Путин: Укрепление России не нравится многим «за бугром»

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с новым составом Центризбиркома заявил, что многие за границей негативно воспринимают процесс укрепления России, передает ТАСС.

«Мы не работаем для того, чтобы кому-то понравиться или кому-то что-то доказать. Мы работаем на укрепление своей страны. Но именно это – укрепление России – многим за бугром и не нравится. И поэтому ожидать от них каких бы то ни было положительных оценок не стоит», – отметил Путин.

Глава государства добавил, что внутриполитическая составляющая «является одной из ключевых составляющих крепости России». Путин пожелал членам Центризбиркома успехов, выразив уверенность в их дальнейшей работе.

Ранее Владимир Путин заявил, что никакие внешние силы не должны получить шанса повлиять на выборы в России.

Также президент Владимир Путин отметил проявленную жителями приграничных и прифронтовых регионов России смелость во время голосования.