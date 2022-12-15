Взгляд
15 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
Разделы

Российское зерно ставит исторический рекорд

Россия накормит весь мир Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю. Это значит, что Россия сможет накормить не только сама себя, но и африканские, ближневосточные и латиноамериканские страны, которые уже нарастили закупки российской пшеницы. Как России удалось добиться такого впечатляющего результата и что может помешать ей заработать на этом? Подробности...
Перейти в раздел…

США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Америка сделала СВО неизбежной»

Надежда на мирное урегулирование кризиса после встречи Путина и Байдена в 2021 году не оправдалась Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS
Ровно год назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. На словах Запад соглашался пойти на уступки России в незначительных вопросах, однако ключевые предложения Москвы были отвергнуты. О каких конкретно предложениях шла речь и как подобный шаг США и НАТО повлиял на решение России начать спецоперацию на Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Америку накрыло цунами увольнений

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Масштабные увольнения персонала, происходящие практически во всех сферах экономики, похоже, становятся предвестником массовой безработицы в США, что станет прямой и явной угрозой политической системе страны. Подробности...

Уехавших из России артистов забудут

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исход из страны – без перспектив возвращения – значительной части влиятельных фигур нашей творческой тусовки дает надежду, что в конце концов ситуация и атмосфера в творческих отраслях станет более здоровой – и идеологически, и профессионально. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Важно осознавать разницу между военно-политическим противостоянием и духовной борьбой. В эмоциональном накале происходящего люди легко ухватываются за библейские образы эсхатологической битвы добра со злом, даже если не вполне их понимают. Но этого делать не стоит. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

«Артемовская мясорубка» ВСУ

Когда у НАТО закончится оружие для ВСУ

Перейти в раздел…

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...

Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ повторно за четверг обстреляли Донецк снарядами НАТО
    Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу Взрывы прогремели в Харькове В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН Немцы начали приезжать на зимовку в Калининград
    В ЛНР отметили активизацию украинских диверсантов Аксенов назвал беспилотники основной угрозой для Крыма WSJ узнала о решении Китая повысить долгосрочную ставку на Россию Борис Джонсон после отставки заработал 1,3 млн долларов на выступлениях
    Лукьянов: Гарантии безопасности были последним шансом для Запада предотвратить СВО Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством» Губернатор Калининграда предложил Польше стройматериалы со скидкой для стены на границе Беспорядки произошли во Франции и Бельгии после матча ЧМ по футболу в Катаре

    «внекорабельная деятельность»


    Выход россиян в открытый космос отменен из-за разгерметизации в «Союзе»

    «бери или плати»


    ЕС предсказали высокие цены на газ в течение 20 лет

    военная помощь


    Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя

    Видео

    ключевое сражение


    Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

    «империя лжи»


    Меркель стала символом подлости и лжи Запада

    необычный эффект


    Где цены на нефть найдут равновесие к 2023 году

    полный запрет


    Ненависть к русскому языку лишает Украину науки и техники

    Черный континент


    США пытаются заставить Африку бояться России

    исход из страны


    Ирина Алкснис: Уехавших из России артистов забудут

    осознавать разницу


    Сергей Худиев: Не надо записывать в антихристы кого ни попадя

    сталь земли русской


    Андрей Полонский: Россия обязана вернуться в Арктику

    на ваш взгляд


    Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?

    Российское зерно ставит исторический рекорд

    Российское зерно идет на исторический рекорд
    Россия накормит весь мир
    		   15 декабря 2022, 11:06
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю. Это значит, что Россия сможет накормить не только сама себя, но и африканские, ближневосточные и латиноамериканские страны, которые уже нарастили закупки российской пшеницы. Как России удалось добиться такого впечатляющего результата и что может помешать ей заработать на этом?

    Россия к 14 декабря собрала рекордный урожай зерна – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн, о чем сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме РФ.

    Это новый рекорд. Урожай уже вырос на треть по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 120,65 млн тонн зерна. Разница в целых 30 млн тонн. Пшеницы намолочено тоже на новый рекорд – 105,3 млн тонн, что почти на 30 млн больше, чем в 2021 году, когда собрали около 76 млн тонн пшеницы.

    Ячменя намолочено 24,5 млн тонн, кукурузы – 11,3 млн тонн, риса – 944,7 тыс. тонн. Это лучше всех предыдущих прогнозов. Так, ранее Минсельхоз ожидал рост урожая зерна в России в 2022 году до 130 млн тонн, в том числе рекордные за всю историю России 87 млн тонн пшеницы. Реальность превзошла ожидания.

    «Показатель этого года будет рекордным за все последние 20 лет в России. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году,

    когда общий сбор зерновых составил 135,5 млн тонн, а сбор пшеницы – 86 млн тонн», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

    Безусловно, сельское хозяйство – это отрасль, которая сильно зависит от погоды, на которую человек до конца не может повлиять. Бывают годы, когда урожайность снижается вследствие ливней или жары, а бывают годы, когда стабильная благоприятная погода позволяет вырастить большой урожай с минимальными потерями, отмечает Деев. Однако дело, конечно, не только в благоприятных климатических условиях этого года.

    «Весь сектор АПК в нашей стране развивается уже не один год. На урожайность влияет применение новой агротехники, улучшенные зерновые исходники с высокой продуктивностью, то есть семена, применение удобрений и пестицидов для борьбы с вредителями, сокращение потерь при сборе урожая, а это вопрос использования технических средств – более современных комбайнов и т. д.», – говорит Деев.

    Помогли более высокий технологический уровень крупных сельхозпроизводителей, а также обеспеченность семенами, удобрениями, химикатами, топливом и т. п., которые в этом сельскохозяйственном сезоне оказались более доступными в том числе по причине частичного отказа от них европейскими странами весной этого года, замечает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

    Кроме того, в России поступательно увеличиваются посевные площади, а государство стимулирует производство продукции АПК путем субсидий, грантов и других видов поддержки для бизнеса в сельском хозяйстве, добавляет Деев.

    «Рекордный урожай 2022 года может обеспечить России не только сохранение лидирующих позиций по экспорту зерна, масличных семян, сахара и других видов сырья и продовольствия, но и может исключить мировой голод, организуемый коллективным Западом, чтобы обвинить в этом Россию»,

    – говорит Рамазанов. 

    Для мирового рынка особый интерес представляет именно экспорт пшеницы, который в этом году уже превысил объемы прошлого года. «У России имеется потенциал для значительного увеличения экспорта пшеницы без ущерба обеспечения потребностей национального рынка», – уверен Рамазанов.

    С начала сельскохозяйственного сезона по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем в предыдущем году (данные «Русагротранса»). В декабре Россия может экспортировать еще 4,4 млн тонн, прогнозируют аналитики «СовЭкона». Последний раз такие высокие показатели были в декабре 2020 года. Экспорт удается наращивать еще больше за счет активных продаж в Алжир, Пакистан и Египет. В итоге за первую половину сезона (начинается в июле) экспорт пшеницы составит 22,8 млн тонн, а по итогам всего сезона – 43,9 млн тонн, прогнозируют аналитики «СовЭкона». 

    Экспортные возможности производителей пшеницы зависят не только от урожая, но также от логистических возможностей, от экспортных пошлин, от уровня цен на мировом рынке, и – такова новая реальность – от санкционной политики Запада.

    «Не секрет, что главными потребителями российского зерна являются страны Африки и Азии, которые из года в год только увеличивают закупки. Для экспорта зерна построены новые терминалы в портах российского юга, железнодорожные подъездные пути и т. д.», – говорит Деев. Хотя участники рынка говорят о нехватке вагонов для перевозки зерна.

    С помощью экспортных пошлин государство ограничивает продажу зерна за рубеж, чтобы не возникло дефицита внутри России. «Однако при таком высоком урожае, вероятно, на продажи зерна в следующем году пошлины будут снижены – и это позволит отечественным компаниям нарастить экспорт и хорошо заработать. От чего в выигрыше, конечно, будет и бюджет нашей страны, а стратегические запасы зерна в РФ будут заполнены на 100%», – считает Деев.

    Иметь большие запасы зерна крайне важно, причем не только для производства хлеба, мучных и других изделий. «Это необходимо еще для недопущения роста цен на продукты первой необходимости, а также для поддержания нужного объема зерна в других направлениях АПК – при производстве мяса, молока, яиц. Ведь зерно является главным продуктом для кормления животных и птицы, для выпуска комбикормов и добавок», – говорит Деев.

    Проблем со спросом на зерно нет, так как это крайне востребованный продукт. Тем более что в мире не так много пшеницы. Россия и Австралия – это главные поставщики.

    Однако вываливать на мировой рынок огромные объемы может быть опасно обвалом цен. Аграриям не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда продаешь в тоннах намного больше, а зарабатываешь в деньгах при этом не сильно больше.

    Сейчас цены на пшеницу продолжают падать на мировых биржах, что вызывает беспокойство участников рынков. Это происходит в том числе из-за оживления соперничества с украинским зерном после продления действия «зерновой сделки». С другой стороны, происходят распродажи на биржах хедж-фондов. 

    Что касается санкций, то прямых ограничений против российского зерна Запад не вводил, чтобы не потерять лицо перед мировым сообществом и бедными странами, которые сразу столкнулись бы с ростом уровня голода. 

    «Пшеница формально не попадает под западные санкции, но санкции оказывают опосредованное влияние на цепочки поставок, оказание страховых услуг и т. п. Импорт российского зерна европейскими странами, как правило, использовался для перепродажи в виде сырья и продуктов переработки в другие страны. Поэтому зависимость экспорта российского зерна от европейских стран невысокая. Россия сможет преодолеть барьеры на пути экспорта зерна на мировой рынок. Для этого нужно найти стратегических партнеров в тех регионах, которые являются конечными получателями российского продовольствия. Плюс необходимо создавать новые более надежные и независимые от западных стран логистические цепочки», – заключает Рамазанов.

    Россия кроме традиционных рынков Египта, Пакистана и Алжира, уже активно наращивает экспорт пшеницы в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Речь идет о Саудовской Аравии, Бразилии и Мексике. Москва даже возобновила поставки в Ирак после 10 лет простоя. Растущий экспорт этого сезона доказывает, что российские экспортеры научились обходить ограничения и барьеры (финансовые, страховые).

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •