на экспорт аграрной продукции на 3 млрд долларов (доля в общем экспорте АПК 7%). Однако этот край снизил экспорт на 13% за год. Хотя относительно 2019-го в прошлом году объем вывоза из региона вырос на 510,6 млн долларов. В агроэкспорте преобладают зерновые, в основном пшеница (40%), а также масложировая продукция. При этом доля пшеницы сократилась, зато увеличиваются отгрузки зернобобовых культур и сахарной продукции.

    На четвертом и пятом местах – Приморский край и Московская область, каждый из регионов заработал на поставках продовольствия в другие страны по 2 млрд долларов – это 4,5% в общем агроэкспорте. При этом в деньгах экспорт немного снизился в обоих регионах за последний год, однако по сравнению с 2019 годом отмечается все же рост.

    Что поставляет на экспорт Приморский край? Традиционно это рыбная продукция, которая на 77% состоит из ракообразных, мороженой рыбы, филе рыбного и моллюсков.

    Московская область поставляет на внешние рынки в основном мясную и молочную продукции, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

    Вторая пятерка в рейтинге состоит из Калининградской (1,9 млрд долларов) и Белгородской областей (1,3 млрд долларов), Камчатского края (1,2 млрд долларов), из Липецкой (995 млн долларов) и Мурманской областей (869 млн долларов). Липецкая область стала новым регионом в топ-10: в прошлом году она экспортировала на треть больше, чем в 2022 году.

    Что поставляет на внешние рынки вторая пятерка рейтинга? Из Калининграда идет в основном масложировая продукция – рапсовое масло и жмых. Белгородская область тоже специализируется на поставках масложировой продукции. Камчатский край традиционно поставляет рыбную продукцию (мороженая рыба, ракообразные, рыбное филе, моллюски и др.).

    Липецкая область ворвалась в рейтинг благодаря росту поставок масложировой и зерновой продукции. Замыкает десятку лидеров Мурманская область, которая экспортирует в основном ракообразные в Китай, Южную Корею и Японию.

    Эти десять регионов не случайно попали в десятку крупнейших экспортеров агропродукции. Во-первых, это в целом крупные производители сельхозпродукции, обладающие необходимыми для этого природными условиями (плодородной почвой или морскими ресурсами). Во-вторых, эти регионы имеют удобное расположение в непосредственной близости от портов.

    «Лидеры – Ростовская область и Краснодарский край – еще во времена СССР считались «житницей» России, так как имеют наибольшие объемы посевных земель из российских регионов, расположенных в южном климате, а также близкое расположение к морским портам Черного моря.

    Это делает их лидерами по объемам выращивания сельскохозяйственных культур и снижает стоимость транспортировки отгрузки их продукции на экспорт. Их главное преимущество заключается в географии расположения, климате и размерах одновременно, поэтому эти регионы и в лидерах», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Развитие аграрно-промышленного комплекса в Ростовской области и Краснодарском крае в целом опережает развитие в других регионах из-за высокой базы, добавляет он.

    Основным фактором лидерства Москвы можно назвать юридический, так как в столице зарегистрировано наибольшее количество аграрных трейдеров, согласен Чернов.

    «В топ-10 главных экспортеров продукции АПК попали преимущественно регионы, которые ближе всего расположены к морским портам или Югу России, или ведут рыболовный промысел, то есть находятся в непосредственной близости к водным ресурсам страны», – замечает Чернов.

    Выделяется Липецкая область, которая еще недавно не дотягивала до этого рейтинга: регион попал в него впервые. Липецкая область существенно нарастила поставки пшеницы и подсолнечного масла.

    «В Липецкой области находится чернозем, который очень плодороден. Климат также благоприятный для выращивания любых зерновых и других культур, так как Липецк примерно на 600 км южнее Москвы. Однако до портов оттуда дальше, поэтому, на наш взгляд, Липецкая область обеспечивала аграрной продукцией больше внутренний рынок», – говорит Чернов.

    Нарастить именно экспорт из региона, который расположен не очень близко к морским портам, помогла реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». За время ее реализации экспорт агропродукции из региона вырос в пять раз до почти 1 млрд долларов в 2023 году, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. В абсолютном выражении было поставлено 2,6 млн тонн продукции на экспорт. По его словам, экспорт продукции АПК внутри региона занимает второе место после экспорта продукции черной металлургии.  

    «Производим столько, что излишками можем смело делиться: например, в прошлом году мы собрали третий за всю историю области урожай зерновых – 3,6 млн тонн, а для внутреннего потребления региону нужно всего 1,8 млн тонн»,

    – пояснил Артамонов. Аналогичная ситуация и с другими липецкими экспортными товарами – с растительным маслом, безалкогольными напитками, детским питанием и дрожжами.

    За последние шесть лет вдвое выросло число регионов, объем экспорта которых увеличился не менее чем на 200 млн долларов. Если в 2017 году таких регионов насчитывалось всего 17, то в 2023 году эту планку преодолели уже 35 регионов, отмечают аналитики «Агроэкспорта».

    Выделяются 10 регионов, которые показали самые высокие темпы роста агроэкспорта за последние пять лет, в основном за счет низкой базы. Лидер этого рейтинга – Республика Тыва, которая показала самый высокий прирост благодаря увеличению отправок овса, а с 2020 года еще и продуктов перемола в Монголию. На втором месте идет Республика Ингушетия, которая стала больше экспортировать кукурузы в Иран с 2022 года. На третьем месте по темпам роста за пять лет – Республика Калмыкия, которая с 2019 года наращивает экспорт зернобобовых культур, а с 2020 года – баранины в Иран.

    Республика Коми обеспечила себе четвертое место за счет роста поставок овощей и другой агропродукции в Казахстан и Белоруссию, а еще кофе – в Казахстан. Пятое место у Республики Хакасия, которая в прошлом году начала экспортировать кукурузу, а также нарастила поставки пшеницы в Казахстан и семян рапса в Китай. Республика Алтай постоянно наращивает экспорт пшеницы в Казахстан и Киргизию. Также в топ-10 по высоким темпам роста агроэкспорта вошли Красноярский край, Дагестан, Ивановская и Курская области.

    И хотя в тоннах объемы экспорта в этих регионах все-таки далеки до Ростовской области и Краснодарского края, однако эти регионы тоже стали вносить свой вклад в бюджетные экспортные доходы.

    Когда-то в 2000 году экспортная выручка в АПК составляла всего 1,4 млрд долларов, а в 2023 году она выросла до 43,5 млрд долларов. Россия занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, при этом является экспортером номер один по пшенице и по рыбе, а также находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, и на третьем месте – по поставкам ячменя.

    К 2030 году экспорт продукции АПК может увеличиться до 55 млрд долларов, ожидают в Минсельхозе. Это рост в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

    «Значительный аграрный потенциал имеет Татарстан. Это не только традиционно востребованная за рубежом продукция масложировой и зерновой отраслей, но и высокого качества мясная и молочная продукция.

    Также в регионе производят аграрную продукцию глубокой переработки, например, кормовые добавки. А это уже более высокий уровень экспортной продукции, произведенный с использованием современных технологий», – говорит Марина Анохина, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

    «Для увеличения экспорта АПК необходимо рассматривать регионы Центрально-Черноземного района, такие как Воронежская или Тамбовская области, где есть благоприятная почва и климат для выращивания множества сельскохозяйственных культур и относительно недалекое географическое расположение от морских портов Черного моря, по сравнению с той же Тувой. Также перспективными регионами являются те, где можно развивать рыболовный промысел, то есть вблизи водных ресурсов РФ», – говорит Владимир Чернов. А из топ-10 регионов по среднегодовому темпу роста в перспективе может выстрелить Красноярский край, поскольку он активно наращивает экспорт продукции в Китай, который является одним из крупнейших мировых импортеров, не исключает эксперт.

    В целом рост аграрного экспорта зависит также от дальнейшего развития инфраструктуры и расширения логистических маршрутов. «Необходимо совершенствовать портовые и железнодорожные мощности, расширять транспортные коридоры. Также следует обратить внимание на диверсификацию агроэкспортного портфеля страны, включить туда нишевые культуры, продукцию глубокой переработки», – считает Анохина.

    Главное
    Пресечена спланированная британцами высадка ВСУ на Тендровскую косу
    Командующий ВСУ заявил, что армия держит оборону из последних сил
    Подполье: Жители Николаевской области передают данные о передвижениях ВСУ
    Геостационарные спутники связи России оказались на пределе возможностей
    Венгрия сочла политику ЕС лицемерной
    США сочли неизбежными «крупные удары» Ирана по Израилю
    Первая женщина космонавт Белоруссии получила звание Героя

    Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир

    Минсельхоз составил рейтинг из 10 главных российских регионов, которые внесли основной вклад в экспорт российского продовольствия. В тройке бессменных лидеров – Ростовская область и Краснодарский край, которые еще в советское время считались «житницей» России. Однако в рейтинге есть такие неожиданные на первый взгляд лидеры по экспорту продуктов питания, как Москва, а также новички. Кто обеспечивает доходы России от экспорта продовольствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

    Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобилизация на Украине приобретает людоедский характер

    Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине принят Радой спустя два дня обсуждений. В общей сложности депутаты предлагали свыше 4 тыс. поправок к документу, что и стало причиной промедления. В чем заключаются особенности закона и как его принятие скажется на ходе СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............