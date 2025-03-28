Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.13 комментариев
Последствия землетрясения в Юго-Восточной Азии
В пятницу в Юго-Восточной Азии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Сильнее всего пострадали Мьянма и Таиланд. На роликах в Сети видно, как жители в панике бегут от раскачивающихся небоскребов, воздух наполняется пылью, а движение на оживленных улицах резко замирает (фото: REUTERS/Ann Wang)
В Мьянме повреждены и разрушены здания и общественная инфраструктура, дороги и линии электропередач, а также возникла обеспокоенность по поводу состояния крупных плотин. Число погибших перевалило за 150 человек, и это только предварительные данные. Среди пострадавших более 730 человек (фото: Sakchai Lalit/AP/ТАСС)
Военное правительство объявило чрезвычайное положение в шести регионах и штатах, включая столицу Нейпьидо и второй по численности город Мандалай, где находится множество исторических храмовых комплексов и дворцов, оказавшихся частично разрушенными (фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Больница в Мандалае переполнена и больше не принимает пациентов. К тому же, сейчас в здании нет электричества и воды. В Сагайне рухнул пролетный 90-летний мост через реку Иравади (фото: NARONG SANGNAK/EPA/ТАСС)
В Бангкоке рухнуло строящееся здание с краном на крыше. В итоге три человека погибли и около 80 находятся под завалами. Столица Таиланда объявлена зоной бедствия. Турист из Англии рассказал, что его очень испугал качающийся небоскреб и вода, падающая из бассейна на крыше. Губернатор города Чадчарт Ситтипунт приказал создать центр управления реагированием на землетрясения (фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС)
Толчки ощущались также в Бангладеш, Индии, Лаосе и на северо-востоке Китая в провинциях Юньнань и Сычуань (фото: Sakchai Lalit/AP/ТАСС)