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Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

Европейцы пытаются выбраться из санкционной ловушки REUTERS/Yves Herman
Антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений. Почему Евросоюз готов облегчить условия поставок российской пшеницы на мировой рынок и как это может быть связано с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток»? Подробности...
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    Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

    Европейцы пытаются выбраться из санкционной ловушки
    		   20 июля 2022, 11:16
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Ольга Самофалова

    Антироссийские санкции впервые будут не ужесточены, а наоборот – смягчены. И коснется это, если верить источникам, экспорта российского зерна и удобрений. Почему Евросоюз готов облегчить условия поставок российской пшеницы на мировой рынок и как это может быть связано с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток»?

    ЕС внесет поправки в отношении подсанкционных российских банков, чтобы частично разморозить их средства для облегчения торговли продовольствием, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа. Поправки позволят разморозить заблокированные ранее экономические ресурсы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия», пишет издание. Эти ресурсы требуются «для приобретения, импорта или транспортировки сельхозпродукции и продовольствия, в том числе пшеницы и удобрений».

    По данным представителя ЕС, в соответствии с пересмотренными санкциями организация также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после введения антироссийских санкций.

    ЕС прямо не запрещал покупать российскую пшеницу и удобрения. Однако проблемы все равно возникли. Как указывает замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, вывозу российского зерна и удобрений мешают не прямые, а косвенные санкции.

    «Есть такое понятие, как сверхизбыточная осторожность, передается английским словом overcompliance. Главное – не заявления, главное – дела. Если происходит запрет на транзакции, на финансовые услуги, логистические услуги, запрет на заход судов в наши порты и на заход наших судов в иностранные порты, в частности, Евросоюза, то это и есть физическое и реальное препятствование экспорту. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что санкции чего-то не затрагивают, но зерно поставить невозможно, в том числе за счет повышенных, совершенно необоснованных страховочных тарифов», – объяснил Вершинин.

    Евросоюз явно перестарался со своими санкциями, спровоцировав угрозу роста продовольственного голода. На прошлой неделе США уже сняли все санкции с продовольствия и удобрений, теперь очередь за ЕС. Для Европы такой шаг назад, конечно, является прецедентом. Но следом могут появится послабления и в других сферах.

    Что касается пшеницы, то российские экспортеры не отказались бы от европейских покупателей. В 2021-2022 сельхозгоду (с 1 июля по 30 июня) Россия поставила на экспорт 38,1 млн тонн зерновых, из которых 30,7 млн тонн – пшеница (данные ФТС). Это существенно ниже прошлого сезона, когда экспорт составил 49 млн тонн, где пшеницы – 38,4 млн тонн.

    Правда, в новый сезон Россия ворвалась эффектно. Он обещает стать рекордным. Во-первых, сбор зерна в этом году может составить 130 млн тонн против 121,4 млн тонн в прошлом году. Пшеницы соберут 87 млн тонн вместо 76 млн тонн годом ранее. Во-вторых, на экспорт Россия потенциально может отправить 50 млн тонн зерна. Это прогноз Минсельхоза. Но на рынке звучат и еще более высокие ожидания. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует сбор зерна на уровне рекордных 138,5 млн тонн, из которых 90,5 млн тонн – пшеница.

    При ожидаемом рекордном урожае число стран-покупателей российской пшеницы сократилось в два раза – до двенадцати. Несмотря на это, экспорт пшеницы за первые 15 дней нового сельхозсезона, который начался 1 июля 2022 года, уже вырос почти в два раза – до 1,2 млн тонн против 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

    Об этом «Интерфаксу» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Она объясняет это дисконтом российской пшеницы по отношению к европейской. В итоге традиционные покупатели начали скупать значительно больше российской пшеницы, вероятно, на фоне угрозы продовольственного кризиса, о котором трубят на Западе.

    Так, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн, Иран более чем в два раза – с 95 тыс. до 222 тыс. тонн, Турция – на 95%, до 271 тыс. тонн. Активно начал покупать российское зерно Израиль (рост с 33 тыс. до 56 тыс.). Более того, к закупкам нашей пшеницы вернулась Саудовская Аравия, которая импортировала 165,7 тыс. тонн, а также Грузия. Наконец, Ливия купила почти 150 тыс. тонн российского зерна против скромных 11 тысяч год назад.

    «ЕС сам по себе крупный производитель зерна. Россия экспортирует туда менее 6% своего аграрного экспорта, который в основном приходится на Латвию и Грецию. Основными же партнерами России всегда были Турция, Ближний Восток и Северная Африка», – говорит директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.  

    Кажется, что уход Европы с этого рынка ударил лишь по самим европейцам. Именно поэтому они пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Однако на рынке есть опасения, что бодрое начало сезона не продлится долго, а экспорт зерна будет отставать от рекордного урожая. Поэтому возврат европейских покупателей не помешал бы.

    «Россия заинтересована в росте экспорта, особенно в год, когда прогнозируется высокий урожай, так как экспорт зерновых и удобрений является драйвером развития отраслей, а для внутренних нужд столько продукции собственного производства просто не нужно. Иначе излишки начнут давить на рынок, а цены на зерно могут обвалиться, что приведет к банкротствам сельхозпроизводителей», – предупреждает Шагайда.

    Что касается удобрений, то их Европа закупала у России более активно. В 2021 году на европейский рынок приходилось до 30% выручки крупнейших экспортеров России. Кроме того, через европейские порты осуществлялся транзит российских удобрений на другие рынки. Потоки шли в основном через Прибалтику и Финляндию.

    Россия входит в тройку мировых лидеров по поставкам удобрений. При этом спрос на них, как и цены, выросли, потому что еще с конца 2021 года ряд мировых производителей сократили или полностью остановили работы своих заводов, в том числе в самой Европе. Потому что основное сырье на этих предприятиях – это газ, а столь высокая стоимость газа, которая установилась в Европе, делает работы этих производств нерентабельными. Логично, что дефицит привел к повышенному спросу на российские удобрения.

    Такая ситуация создала угрозу, что сама Россия может остаться без собственных удобрений, потому что российские фермеры просто не в состоянии покупать их по резко возросшей цены. Чтобы опустить цены и не допустить утекания удобрений за пределы страны, власти ввели ограничения на экспорт азотных удобрений еще в декабре 2021 года. Запрет продлевали – и пока он действует до 31 августа 2022 года. Исключать, что ограничения сохранят, нельзя.

    В любом случае только ослабления со стороны ЕС финансового контроля и упрощения оплаты поставок пшеницы и удобрений из России может оказаться недостаточным. «Смягчение санкций в отношении банков поможет восстановить цепочку платежей, что важно, однако остаются вопросы страхования грузов, судов, возможность заходить в порты и т. д.», – говорит Шагайда. Российские экспортеры весной столкнулись, например, с бойкотом международных контейнерных перевозчиков. Логистические проблемы возникают и при поставке по морю, и по железной дороге (сначала с Финляндией, потом с Прибалтикой).

    Не исключено, что шаг назад в санкционной войне с Россией Европа делает не случайно. Таким образом она пытается смягчить позицию России в газовой сфере на фоне опасений полного закрытия «Северного потока – 1» после планового ремонта.

    «Предполагаю, что европейские страны готовы пойти на уступки по обращению зерна в обмен на энергоносители, отсюда и обсуждение возможных послаблений в экспорте продовольствия», – отмечает Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

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