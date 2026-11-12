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В Голливуде решили снять ремейк романтической комедии «Вам письмо»
Deadline: Голливуд переснимет комедию «Вам письмо» с Томом Хэнксом
Режиссер Джейсон Орли снимет ремейк классической романтической комедии 1998 года «Вам письмо», в которой главные роли исполнили Том Хэнкс и Мег Райан.
Режиссером новой версии картины выступит Джейсон Орли («Стажер», «Взрослеть на полную»), известный по работе над проектами комика Пита Дэвидсона, пишет Deadline.
Участие в проекте Тома Хэнкса и Мег Райан пока остается под вопросом. Этот фильм стал третьей совместной работой Хэнкса и Райана после «Джо против вулкана» и «Неспящих в Сиэтле» , а также последней работой дуэта с любимой многими режиссером Норой Эфрон.
Также неизвестно, как именно создатели планируют осовременить сюжет фильма.
Новость о перезапуске пользователи сети и представители индустрии встретили со скептицизмом.
«Безумное решение. Все замечательные элементы этого фильма устарели: модемное соединение, электронная почта, книжные магазины, общение с незнакомцами, свидания между мужчинами и женщинами», – написал сценарист Грант Аддисон в соцсети X.
При этом некоторые комментаторы напомнили, что лента 1998 года сама являлась ремейком картины «Магазинчик за углом» 1940 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России отметили 60-летие создания Чебурашки. Весной полиция Майами подала в суд на Бена Аффлека и Мэтта Дэймона за клевету из-за фильма на платформе Netflix.