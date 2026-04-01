Путин: Укрепление России не нравится многим «за бугром»
Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом ЦИК подчеркнул, что укрепление России не нравится многим «за бугром», поэтому не стоит ждать положительных оценок.
Владимир Путин на встрече с новым составом Центризбиркома заявил, что многие за границей негативно воспринимают процесс укрепления России, передает ТАСС.
«Мы не работаем для того, чтобы кому-то понравиться или кому-то что-то доказать. Мы работаем на укрепление своей страны. Но именно это – укрепление России – многим за бугром и не нравится. И поэтому ожидать от них каких бы то ни было положительных оценок не стоит», – отметил Путин.
Глава государства добавил, что внутриполитическая составляющая «является одной из ключевых составляющих крепости России». Путин пожелал членам Центризбиркома успехов, выразив уверенность в их дальнейшей работе.
Ранее Владимир Путин заявил, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.
Также президент Владимир Путин отметил проявленную жителями приграничных и прифронтовых регионов России смелость во время голосования.