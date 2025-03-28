Толчки ощущались также в Бангладеш, Индии, Лаосе и на северо-востоке Китая в провинциях Юньнань и Сычуань (фото: Sakchai Lalit/AP/ТАСС)

В Бангкоке рухнуло строящееся здание с краном на крыше. В итоге три человека погибли и около 80 находятся под завалами. Столица Таиланда объявлена зоной бедствия. Турист из Англии рассказал, что его очень испугал качающийся небоскреб и вода, падающая из бассейна на крыше. Губернатор города Чадчарт Ситтипунт приказал создать центр управления реагированием на землетрясения (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)

Больница в Мандалае переполнена и больше не принимает пациентов. К тому же, сейчас в здании нет электричества и воды. В Сагайне рухнул пролетный 90-летний мост через реку Иравади (фото: NARONG SANGNAK/EPA/ТАСС)

Военное правительство объявило чрезвычайное положение в шести регионах и штатах, включая столицу Нейпьидо и второй по численности город Мандалай, где находится множество исторических храмовых комплексов и дворцов, оказавшихся частично разрушенными (фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)

В Мьянме повреждены и разрушены здания и общественная инфраструктура, дороги и линии электропередач, а также возникла обеспокоенность по поводу состояния крупных плотин. Число погибших перевалило за 150 человек, и это только предварительные данные. Среди пострадавших более 730 человек (фото: Sakchai Lalit/AP/ТАСС)

В пятницу в Юго-Восточной Азии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Сильнее всего пострадали Мьянма и Таиланд. На роликах в Сети видно, как жители в панике бегут от раскачивающихся небоскребов, воздух наполняется пылью, а движение на оживленных улицах резко замирает (фото: REUTERS/Ann Wang)

Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

Трамп перекроит мировой авторынок до неузнаваемости Новые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба, считают эксперты. Китай в этом плане отделается чуть легче, однако и ему придется находить лазейки, чтобы попасть на американский рынок. Американцам придется смириться с ростом цен. А выиграть от торгового апокалипсиса в том числе может российский авторынок. Подробности Перейти в раздел

Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения В ходе своего двухдневного визита во Францию и участия в саммите союзников Украины Владимир Зеленский держался весело и бодро. При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона. Подробности Перейти в раздел

В гибели американских военных у границ России подозревают «капитана Болото» Целый экипаж американской боевой машины внезапно исчез в Литве, прямо рядом с белорусской границей – и уже звучат подозрения о том, что за этим якобы может стоять Россия. На самом деле перед нами, скорее всего, трагическая случайность. Винить за которую, однако, можно только тех, кто зачем-то отправил американских военных за тысячи километров от дома, в Прибалтику. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел