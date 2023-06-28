Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Россия вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия

Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен.

Россия в 2022 году вновь вошла в список двадцати крупнейших мировых экспортеров продовольствия, заняв в рейтинге 17-е место, сообщает ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Россия увеличила свою долю до 2,1%. «При этом среди топ-20 государств Россия показала наибольший прирост объема экспорта продукции АПК за последние десять лет – в 2,5 раза», – отмечает «Агроэкспорт».

Российский экспорт сельхозтоваров вырос в 2022 году на 12% – до 41,6 млрд долларов. В том числе выручка от продажи зерна увеличилась на 18%, масложировой и мясной продукции – на 25% и 23% соответственно, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 1,6%. Поставки российской рыбы и морепродуктов за рубеж уменьшились на 12%, молочной продукции – на 1,9%.

Заметный рост объемов экспорта российской продукции АПК начался с 2017 года – в среднем на 15% в год. Основное ускорение роста приходится на 2020-2022 годы – в среднем 17,5% в год, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Если в 2019 году Россия экспортировала продовольствия на 25,6 млрд долларов, то в 2022 году – уже на 41,6 млрд долларов.

Такой рост может быть связан как раз с 2014 годом и первыми санкциями, введенными против России, в том числе продуктовое эмбарго. Это еще сильнее подтолкнуло государство к поддержке внутреннего производства для обеспечения национальной продовольственной безопасности. Видя интерес государства, льготы и поддержку, в отрасль потянулись новые частные инвестиции, стали развиваться новые направления. Это дало свои плоды как раз через несколько лет – в 2017 году начался уже ощутимый рост экспорта. В годы пандемии и выхода из нее экспорт мог подрасти еще благодаря резкому росту мирового спроса и цен на продовольствие.

«Объем экспорта измеряется в долларах, и его росту могла отчасти способствовать мировая продовольственная инфляция. Так, по данным ФАО ООН, индекс мировых цен на продовольствие вырос с 2019 по 2022 год на 51%, то есть в среднем на 14,7% в год. Это связано с влиянием пандемии ковида. Наблюдались перебои с поставками и повышенный из-за этого спрос, ультрамягкая политика центробанков, вливания триллионов долларов бюджетных стимулов в мировую финансовую систему. Весной прошлого года рост мировых цен на продовольствие был усилен военным конфликтом России и Украины – крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. Таким образом, отчасти росту стоимостных объемов российского экспорта способствовала благоприятная мировая конъюнктура», – говорит Беленькая.

«Однако сдвиг вверх России в рейтинге крупнейших экспортеров АПК говорит о том, что в позитивных результатах есть и успехи российского АПК.

Отрасль сумела воспользоваться импортозамещением в результате эмбарго, введенного в 2014 году российским правительством против сельскохозяйственной продукции из США, ЕС и ряда других стран. Курс рубля заметно ослаб с 2014 года, что позитивно для экспортеров. Кроме того, сельское хозяйство получало значительную господдержку в рамках госпрограммы развития АПК и национального проекта развития экспорта»,

– говорит Беленькая. В частности, в 2017 году была запущена льготная кредитная программа для АПК, в рамках которой сельхозпроизводители могли взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке от 1% до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья.

«К увеличению российского экспорта продовольствия привели сложная мировая геополитическая обстановка, санкции, хороший урожай, быстрая адаптация отечественных предприятий к новой реальности, а также меры государственной поддержки», – согласен зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, виден потенциал для роста российского экспорта продовольствия. «Отечественные аграрии и производители могут увеличить свой вклад в решение проблем мировой продовольственной безопасности», – говорит Леонов.

В прошлом году Россия переориентировала экспорт АПК на дружественные страны. «В прошлом году для поставок отечественного продовольствия были открыты рынки в 18 странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В этом году работа по наращиванию товарооборота с новыми партнерами, как и открытие новых рынков, продолжается», – говорит Леонов.

Например, рекордными темпами растут поставки продовольствия в Китай. В 2022 году они выросли на 44% в деньгах и на 36% – в физическом выражении (данные «Агроэкспорта»). Китай остается крупнейшим покупателем российских продуктов. Китай является лидером по покупке российского рапсового масла – он закупает 70% всего российского экспорта, мяса птицы – скупает 40%, говядины, соевых бобов, овса, семян льна. А с 2022 года Китай стал лидером и по покупкам российского меда и льняного масла (данные ФТС РФ).

Что касается новых рынков, то в 2022 году Россия получила право поставок 34 видов животноводческой продукции в 41 зарубежную страну, а в 2023 году – еще девяти видов продукции в пять стран, говорил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Для российских производителей мяса поиск новых рынков сбыта – это самая насущная проблема. Дело в том, что они уже полностью удовлетворили потребности в мясе внутри страны, и без расширения экспорта может наступить перепроизводство и снижение оптовых цен. А это, в свою очередь, может привести к банкротству некоторых хозяйств.

Об этом беспокоятся в Национальной мясной ассоциации. К тому же возможность зарабатывать на экспорте позволяет держать приемлемые цены на внутреннем рынке. Самая опасная ситуация сложилась в свиноводстве, где планируется рост производства к 2025 году. Не менее 600 тыс. тонн свинины из этого роста рассчитано на экспортные поставки. Если новые рынки сбыта не найти, то свиноводство может оказаться в глубоком кризисе, опасаются в Национальной мясной ассоциации.

На молочном рынке уже образовалось перепроизводство и снижение цен. И один из способов помочь отрасли – это найти новые рынки сбыта. Хотя российская молочная продукция, в том числе мороженое, уже поставляется в 60 стран, но 90% этих поставок уходит в СНГ. У России же есть потенциал наладить экспорт и в другие регионы.

Минсельхоз прорабатывает возможности для активизации экспорта, «потому что наше молоко нужно за рубежом, особенно сухое», говорила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, будут введены дополнительные меры, чтобы российское молоко стало конкурентоспособным на внешних рынках. Чтобы помочь молочникам выйти на новые рынки сбыта, надо стимулировать производство сухого молока и полностью субсидировать логистические затраты, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Кроме того, у российских молочников есть потенциал поставок халяльных молочных продуктов в страны региона MENA.

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Что касается прогнозов на 2023 год, то пока они неоднозначные. В 2023 году экспорт продовольствия из России может остаться на уровне прошлого года или немного снизиться, что объясняется снижением мировых цен и логистикой, прогнозирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, передает «Агроинвестор». Он объясняет, что в структуре экспорта продовольствия преобладает зерно и продукты переработки масличных (шрот и масла), все остальное занимает менее 40%. А цены на зерно упали. И хотя в первом полугодии экспорт зерновых показывает рекордные показатели, во втором полугодии поставки могут быть меньше. И это в целом скажется на показателях всего экспорта. Впрочем, сохранение рекордных показателей прошлого года в 2023 году тоже можно будет считать успехом.

Однако вице-премьер Виктория Абрамченко ожидает, что Россия может показать примерно такой же рост экспорта продукции АПК, как и в прошлом году, несмотря на остановки поставок в недружественные страны. В 2022 году экспорт вырос на 12% – значит, идет расчет на такие же темпы. На Петербургском форуме она рассказала, что Россия уже заключила в этом году более 750 экспортных контрактов в сумме на поставки 1,5 млн тонн зерна, масла и сахара в национальных валютах. Больше всего сделок было с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ. И переговоры с другими странами продолжаются.