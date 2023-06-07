Экономика России изменилась в лучшую сторону

По данным Росстата, промышленное производство в РФ выросло в апреле на 1,7%. Если такие темпы сохранятся и в следующие месяцы, годовой рост составит фантастические 22,4%. Увы, этого, скорее всего, не произойдет. Но налицо структурные изменения российской экономики в лучшую сторону.

Уверенный рост промышленного производства эксперты НИУ ВШЭ фиксировали уже с февраля 2023 года. По их мнению, это свидетельствовало о восстановительном подъеме российской экономики. Восстановительным его называют потому, что санкции на России все же сказались, хотя и в меньшей степени, чем этого ожидали инициаторы их введения.

В увеличенном масштабе повторилась ситуация 2014–2015 годов, когда санкции Запада, если судить по падению размера российского ВВП по ППС, обошлись России в 56,69 млрд долларов (-1,46%). С другой стороны, выгода от возвращения Крыма в родную гавань была явно больше. И в 2014 году по сравнению с 2013 годом российская экономика увеличилась на 2,61% (99 млрд долларов), причем рост шел уже в условиях санкций.

В то же время мировой ВВП по ППС в 2015 году сократился по данным Всемирного банка с 79,060 до 74,829 трлн долларов (то есть на 5,35%). В этом году данных по мировому ВВП еще нет, но судя по происходящему с экономикой Западной Европы, диспропорция между потерями России и Запада от введения санкций увеличится – и явно не в пользу Запада.

Отстающие и лидирующие сектора

Если делить всю российскую промышленность на сектора, то первым традиционно идет энергетика. Добыча полезных ископаемых в общем по отрасли восстановилась (с поправкой на сезонность) еще в июне 2022 года, но с тех пор идет медленное снижение объемов. Однако положение отраслей неодинаково.

Газовики, лишившиеся европейского рынка, физически не имеют возможности развернуть все экспортные поставки на Восток, для этого надо тянуть газопроводы или строить новые заводы по сжижению газа с СПГ-терминалами (а лучше и то, и другое сразу).

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Нефтяникам для перенаправления экспорта в условиях запрета на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, пришлось ждать появления у России «серого танкерного флота». Однако восстановление объемов экспорта с какого-то момента не гарантировало сохранение объема выручки ввиду снижения цен на нефть и необходимости предоставлять покупателям скидку. Есть надежда, что последнее решение ОПЕК+ о снижении объемов добычи в 2024-м удержит цены на черное золото на приемлемом для российских нефтяников уровне.

А вот угольщики в 2022 году оказались в выигрыше. В условиях проблем с газом (или с ценой на него), уголь оказался палочкой-выручалочкой для тепловой энергетики. Правда, с февраля 2023 года наблюдается двукратное снижение его стоимости.

Выработка электричества, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение вообще не испытывают резких колебаний – их вырабатывается столько, сколько необходимо. И некоторый спад производства электроэнергии в апреле 2023 года отчасти объясняется погодными условиями, а отчасти – прекращением с мая 2022 года экспорта электроэнергии в Европу. Если же говорить об ее экспорте в Казахстан (северная часть которого фактически входит в единую энергосистему России), то там из-за сильного снижения курсов криптовалют значительно уменьшился майнинг и связанное с ним потребление электроэнергии.

Локомотивом роста сейчас является обрабатывающая промышленность.

Уверенно увеличивается производство пищевых продуктов и мебели (привет европейским брендам, в частности «Икее», ушедшим из России).

Естественно, существенный рост демонстрирует оборонка и связанные с ней отрасли. В том числе химическое производство, связанное с компонентами ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Идет восстановление объемов производства удобрений. В 2022 году оно сократилось на 11%, но большая часть этого сокращения пришлась на хлористый калий, который не очень востребован в российском сельском хозяйстве и отправлялся преимущественно на экспорт: его выпуск в 2022 году сократился на 35%. Азотные удобрения, несмотря на блокировку поставок через экспортные терминалы в Вентспилсе и Одессе, пользуются большим спросом на внутреннем рынке и продолжают поставляться на экспорт железнодорожным транспортом. После значительного сокращения их производства в 2022 году, их выпуск начал увеличиваться с января 2023 года. Растет и производство фосфорных удобрений.

В целом наблюдается рост в машиностроении, а равно в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. То есть того, на поставки чего Запад наложил санкции.

Важнейшее исключение – автомобили. Лишь в последние два месяца появились слабые признаки оживления после чрезвычайно глубокого спада, причем легковых автомобилей это по-прежнему не касается. Их производство оказалось заложником прежней стратегии развития, когда упор был сделан на продвижение в массовом сегменте сравнительно недорогих авто с большим количеством импортных комплектующих, поставки которых были прекращены.

Объем строительных работ в первом квартале 2023 года достиг почти 2,26 трлн рублей, увеличившись за год на 8,8%. Рост вызван увеличением вложений в промышленную и критическую инфраструктуру, в автодороги, в более интенсивное, чем ранее, создание социальных объектов.

Отметим, что представленная Росстатом статистика за первые месяцы 2023 года не учитывает данные с территорий, включенных в состав РФ прошлой осенью. С точки зрения сопоставимости результатов, это логично. Но, к примеру, Мариуполь восстанавливают российские строители, и результаты этой деятельности должны идти в зачет всей российской стройиндустрии.

Качественное развитие российской экономики

В целом наблюдается опережающий рост обрабатывающей промышленности по сравнению с добывающей отраслью и промышленностью первого передела. Интересно, что эта тенденция проявилась еще в начале пандемии. В основе этого подъема лежат как значительно возросшие объемы госзаказа, так и рост потребительского спроса. Последний вызван как значительными по меркам российского рынка труда выплатами участникам СВО, так и общим изменением конъюнктуры в условиях снижения безработицы до исторических минимумов.

Ограничение спроса на сырье на внешнем рынке и ограничение предложения продукции обрабатывающей промышленности на внутреннем изменяет соотношение цен производителей в пользу конечной продукции, что также способствует улучшению их финансового состояния.

То есть можно говорить не только о количественном восстановлении экономики после адаптации к введенным санкциям, перестройки логистических схем и смены поставщиков. Налицо позитивные качественные изменения в ее структуре.

По итогам апреля индекс промышленного производства приблизился к своим докризисным значениям. Восстановительный период заканчивается и дальнейший рост будет носить органический характер. Естественно, его скорость в ближайшие месяцы несколько замедлится, как это обычно бывает при завершении восстановительного подъема. Но при сохранении нынешних тенденций можно ожидать по итогам 2023 года экономического роста в два-три процента.

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