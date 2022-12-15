Российское зерно ставит исторический рекорд

Российское зерно идет на исторический рекорд

Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю. Это значит, что Россия сможет накормить не только сама себя, но и африканские, ближневосточные и латиноамериканские страны, которые уже нарастили закупки российской пшеницы. Как России удалось добиться такого впечатляющего результата и что может помешать ей заработать на этом?

Россия к 14 декабря собрала рекордный урожай зерна – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн, о чем сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме РФ.

Это новый рекорд. Урожай уже вырос на треть по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 120,65 млн тонн зерна. Разница в целых 30 млн тонн. Пшеницы намолочено тоже на новый рекорд – 105,3 млн тонн, что почти на 30 млн больше, чем в 2021 году, когда собрали около 76 млн тонн пшеницы.

Ячменя намолочено 24,5 млн тонн, кукурузы – 11,3 млн тонн, риса – 944,7 тыс. тонн. Это лучше всех предыдущих прогнозов. Так, ранее Минсельхоз ожидал рост урожая зерна в России в 2022 году до 130 млн тонн, в том числе рекордные за всю историю России 87 млн тонн пшеницы. Реальность превзошла ожидания.

«Показатель этого года будет рекордным за все последние 20 лет в России. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году,

когда общий сбор зерновых составил 135,5 млн тонн, а сбор пшеницы – 86 млн тонн», – отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Безусловно, сельское хозяйство – это отрасль, которая сильно зависит от погоды, на которую человек до конца не может повлиять. Бывают годы, когда урожайность снижается вследствие ливней или жары, а бывают годы, когда стабильная благоприятная погода позволяет вырастить большой урожай с минимальными потерями, отмечает Деев. Однако дело, конечно, не только в благоприятных климатических условиях этого года.

«Весь сектор АПК в нашей стране развивается уже не один год. На урожайность влияет применение новой агротехники, улучшенные зерновые исходники с высокой продуктивностью, то есть семена, применение удобрений и пестицидов для борьбы с вредителями, сокращение потерь при сборе урожая, а это вопрос использования технических средств – более современных комбайнов и т. д.», – говорит Деев.

Помогли более высокий технологический уровень крупных сельхозпроизводителей, а также обеспеченность семенами, удобрениями, химикатами, топливом и т. п., которые в этом сельскохозяйственном сезоне оказались более доступными в том числе по причине частичного отказа от них европейскими странами весной этого года, замечает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова.

Кроме того, в России поступательно увеличиваются посевные площади, а государство стимулирует производство продукции АПК путем субсидий, грантов и других видов поддержки для бизнеса в сельском хозяйстве, добавляет Деев.

«Рекордный урожай 2022 года может обеспечить России не только сохранение лидирующих позиций по экспорту зерна, масличных семян, сахара и других видов сырья и продовольствия, но и может исключить мировой голод, организуемый коллективным Западом, чтобы обвинить в этом Россию»,

– говорит Рамазанов.

Для мирового рынка особый интерес представляет именно экспорт пшеницы, который в этом году уже превысил объемы прошлого года. «У России имеется потенциал для значительного увеличения экспорта пшеницы без ущерба обеспечения потребностей национального рынка», – уверен Рамазанов.

С начала сельскохозяйственного сезона по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем в предыдущем году (данные «Русагротранса»). В декабре Россия может экспортировать еще 4,4 млн тонн, прогнозируют аналитики «СовЭкона». Последний раз такие высокие показатели были в декабре 2020 года. Экспорт удается наращивать еще больше за счет активных продаж в Алжир, Пакистан и Египет. В итоге за первую половину сезона (начинается в июле) экспорт пшеницы составит 22,8 млн тонн, а по итогам всего сезона – 43,9 млн тонн, прогнозируют аналитики «СовЭкона».

Экспортные возможности производителей пшеницы зависят не только от урожая, но также от логистических возможностей, от экспортных пошлин, от уровня цен на мировом рынке, и – такова новая реальность – от санкционной политики Запада.

«Не секрет, что главными потребителями российского зерна являются страны Африки и Азии, которые из года в год только увеличивают закупки. Для экспорта зерна построены новые терминалы в портах российского юга, железнодорожные подъездные пути и т. д.», – говорит Деев. Хотя участники рынка говорят о нехватке вагонов для перевозки зерна.

С помощью экспортных пошлин государство ограничивает продажу зерна за рубеж, чтобы не возникло дефицита внутри России. «Однако при таком высоком урожае, вероятно, на продажи зерна в следующем году пошлины будут снижены – и это позволит отечественным компаниям нарастить экспорт и хорошо заработать. От чего в выигрыше, конечно, будет и бюджет нашей страны, а стратегические запасы зерна в РФ будут заполнены на 100%», – считает Деев.

Иметь большие запасы зерна крайне важно, причем не только для производства хлеба, мучных и других изделий. «Это необходимо еще для недопущения роста цен на продукты первой необходимости, а также для поддержания нужного объема зерна в других направлениях АПК – при производстве мяса, молока, яиц. Ведь зерно является главным продуктом для кормления животных и птицы, для выпуска комбикормов и добавок», – говорит Деев.

Проблем со спросом на зерно нет, так как это крайне востребованный продукт. Тем более что в мире не так много пшеницы. Россия и Австралия – это главные поставщики.

Однако вываливать на мировой рынок огромные объемы может быть опасно обвалом цен. Аграриям не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда продаешь в тоннах намного больше, а зарабатываешь в деньгах при этом не сильно больше.

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Сейчас цены на пшеницу продолжают падать на мировых биржах, что вызывает беспокойство участников рынков. Это происходит в том числе из-за оживления соперничества с украинским зерном после продления действия «зерновой сделки». С другой стороны, происходят распродажи на биржах хедж-фондов.

Что касается санкций, то прямых ограничений против российского зерна Запад не вводил, чтобы не потерять лицо перед мировым сообществом и бедными странами, которые сразу столкнулись бы с ростом уровня голода.

«Пшеница формально не попадает под западные санкции, но санкции оказывают опосредованное влияние на цепочки поставок, оказание страховых услуг и т. п. Импорт российского зерна европейскими странами, как правило, использовался для перепродажи в виде сырья и продуктов переработки в другие страны. Поэтому зависимость экспорта российского зерна от европейских стран невысокая. Россия сможет преодолеть барьеры на пути экспорта зерна на мировой рынок. Для этого нужно найти стратегических партнеров в тех регионах, которые являются конечными получателями российского продовольствия. Плюс необходимо создавать новые более надежные и независимые от западных стран логистические цепочки», – заключает Рамазанов.

Россия кроме традиционных рынков Египта, Пакистана и Алжира, уже активно наращивает экспорт пшеницы в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Речь идет о Саудовской Аравии, Бразилии и Мексике. Москва даже возобновила поставки в Ирак после 10 лет простоя. Растущий экспорт этого сезона доказывает, что российские экспортеры научились обходить ограничения и барьеры (финансовые, страховые).