Путин назвал демократические выборы основой доверия людей к государству

Tекст: Катерина Туманова

«Конкурентные, демократические выборы – обязательный, незаменимый, конституционный инструмент формирования сильной, дееспособной власти. Это всегда важно, повторяю это постоянно сейчас, для нас сейчас, в наших условиях, это важно вдвойне, втройне. Это основа доверия людей к государству, прямой вовлечённости человека в процесс управления своей страной и формирования органов власти, а значит и доверия к этой власти, и политической стабильности, преемственности суверенного развития», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что от работников Центризбиркома во многом зависит, чтобы каждый гражданин понимал значение и силу своего голоса, был уверен в легитимности общего результата.

Президент напомнил, что новейшей избирательной системе России – более 30 лет, в течение которых она становилась, совершенствовалась, развивалась, модернизировалась.

«Приоритеты и критерии понятны. Это всё, что гарантирует равенство кандидатов, честность борьбы и неопровержимость результатов, защиту от манипуляций и криминальных посягательств, в том числе от киберугроз, и одновременно расширяет доступность выборов, делает процесс волеизъявления максимально удобным для людей», – сказал глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков 1 апреля анонсировал встречу Путина с Памфиловой. Вечером среды стало известно, что Путин приехал в ЦИК России.