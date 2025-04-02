  • Новость часаРакетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
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    Россия меняет подход к миграции
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    34 комментария
    2 апреля 2025, 21:54 • Новости дня

    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих социальных сетях фото с рыбалки на Дону, вызвав подозрения в нарушении запрета на ловлю рыбы с моторной лодки.

    На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

    «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

    Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

    В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.

    2 апреля 2025, 13:08 • Новости дня
    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом

    Юшков: Планы США запретить возить нефть из России по Балтике – опасная игра на нервах

    Юшков: Попытки США запретить поставки нефти из России по Балтике грозят военным конфликтом
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговые маршруты через Балтийское море критически важны для поставок российской нефти. Заигрывания США с ограничениями в данной акватории могут спровоцировать военный конфликт, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Штаты рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «План США ограничить проход нефтяных танкеров в Балтийском море незаконен с точки зрения международного права», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Впрочем, он напомнил, что подобные инициативы прорабатывают и Евросоюз, и страны НАТО.

    Тогда в качестве обоснования блокировки судов из так называемого теневого флота России рассматривались экологические мотивы. Кроме того, на Западе утверждали, будто танкеры «угрожают» критической подводной инфраструктуре. Собеседник не исключает, что может быть составлен определенный перечень кораблей, которым закроют вход в Балтийское море.

    «Западные страны имеют в этой акватории наибольшее влияние. Например, Дания контролирует проливы. Если Вашингтон совместно с Европой перейдет от слов к делу, то для Москвы это окажется большой проблемой», – считает Юшков. Он объясняет: через порты Усть-Луга и Приморск вывозится несколько десятков млн тонн нефти в год.

    «Для нас балтийский маршрут очень важен. Перенаправить объемы – крайне сложная задача. В этой ситуации России придется, скорее всего, перейти к сокращению добычи ресурсов. Это приведет к росту цен на мировом рынке, и мы сможем заработать примерно те же деньги. Тем не менее планы США – это серьезный вызов для Москвы», – подчеркнул аналитик.

    «Какие меры мы будем предпринимать: прорываться с боем? Сопровождать военными кораблями торговые суда? Это определенная точка напряженности и сильная игра на нервах, поскольку ни одна из сторон не может гарантировать, что те или иные шаги не приведут к вооруженному конфликту», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путине. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    Вучич заявил о тайных переговорах двух мировых лидеров с Путиным
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о двух мировых лидерах, которые тайно общались с российским лидером Владимиром Путиным.

    В интервью блогеру Марио Науфалу Вучич рассказал о том, что некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России, передает РИА «Новости».

    По его словам, он лично знает как минимум двух таких лидеров.

    Вучич подчеркнул, что его предстоящая встреча с Путиным, запланированная на 9 мая, станет первой за три с половиной года.

    Он акцентировал внимание на том, что Сербия придерживается искренности и честности в своих международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Пилот Ту-22М3 погиб при крушении в Иркутской области

    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб, сообщили в Минобороны.

    Экипаж самолета из четырех человек успел катапультироваться, один пилот не выжил, передает ТАСС. Минобороны уточнило, что крушение произошло в безлюдной местности. На земле нет разрушений и пострадавших.

    По предварительным данным ведомства, авария могла быть вызвана технической неисправностью.

    В августе прошлого года самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж бомбардировщика катапультировался, крушение не вызвало разрушений на земле.

    В апреле 2024 года при крушении Ту-22М3 на Ставрополье погиб один из членов экипажа.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    2 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Zuma/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ввод ограничений в отношении провоза российской нефти по Балтийскому морю рискует обострить отношения Москвы и Вашингтона. Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать данные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

    «Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

    «Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

    Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

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    2 апреля 2025, 05:37 • Новости дня
    Российский актер Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет

    Рашид Тугушев, известный по сериалам и спектаклям, ушел из жизни в 63 года

    Российский актер Рашид Тугушев умер в возрасте 63 лет
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Рашид Тугушев, российский актер и режиссер, известный ролями в популярных сериалах и постановками в театре, умер в возрасте 63 лет, о чем сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева.

    Российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет. О его смерти сообщила художник-кукольник Светлана Румянцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пишет РИА «Новости». Она выразила сожаление по поводу ухода друзей, упомянув Тугушева в своей публикации от 29 марта.

    Информация о смерти артиста появилась и на сайте КиноТеатр.ру. Рашид Тугушев родился в 1961 году и завершил обучение в Школе-студии МХАТ в 1987 году, где он получил специальность «Актер драматического театра и кино». Позднее он стажировался у Анатолия Васильева и Сергея Соловьева во ВГИКе.

    Тугушев был известен своими ролями в популярных сериалах, среди которых «Кодекс чести», «Частный детектив», «Марш Турецкого», «Каменская» и «След». Помимо актерской карьеры, он проявил себя как режиссер и поставил такие спектакли, как «Тьма» по произведению Леонида Андреева в театре «Современник» и «Любовь до гроба» Альдо Николаи в Горьковском драматическом театре. В 1989 году Тугушев основал «Московский Маленький Театр» на базе «Центра эксцентрики Александра Жеромского».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российской столице в Российском академическом молодежном театре состоялось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным, который скончался после тяжелой болезни в возрасте 63 лет. Американский актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет от осложнений после инсульта. Актриса и кукловод Галина Марченко, известная как голос куклы Каркуши, ушла из жизни в 88 лет.

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    2 апреля 2025, 15:56 • Новости дня
    Потерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
    Потерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России направит около 16 млрд рублей жителям Курской области, которые потеряли жилье, на его приобретение или строительство.

    На заседании кабинета министров премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для граждан Курской области, потерявших свое жилье, передает ТАСС.

    Мишустин заявил: «Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 млрд рублей для тех, кто утратил жилье». Эти средства предназначены для приобретения или строительства новых домов и квартир пострадавшими жителями региона.

    Ранее президент Владимир Путин распорядился предоставить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены жителям Курской области.

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    2 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Вучич рассказал о роли Сербии в освобождении Югославии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербская армия освободила Югославию от нацистской оккупации в основном собственными силами, хотя получила помощь от Красной Армии.

    Вучич отметил, что хотя оказанная помощь Красной Армии была значительной, основную роль в освобождении сыграли сербские силы, передает РИА «Новости».

    «Мы заплатили большую цену <…> мы получали помощь от Красной Армии, но основой была наша армия», – заявил он.

    Президент Сербии также подчеркнул, что страна понесла тяжелые потери как от действий нацистской Германии, так и от хорватских усташей, назвав эти события геноцидом сербского народа.

    В освобождении Югославии участвовали силы СССР, Болгарии и балканских государств. Главной военной операцией стала Белградская стратегическая наступательная операция, в результате которой были разбиты немецкие войска и их союзники.

    По данным научного директора РВИО Михаила Мягкова, потери Красной Армии во время освобождения Югославии составили 35 тыс. солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. При освобождении Белграда погибли около 1 тыс. советских военных и почти 3 тыс. югославских.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши.


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    2 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    Суд обязал Панина выплатить долг по кредиту умершей матери

    Алексей Панин должен погасить 167 тыс рублей долга по карте матери и госпошлину

    Tекст: Денис Тельманов

    Алексей Панин, признанный иноагентом, был обязал судом оплатить 167 тыс. рублей долга по кредитной карте своей умершей матери, а также госпошлину в 4,5 тыс. рублей.

    Как передает РИА «Новости», суд обязал актера Алексея Панина, признанного иностранным агентом, погасить долг в размере 167 тыс. рублей по кредитной карте его покойной матери Татьяны Власовой. В августе 2019 года Власова оформила кредитную карту с лимитом в 170 тыс. рублей, однако после ее смерти в 2021 году долг по карте не был погашен.

    Суд удовлетворил иск банка о взыскании задолженности с Панина, как наследника, обязав его выплатить долг, а также расходы на госпошлину в 4,5 тыс. рублей. От уплаты процентов суд актера освободил.

    Согласно данным судебных приставов, Панин имеет задолженности по кредитам на сумму более 411 тыс. рублей, а также исполнительный лист от 3 февраля 2025 года с задолженностью в 2355 рублей и сбором в 1 тыс. рублей.

    Актер, уехавший в США, неоднократно высказывался против спецоперации России и был замешан в различных скандалах. В мае 2023 года его объявили в розыск за оправдание терроризма, а позже внесли в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во 2-м Западном окружном военном суде вынесли заочный приговор актеру Алексею Панину по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Панину, оставив его без изменений, включая шесть лет колонии.

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    2 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики

    Член СПЧ Кабанов: Служба МВД по вопросам миграции не будет сервисом для иностранцев

    Эксперт: Новая cлужба МВД призвана исправить ошибки в сфере миграционной политики
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская миграционная система меняется под нужды времени. Новая служба в системе МВД не будет предоставлять услуги иностранцам, а займется вопросами безопасности государства в сфере миграции, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее Владимир Путин создал Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

    «Российское руководство уделяет особое внимание проблемам миграции. Решение о создании отдельной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стало четкой реакцией Владимира Путина на определенные ошибки в этой сфере. Важную роль сыграл и общественный запрос на активизацию усилий правительства по данному направлению», – отметил Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ.

    Из указа президента следует, что у МВД остаются функции контроля над миграцией, но внутри министерства появится подразделение, задачей которого будет регулирование связанных с этой сферой вопросов по всем направлениям. «Важно понимать, что эта Служба не оказывает услуги, она обеспечивает безопасность», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, во всех территориальных органах ведомства появится профильный заместитель по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в звании генерала. «Это показывает колоссальную значимость проблемы и большое внимание к ее решению», – уточнил Кабанов. Член СПЧ подчеркнул: вектор на наведение порядка, на переход к целевому привлечению иностранцев для тех или иных работ должен быть сохранен.

    «На этом фоне создание новой службы – лишь часть комплексной работы по совершенствованию миграционной политики. Властями прорабатывается целый ряд решений, среди них – правила депортации нелегалов, требования к знанию русского языка, введение цифрового профиля приезжих», – перечислил спикер.

    Более того, работодателей будут привлекать к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, добавил он. «Все, кто к нам приезжает на заработки, должны платить налоги и соблюдать законы России. Кроме того, нельзя допустить приток семей неквалифицированных работников», – указал он.

    «Нелегальная миграция может нарушить наш культурно-этнический баланс и национальную самоидентификацию. Президент поставил задачу сохранения русского мира. И нам необходимо приложить максимум усилий для выполнения указанной цели», – заключил Кабанов.

    Ранее Владимир Путин поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Ее руководителем станет Андрей Кикоть, до этого момента занимавший пост заместителя генерального прокурора. В новом статусе он также войдет в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новая структура позволит более эффективно решать проблемы, связанные с миграцией. Кроме того, с ее помощью будет улучшена координация ведомств, чья деятельность связана с данным вопросом.

    В свою очередь, представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что основной задачей нового ведомства станет упорядочивание миграционных процессов, а также снижение противоправной деятельности представителей иностранных государств.

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    2 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Умерла российская актриса и режиссер Наталья Назарова
    Умерла российская актриса и режиссер Наталья Назарова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская актриса, сценаристка и режиссер Наталья Назарова умерла на 56-м году жизни.

    О смерти Назаровой сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, передает ТАСС. Актриса работала в ГИТИСе педагогом.

    «Умерла Наталья Назарова», – заявил Заславский. По его словам, последние дни жизни Назарова провела в больнице. Предварительной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    Ранее сообщалось, что российский актер и режиссер Рашид Тугушев скончался в возрасте 63 лет.

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    2 апреля 2025, 03:54 • Новости дня
    Россияне выразили готовность сменить работу ради соцпакета

    Более половины россиян выразили готовность сменить работу ради расширенного соцпакета

    Tекст: Денис Тельманов

    Согласно опросу, 51% россиян согласны сменить работу ради лучшего соцпакета, 17% – даже с понижением зарплаты.

    Как передает ТАСС, исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах жизнь», показало, что 51% россиян готовы сменить место работы ради получения расширенного социального пакета от работодателя. Причем 34% респондентов согласны на это при условии повышения зарплаты, а 17% – даже с понижением дохода.

    Заместитель генерального директора компании Наталья Белова отметила: «Согласно данным нашего исследования, решиться на смену работы ради привлекательных корпоративных привилегий готовы 51% россиян: 34% согласятся перейти в другую организацию при условии более широкого списка опций соцпакета и повышения заработной платы, 17% россиян предпочтут уйти к работодателю с интересными для них опциями даже при условии более низкого дохода».

    Более половины опрошенных (58%) выражают полное или частичное удовлетворение текущими соцпакетами. Среди наиболее желаемых льгот россияне указали компенсацию аренды жилья и услуг ЖКХ (23%), оплату проезда до работы и обратно (18%), а также путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории (9%).

    Репрезентативный опрос был проведен в марте 2025 года среди 2 537 россиян старше 18 лет во всех федеральных округах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос Mainsgroup показал, что 21,7% россиян испытывают страх перед первоапрельскими розыгрышами, а 24,3% готовы приобрести страховку от их последствий за 100 рублей.

    Большинство россиян в 2025 году столкнулись с ростом нестандартных статей расходов, включая траты на зоопсихологов, коучей и курсы по гаданию, такие данные показал опрос финансового маркетплейса.

    Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявил, что 40% россиян по-прежнему сталкиваются с трудностями при смене мобильного оператора с сохранением номера, несмотря на закон, устанавливающий срок перехода в восемь дней.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США Дональд Трамп «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Американский спецпосланник также отметил, что президент США остается сосредоточенным на прогрессе в урегулировании конфликта.

    Ранее Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что московские требования на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    2 апреля 2025, 07:17 • Новости дня
    В Таганроге при атаке беспилотников пострадали два человека

    Tекст: Александра Юдина

    В Таганроге из-за атаки беспилотников два человека обратились за медицинской помощью с легкими ранениями, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В своем Telegram-канале он указал, что пострадали жители многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, где из-за атаки возникло возгорание. Также пожар произошел около дома №147 на улице Ленина.

    По словам Слюсаря, пострадавшие обратились за медицинской помощью с ожогами и порезами. Жертв среди населения, к счастью, нет.

    Светлана Камбулова, глава Таганрога, сообщила о еще одном беспилотнике, который не достиг своей цели. Он застрял на дереве на расстоянии 300 метров от жилых зданий.

    В ночь на среду из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

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    2 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 93 беспилотника над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 93 беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь силы ПВО сбили 93 украинских беспилотника, из которых 87 дронов были уничтожены в Курской области, а остальные в Ростовской и Белгородской областях, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы противовоздушной обороны уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата над российскими регионами.

    Согласно сводке, 87 дронов были сбиты над Курской областью, в то время как четыре дрона уничтожили в Ростовской области и два – в Белгородской области. В ведомстве отметили, что действия ПВО позволили предотвратить потенциальные угрозы и защитить стратегически важные объекты.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

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