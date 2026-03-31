Россия потребовала расследования удара по журналистам RT в Ливане

Небензя: Россия требует расследования удара по журналистам RT в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Россия потребовала расследования израильского удара по журналистам RT в Ливане, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 19 марта на юге Ливана, когда корреспондент Стив Суини и оператор Али Рида снимали репортаж о последствиях израильских атак. Журналисты были ранены, но впоследствии вернулись к работе.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что обстоятельства удара указывают на преднамеренность атаки.

«Рассматриваем подобные действия израильской стороны и ее военных как грубое нарушение международного права и сознательное препятствование работе сотрудников СМИ. Требуем тщательного расследования данного инцидента властями Израиля, привлечения виновных к ответственности и недопущения подобных нападений в будущем», – заявил Небензя.

Ранее Москва уже обращала внимание международного сообщества на необходимость защиты журналистов в зонах конфликтов и подчеркивала важность соблюдения стандартов безопасности для СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, патруль Временных сил ООН по обеспечению безопасности на юге Ливана подвергся атаке в районе поселения Талуса.