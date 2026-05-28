Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Израильские военные перехватили воздушную цель над югом Ливана
Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили подозрительную воздушную цель на юге Ливана, в районе, где действовали войска ЦАХАЛ, сообщила пресс-служба армии.
Пресс-служба военного ведомства подтвердила факт успешной работы противовоздушной обороны. «Некоторое время назад в районах Маайан Барух и Юваль ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, обнаруженную в районе, где действуют военнослужащие ЦАХАЛ на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.
Ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.
Бойцы шиитской милиции применили дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением для поражения израильских танков.