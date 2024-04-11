Топ-10 российских регионов, которые кормят весь мир

Названы топ-10 регионов России по экспорту продовольствия

Tекст: Ольга Самофалова

Составлен рейтинг из топ-10 российских регионов, которые вносят самый важный вклад в экспорт российской агропродукции. Они обеспечили 68% от всего экспорта продукции АПК в прошлом году в 43,5 млрд долларов, подсчитал федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Тройка лидеров не меняется на протяжении пяти последних лет – это Ростовская область, Москва и Краснодарский край.

Первое место у Ростовской области, которая заработала на экспорте 8,5 млрд долларов – это почти 20% от общего объема аграрного экспорта России. Рост составил 11% по сравнению с 2022 годом. Основные продукты, которые идут на экспорт, – это пшеница (63%) и подсолнечное масло (15%). Относительно 2019 года агроэкспорт региона увеличился более чем на 4 млрд долларов, то есть в два раза.

На втором месте разместилась Москва. На первый взгляд, появление столицы в этом рейтинге выглядит необычным, тем более что основной продукт, который экспортирует Москва, – это зерно. Однако никакой ошибки здесь нет. Такая ситуация объясняется тем, что в Москве зарегистрированы крупнейшие зернотрейдеры, объясняет «Агроэкспорт». Москва заработала на экспорте аграрной продукции на 7,9 млрд долларов – это чуть больше 18% от общего экспорта АПК. Поставки за год выросли на треть. А по сравнению с 2019 годом экспорт вырос более чем в два раза – почти на 5 млрд долларов. Также Москва поставляет на экспорт продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

На третьем месте – Краснодарский край, который продал на экспорт аграрной продукции на 3 млрд долларов (доля в общем экспорте АПК 7%). Однако этот край снизил экспорт на 13% за год. Хотя относительно 2019-го в прошлом году объем вывоза из региона вырос на 510,6 млн долларов. В агроэкспорте преобладают зерновые, в основном пшеница (40%), а также масложировая продукция. При этом доля пшеницы сократилась, зато увеличиваются отгрузки зернобобовых культур и сахарной продукции.

На четвертом и пятом местах – Приморский край и Московская область, каждый из регионов заработал на поставках продовольствия в другие страны по 2 млрд долларов – это 4,5% в общем агроэкспорте. При этом в деньгах экспорт немного снизился в обоих регионах за последний год, однако по сравнению с 2019 годом отмечается все же рост.

Что поставляет на экспорт Приморский край? Традиционно это рыбная продукция, которая на 77% состоит из ракообразных, мороженой рыбы, филе рыбного и моллюсков.

Московская область поставляет на внешние рынки в основном мясную и молочную продукции, а также продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Вторая пятерка в рейтинге состоит из Калининградской (1,9 млрд долларов) и Белгородской областей (1,3 млрд долларов), Камчатского края (1,2 млрд долларов), из Липецкой (995 млн долларов) и Мурманской областей (869 млн долларов). Липецкая область стала новым регионом в топ-10: в прошлом году она экспортировала на треть больше, чем в 2022 году.

Что поставляет на внешние рынки вторая пятерка рейтинга? Из Калининграда идет в основном масложировая продукция – рапсовое масло и жмых. Белгородская область тоже специализируется на поставках масложировой продукции. Камчатский край традиционно поставляет рыбную продукцию (мороженая рыба, ракообразные, рыбное филе, моллюски и др.).

Липецкая область ворвалась в рейтинг благодаря росту поставок масложировой и зерновой продукции. Замыкает десятку лидеров Мурманская область, которая экспортирует в основном ракообразные в Китай, Южную Корею и Японию.

Эти десять регионов не случайно попали в десятку крупнейших экспортеров агропродукции. Во-первых, это в целом крупные производители сельхозпродукции, обладающие необходимыми для этого природными условиями (плодородной почвой или морскими ресурсами). Во-вторых, эти регионы имеют удобное расположение в непосредственной близости от портов.

«Лидеры – Ростовская область и Краснодарский край – еще во времена СССР считались «житницей» России, так как имеют наибольшие объемы посевных земель из российских регионов, расположенных в южном климате, а также близкое расположение к морским портам Черного моря.

Это делает их лидерами по объемам выращивания сельскохозяйственных культур и снижает стоимость транспортировки отгрузки их продукции на экспорт. Их главное преимущество заключается в географии расположения, климате и размерах одновременно, поэтому эти регионы и в лидерах», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Развитие аграрно-промышленного комплекса в Ростовской области и Краснодарском крае в целом опережает развитие в других регионах из-за высокой базы, добавляет он.

Основным фактором лидерства Москвы можно назвать юридический, так как в столице зарегистрировано наибольшее количество аграрных трейдеров, согласен Чернов.

«В топ-10 главных экспортеров продукции АПК попали преимущественно регионы, которые ближе всего расположены к морским портам или Югу России, или ведут рыболовный промысел, то есть находятся в непосредственной близости к водным ресурсам страны», – замечает Чернов.

Выделяется Липецкая область, которая еще недавно не дотягивала до этого рейтинга: регион попал в него впервые. Липецкая область существенно нарастила поставки пшеницы и подсолнечного масла.

«В Липецкой области находится чернозем, который очень плодороден. Климат также благоприятный для выращивания любых зерновых и других культур, так как Липецк примерно на 600 км южнее Москвы. Однако до портов оттуда дальше, поэтому, на наш взгляд, Липецкая область обеспечивала аграрной продукцией больше внутренний рынок», – говорит Чернов.

Нарастить именно экспорт из региона, который расположен не очень близко к морским портам, помогла реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». За время ее реализации экспорт агропродукции из региона вырос в пять раз до почти 1 млрд долларов в 2023 году, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. В абсолютном выражении было поставлено 2,6 млн тонн продукции на экспорт. По его словам, экспорт продукции АПК внутри региона занимает второе место после экспорта продукции черной металлургии.

«Производим столько, что излишками можем смело делиться: например, в прошлом году мы собрали третий за всю историю области урожай зерновых – 3,6 млн тонн, а для внутреннего потребления региону нужно всего 1,8 млн тонн»,

– пояснил Артамонов. Аналогичная ситуация и с другими липецкими экспортными товарами – с растительным маслом, безалкогольными напитками, детским питанием и дрожжами.

За последние шесть лет вдвое выросло число регионов, объем экспорта которых увеличился не менее чем на 200 млн долларов. Если в 2017 году таких регионов насчитывалось всего 17, то в 2023 году эту планку преодолели уже 35 регионов, отмечают аналитики «Агроэкспорта».

Выделяются 10 регионов, которые показали самые высокие темпы роста агроэкспорта за последние пять лет, в основном за счет низкой базы. Лидер этого рейтинга – Республика Тыва, которая показала самый высокий прирост благодаря увеличению отправок овса, а с 2020 года еще и продуктов перемола в Монголию. На втором месте идет Республика Ингушетия, которая стала больше экспортировать кукурузы в Иран с 2022 года. На третьем месте по темпам роста за пять лет – Республика Калмыкия, которая с 2019 года наращивает экспорт зернобобовых культур, а с 2020 года – баранины в Иран.

Республика Коми обеспечила себе четвертое место за счет роста поставок овощей и другой агропродукции в Казахстан и Белоруссию, а еще кофе – в Казахстан. Пятое место у Республики Хакасия, которая в прошлом году начала экспортировать кукурузу, а также нарастила поставки пшеницы в Казахстан и семян рапса в Китай. Республика Алтай постоянно наращивает экспорт пшеницы в Казахстан и Киргизию. Также в топ-10 по высоким темпам роста агроэкспорта вошли Красноярский край, Дагестан, Ивановская и Курская области.

И хотя в тоннах объемы экспорта в этих регионах все-таки далеки до Ростовской области и Краснодарского края, однако эти регионы тоже стали вносить свой вклад в бюджетные экспортные доходы.

Когда-то в 2000 году экспортная выручка в АПК составляла всего 1,4 млрд долларов, а в 2023 году она выросла до 43,5 млрд долларов. Россия занимает второе место в мире по внешним поставкам зерновых и зернобобовых культур, при этом является экспортером номер один по пшенице и по рыбе, а также находится на втором месте по торговле подсолнечным и рапсовым маслом, и на третьем месте – по поставкам ячменя.

К 2030 году экспорт продукции АПК может увеличиться до 55 млрд долларов, ожидают в Минсельхозе. Это рост в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

«Значительный аграрный потенциал имеет Татарстан. Это не только традиционно востребованная за рубежом продукция масложировой и зерновой отраслей, но и высокого качества мясная и молочная продукция.

Также в регионе производят аграрную продукцию глубокой переработки, например, кормовые добавки. А это уже более высокий уровень экспортной продукции, произведенный с использованием современных технологий», – говорит Марина Анохина, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Плеханова.

«Для увеличения экспорта АПК необходимо рассматривать регионы Центрально-Черноземного района, такие как Воронежская или Тамбовская области, где есть благоприятная почва и климат для выращивания множества сельскохозяйственных культур и относительно недалекое географическое расположение от морских портов Черного моря, по сравнению с той же Тувой. Также перспективными регионами являются те, где можно развивать рыболовный промысел, то есть вблизи водных ресурсов РФ», – говорит Владимир Чернов. А из топ-10 регионов по среднегодовому темпу роста в перспективе может выстрелить Красноярский край, поскольку он активно наращивает экспорт продукции в Китай, который является одним из крупнейших мировых импортеров, не исключает эксперт.

В целом рост аграрного экспорта зависит также от дальнейшего развития инфраструктуры и расширения логистических маршрутов. «Необходимо совершенствовать портовые и железнодорожные мощности, расширять транспортные коридоры. Также следует обратить внимание на диверсификацию агроэкспортного портфеля страны, включить туда нишевые культуры, продукцию глубокой переработки», – считает Анохина.