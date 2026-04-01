Анонсированы съемки российского ремейка фильма «Зита и Гита»

В России объявили о съемках ремейка фильма «Зита и Гита»

Tекст: Тимур Шайдуллин

О начале работы над российским ремейком «Зиты и Гиты» сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа развлекательное телевидение», передает ТАСС. Проект приурочен к росту интереса к индийской культуре и совпал с выходом в прокат музыкальной комедии «Королек моей любви». На данный момент на главную роль рассматривается Марина Кравец, однако окончательный актерский состав, режиссер и детали производства будут объявлены позже.

В пресс-службе сообщили, что новая версия сохранит основную сюжетную линию о разлученных с детства сестрах-близнецах, однако фильм получит современное прочтение. Проект пока находится на стадии разработки, финальные решения по кастингу и команде пока не приняты.

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тина Канделаки отметила, что зрители снова тянутся к яркому, эмоциональному и музыкальному кино. Она заявила: «Сегодня мы отчетливо видим, что зрителю снова интересно большое, яркое, эмоциональное кино – с песнями, танцами, мощной драматической составляющей и хорошим юмором. Индийская культура и Болливуд – это огромный пласт мирового кинематографа, который всегда находил отклик у российской аудитории».

