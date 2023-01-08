2023-й перестроит российскую экономику

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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Борьба с установками РСЗО американского производства, и уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6-е января – восемь. Подробности...

Власть оказалась добрее оппозиции

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли стоит удивляться, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Подробности...

Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

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    2023-й перестроит российскую экономику

    2023-й перестроит российскую экономику
    2023 год ставит главные вызовы перед экономикой России
    		   8 января 2023, 10:00
    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Предстоящий 2023 год с точки зрения экономики может стать еще более сложным, чем 2022-й. С большой вероятностью мы увидим падение объемов экспорта самых прибыльных товаров России, нефти и газа – а значит, пострадает и бюджет. Однако у нашей страны есть ответ и на этот вызов.

    В 2022 году Россия смогла избежать резкого падения ВВП (в отличие от того, как это происходило в 2009 году) и разгона инфляции до рекордных значений. В 2023-м российская экономика, как ожидается, даже улучшит свои важнейшие показатели.

    «Инфляция должна замедлиться до 5-8%, спад ВВП может не превысить 1%. А вот в Европе вероятность рецессии выше 50%», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    В «Альфа-банке» ожидают резкое снижение инфляции в апреле 2023 года, но к концу года рост ускорится до 6%. По сравнению с инфляцией в 12% ушедшего года – это будет уже отличным результатом.  

    А вот рубль, скорее всего, не будет столь крепким. Укрепление рубля уже сыграло свою роль, сдержав рост инфляции. В 2023 году рублевый курс упадет до 70-80 рублей за доллар, считает большинство российских компаний. Это уже будет необходимо, чтобы поддержать доходы российской экономики от экспортеров и доходы бюджета.

    Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что слабость курса российской валюты не приведет к ускорению инфляции. Российский ЦБ может продолжить понижать ставку до 6%, чтобы помочь экономике и бюджету.

    «Мы рассматриваем два макроэкономических сценария на предстоящий год – базовый и стрессовый, – говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. – Базовый сценарий предполагает, что в 2023 году рост мировой экономики составит 2,5%. В рамках стрессового сценария мы анализируем устойчивость российской экономики к глобальному замедлению, предполагая, что рост мировой экономики может снизиться с ожидаемых в 2022 году 3,1% до 1% в 2023-м».

    В базовом сценарии российский ВВП в начале 2023 года продолжит снижаться, но ближе ко второму полугодию возобновит умеренный рост. ВВП в 2023 году сократится на 2,6%, но в 2024 году выйдет на рост в 1,4%, что соответствует докризисному потенциальному росту экономики, отмечает Лаврова.

    «Главным вызовом 2023 года может стать смена самой экономической модели России. Российская экономика перестает ориентироваться только на поставки сырья Западу, как это было до 2022 года. Теперь экспортеры нефти, металлов, минеральных удобрений перенаправляют свои поставки на Восток», – говорит Мильчакова.

    Проблем с поиском новых клиентов у российского бизнеса нет. Желающих купить российские углеводороды, металлы и другое сырье достаточно. Огромную роль в этом смысле будут играть Китай и Индия, учитывая их значительно большее потребление по сравнению с европейским рынком.

    «Гораздо большее значение имеет налаживание новой инфраструктуры для экспорта сырья в восточном и южном направлениях. Придется решать проблему нехватки танкеров для перевозки нефти, проблему страхования грузов, строить новые порты на Черном море вместо Балтики, в том числе нефтеналивные порты. России нужны новые газопроводы и инфраструктура для производства и транспортировки СПГ и так далее. В течение одного года справиться со всеми этими вызовами не получится, строительство новой инфраструктуры займет минимум два-четыре года», – говорит Мильчакова.

    Еще один вызов, с которым столкнется российская экономика в 2023 году – это снижение добычи нефти и газа. В 2022 году Россия просуществовала в комфортных условиях, так как санкции против нефти были введены только в конце года. И России удавалось перенаправить потоки энергоносителей в Китай, Индию и Турцию. Это позволило увеличить добычу нефти в 2022 году на 2% (до 525 млн тонн) и нарастить выпуск нефтепродуктов на 5%.

    В новом году России придется столкнуться со снижением добычи нефти. По оценке вице-премьера Александра Новака, в ответ на потолок цен на нефть Россия сократит добычу нефти в начале года на 5-7%, или на 500-700 тыс. баррелей в сутки.

    Добыча российского газа снизилась уже в 2022 году на 18-20% – до 671 млрд кубометров (из которых 470 млрд потребил внутренний рынок). Падение добычи может продолжиться и в 2023 году, если будет перекрыт полностью украинский маршрут доставки газа. Все это приведет к падению экспорта сырья, а ведь это ключевой источник доходов российского бюджета.

    «Значительные экспортные доходы 2022 года будет почти невозможно сохранить на горизонте 2023 года. Экспорт сырой нефти может пострадать, учитывая введение потолка цен по нефти. Газовый экспорт может сократиться на 50% в 2023 году из-за снижения поставок в ЕС.

    Экспорт нефтепродуктов, который столкнется с ограничениями с февраля-марта 2023 года, сложно будет перенаправить из ЕС в Азию в силу низкого спроса на эти товары на азиатских рынках. На эти три категории продукции приходится примерно 50% совокупных экспортных доходов, и их динамика окажет серьезное влияние на российский торговый баланс», – объясняет Наталия Орлова.

    Снижение бюджетных доходов – это, собственно, еще один вызов 2023 года. «По нашим оценкам, разрыв между запланированными доходами бюджета и фактическим показателем может составить 1 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2023 году может превысить 2,4% ВВП и остаться приблизительно на этом уровне и в 2024 году. Это означает, что поиск источников доходов может сохраняться на повестке властей», – отмечает Наталья Лаврова.

    Впрочем, у России имеются ресурсы для закрытия бюджетных дыр. По словам эксперта, правительство в качестве альтернативы может продолжить наращивать свои долговые обязательства, хотя Россия все равно остается страной с самым низким уровнем госдолга по сравнению как с развивающимися, так и развитыми странами. С другой стороны, власти могут направить на покрытие дефицита средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

    Еще один вызов – это импортозамещение. «Низкие цены на нефть приведут к более скромным экспортным потокам, однако они будут частично компенсированы слабым импортом. Хотя импорт даже в 2024 году останется на 5% ниже докризисного уровня 2021 года, потому что заметная часть российского импорта находится под санкциями и вряд ли будет полностью замещена товарами из других стран», – объясняет Лаврова. Все это приведет к сужению профицита счета текущих операций и к ослаблению рубля.

    По оценке Орловой, импорт товаров в Россию к сентябрю уже сильно восстановился, а в третьем квартале он был всего на 6% ниже среднемесячного уровня 2021 года. Российский импорт из Китая уже полностью вернулся к докризисным уровням.

    Однако эксперт видит усиление зависимости России от Китая. Например, импорт автомобилей из Китая вырос на треть за десять месяцев 2022 года. Импорт из Турции вырос в три раза. Орлова беспокоится о том, что на пороге 2023 года импортозамещение уже не занимает центральное место в экономической повестке, а все большую важность приобретает именно расширение торговых связей с Китаем, Турцией и Индией на фоне снижения импорта из ЕС.

    «В 2023 году необходимо заложить основы, чтобы болевые точки экономики, которые раньше замещались импортной продукцией, превратить в точки ее роста. Раньше Россия полагалась на импорт многих товаров из стран Запада и из Китая, а теперь важно создавать собственное производство. Если государство как следует озадачится идеей развития, например, собственных высокотехнологичных отраслей, и начнет в них вкладывать хотя бы часть средств ФНБ, то лет через 10, а может быть и раньше, мы станем конкурентами Китая и даже Южной Кореи и Японии по производству, например, бытовой электроники и техники», – считает Наталья Мильчакова.

    То есть важно, чтобы государство вкладывало инвестиции в частные секторы экономики и создавало условия для выгодных частных инвестиций. Подобное уже сделано, например, в сельском хозяйстве. 

     
     
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