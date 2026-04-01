Постпред США сообщил о пересмотре членства в НАТО Вашингтоном

Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?
Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.
Уитэкер сообщил о пересмотре членства в НАТО Вашингтоном
Tекст: Вера Басилая
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что США пересматривают отношение к НАТО и поддержке Украины.
Уитэкер сообщил в эфире телеканала Newsmax, что президент США в настоящее время переоценивает членство Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС. Уитэкер отметил, что американский лидер рассматривает все отношения, связанные с НАТО, включая поддержку военной помощи Украине и взаимодействие с европейскими странами.
По словам дипломата, «сейчас все варианты на столе», что свидетельствует о возможных изменениях в политике США.
Tекст: Ольга Иванова
Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.
Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.
«Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».
Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».
Дмитриев назвал позорной ошибку NYT в расшифровке аббревиатуры НАТО
Tекст: Вера Басилая
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал ошибку The New York Times в названии НАТО, назвав ее позорной и недопустимой.
Кирилл Дмитриев прокомментировал допущенную американской газетой The New York Times ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. В материале издания военный блок был назван Организацией Североамериканского договора, передают «Вести».
Публикация касалась угроз американского лидера вывести США из состава военного альянса. Дмитриев подчеркнул, что подобная ошибка для ведущей американской газеты выглядит особенно непрофессионально и подрывает доверие к изданию.
«Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их», – написал глава РФПИ в соцсети, комментируя публикацию The New York Times. Он указал, что корректная фактология является базовым требованием к серьезным СМИ.
New York Times в статье о возможном выходе США из НАТО по ошибке назвала альянс Организацией Североамериканского договора.
Ранее Дмитриев порекомендовал журналистам NYT следовать «Срединному пути Будды» при освещении событий на Украине.
Напомним, президент США пригрозил альянсу негативными последствиями в случае отказа помочь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
Tекст: Вера Басилая
Президент США Дональд Трамп предупредил, что у Ирана есть только 48 часов для заключения сделки с Вашингтоном или открытия Ормузского пролива, иначе их ждет «ад».
У Ирана осталось всего двое суток на заключение сделки с США или открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал американский президент США на своей странице в социальной сети Тruth Social.
«Время на исходе – 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», – написал американский лидер. Он подчеркнул, что если Тегеран не пойдет на уступки в обозначенный срок, последствия будут крайне тяжелыми.
Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».
Министр обороны Бельгии Франкен рассказал о «бомбе под альянсом НАТО»
Tекст: Дмитрий Зубарев
Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X к 77-летию основания НАТО напомнил о важности солидарности стран – участниц альянса, передает РБК. По его словам, военные союзы держатся лишь на единстве и наличии современных вооруженных сил, а страны Западной Европы не смогли обеспечить достаточный уровень обороны.
Франкен написал: «После распада Советского Союза «мирный дивиденд» был немедленно растрачен. Расходы на оборону были резко сокращены в пользу более мягких политических приоритетов. Тем самым мы сами заложили бомбу под альянсом НАТО».
Он также обратил внимание на угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из альянса. Франкен напомнил, что американский закон, предложенный Марко Рубио, требует одобрения двух третей конгрессменов для официального выхода США из НАТО, что невозможно для республиканцев.
Тем не менее, Франкен отметил, что Трамп может ослабить альянс даже без формального выхода: «Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американские войска и сократить обмен военной разведданными и другую важную помощь европейским союзникам. Это нанесло бы серьезный удар по военной готовности НАТО в Европе. Европейские вооруженные силы в настоящее время не готовы самостоятельно заполнить этот вакуум. В Москве, Тегеране и Пекине будут хлопать пробки от шампанского», – написал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США. Издание Politico описало несколько сценариев подрыва альянса при втором сроке Дональда Трампа, включая роль США как «спойлера» и возможный «мягкий выход». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о вероятности краха блока из-за требований Трампа резко увеличить военные расходы союзников.
Трамп заявил о спасении второго пилота F-15E в Иране
Tекст: Ольга Иванова
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.
Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.
В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.
Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.
Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.
Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.
Медведев: Макрон после издевок Трампа принялся говорить умные вещи
Tекст: Антон Антонов
Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.
Politico назвала пять сценариев разрушения НАТО Трампом
Tекст: Дмитрий Зубарев
Высказывания Дональда Трампа о возможности выхода США из НАТО усилили опасения европейских союзников, особенно после его заявления о разочаровании в альянсе и угрозах покинуть организацию.
Президент США усилил угрозы в адрес НАТО, выразив недовольство отказом союзников поддержать США в войне против Ирана, сообщает Politico.
Он заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность выхода из альянса, подчеркнув: «Я разочарован в них... если бы мне действительно понадобились они, их бы не было рядом».
Politico выделяет пять сценариев, по которым США могли бы подорвать основы НАТО при втором президентском сроке Трампа.
Первый сценарий – усиление антинатовской риторики. Постоянные сомнения президента США в надежности статьи 5 уронили бы доверие к коллективной обороне альянса. Как объяснила независимый эксперт по безопасности Герлинде Нихус, такие высказывания разрушают доверие и провоцируют противников, включая Россию и Китай, проверять прочность союза.
Второй путь – роль «спойлера»: США могут тормозить работу альянса изнутри, блокируя согласование важных документов или отказываясь платить взносы в общий бюджет. Обсуждается и введение модели «pay-for-play», при которой страны, не выполнившие свои обязательства по расходам, могут лишиться права участвовать в совместных миссиях и обсуждении применения статьи 5.
Третий вариант – частичный вывод американских войск из Европы. Сейчас там размещено до 85 тыс. военных США, однако по закону 2025 года численность не должна опускаться ниже 76 тысяч без одобрения Конгресса. Эксперты считают, что даже вывод девяти тысяч солдат не станет катастрофой для альянса, но станет серьезным ударом по его слаженности.
Четвертый сценарий – «мягкий выход»: США могут отказаться от участия в четырехлетнем военном планировании НАТО или бойкотировать работу альянса, что фактически парализует принятие решений.
Самый радикальный пятый путь – официальный выход из НАТО, который требует одобрения двух третей Сената и занимает год, однако президент США теоретически может попытаться выйти в одностороннем порядке, как это было с Договором по открытому небу.
В заключение эксперты и дипломаты НАТО подчеркивают: даже обсуждение подобных шагов со стороны США уже ставит под удар всю систему коллективной безопасности, на которой держится альянс, а выход США из НАТО они считают крайне маловероятным, но опасным сценарием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью Telegraph всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал обсуждение возможного выхода США из НАТО вредным для альянса и всех его членов.
Ранее Дональд Трамп предупредил о плохих последствиях для будущего НАТО при отказе союзников помочь США с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.
Tекст: Илья Абрамов
Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.
Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.
Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.
На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.
Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.
Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.
Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.
Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.
Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Все эти акторы, за исключением Веллингтона, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем же месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). В сравнении с февралем, разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.
Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.
Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс хуже, чем НАТО
Tекст: Вера Басилая
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.
Дмитрий Медведев выразил мнение в своём Telegram-канале , что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и может трансформироваться в военный альянс, враждебный России.
По его словам, ЕС способен довольно быстро превратиться в структуру, которая будет опаснее НАТО. «Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – заявил Медведев.
Он добавил, что внутренняя риторика России по поводу членства соседних стран в Евросоюзе ранее была сдержанной, однако теперь эта позиция должна измениться. Медведев подчеркнул, что европейские политики в Брюсселе серьезно задумались о создании военной компоненты внутри ЕС, что существенно меняет геополитическую ситуацию.
Политик также отметил, что риторика президента США относительно выхода Америки из НАТО является эпатажем, и такие шаги маловероятны, хотя возможно уменьшение американского военного присутствия в Европе. По мнению Медведева, задачей возможного военного альянса ЕС станет усиление русофобской риторики и извлечение политических и финансовых выгод.
Дмитрий Медведев назвал Евросоюз глобалистской русофобской структурой, наращивающей военные возможности и вооружающей киевский режим.
Замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета заявил, видя в шагах Евросоюза подготовку экономики, инфраструктуры и военных структур к возможному прямому противостоянию с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО и по настойчивости в милитаризации ему не уступает.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.
Возможный захват одного из пилотов американского истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана, может обернуться для Вашингтона новым крупным кризисом с заложниками и дать Тегерану дополнительный рычаг давления на США, считают американские СМИ.
Как пишет The New York Times, поисковая операция в районе падения самолета продолжается второй день: одного члена экипажа уже эвакуировали, судьба второго по-прежнему неизвестна, и его одновременно пытаются обнаружить и американские, и иранские военные.
NYT проводит прямую параллель с иранским кризисом с заложниками 1979–1981 годов, когда в захваченном посольстве США в Тегеране десятки американских дипломатов провели в неволе 444 дня, а попытка их силового освобождения завершилась провалом и стала одним из самых болезненных эпизодов новейшей истории Соединенных Штатов. Именно тогда, пишет газета, была заложена долговременная основа взаимной враждебности между Вашингтоном и Тегераном, которая сохраняется почти полвека.
Издание напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп много лет резко критиковал действия Джимми Картера во время того кризиса, называя его политику «жалкой», но теперь рискует столкнуться с очень похожим испытанием уже лично. Опрошенный NYT эксперт по Ирану из Немецкого института международных отношений Хамидреза Азизи считает, что в случае захвата пилота у Тегерана есть два главных сценария: сохранить факт его удержания в тайне и попытаться добиться закрытой сделки с США или же публично продемонстрировать пленного, используя ситуацию для унижения Америки и демонстрации «победы» внутри страны. По мнению Азизи, второй, показательный, вариант сейчас выглядит более вероятным.
В любом случае, подчеркивает NYT, даже если пропавшего военного удастся благополучно эвакуировать, инцидент с F-15 уже показал, насколько рискованны операции над территорией противника, который, несмотря на удары по его ПВО, все еще способен сбивать американские самолеты и превращать их экипажи в инструмент политического торга.
Ранее в США онлайн-тотализатор Polymarket раскритиковали за ставки на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15.
Tекст: Алексей Дегтярёв
Американские военные признают, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились, пишут СМИ.
Пентагон сталкивается с нехваткой стратегически важных целей для ударов по Ирану, пишет Politico.
По данным двух действующих военных и бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, глава американского государства настаивает на продолжении бомбардировок еще до трех недель, несмотря на то что основные объекты уже поражены.
Один из собеседников заявил, что удары могут наноситься по целям меньшей значимости, но это может привести к тому, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) «окончательно захватит рычаги власти и сочтет праведной вечную священную войну с США».
По его словам, Трамп не может «просто уйти», поскольку в таком случае будет унижен, а продолжение войны грозит затяжным тупиком.
Трамп в обращении к нации заявил, что военные силы Ирана, оборонная промышленность и политическое руководство «абсолютно уничтожены» месяцем ударов американской авиации. При этом он пообещал «бить их чрезвычайно сильно» еще две-три недели, но не уточнил, по каким ключевым целям собирается наносить удары.
Бывший чиновник администрации отметил, что большинство оставшихся военных объектов невозможно поразить без наземного вторжения, а запасы иранских баллистических ракет, по его словам, спрятаны в укрепленных бункерах. Чиновники предупреждают, что в таких условиях удары дают все меньший эффект, в то время как Иран, контролируя Ормузский пролив, зарабатывает на росте мировых цен на энергоносители.
Первый собеседник сравнил происходящее с израильской практикой периодических ударов по противникам на Ближнем Востоке, называемой «подстригать газон», и выразил опасение, что США могут годами наносить малоэффективные удары, оставляя Иран хозяином Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.
В администрации США рассчитывают, что Тегеран в итоге пойдет на более широкие уступки по ядерной программе и вопросам безопасности, однако второй военный задался вопросом, как затем заставить Иран выполнить такие договоренности.
Трамп в соцсетях угрожал ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, включая электростанции и объекты водоснабжения, если переговоры не ускорятся. Одновременно он подчеркивал, что американские удары не затрагивали иранские нефтяные объекты.
США могут усилить атаки в районе острова Харк, главного нефтяного экспортного узла Ирана, не разрушая саму инфраструктуру, однако установление контроля над этим районом, как считают военные, потребует ввода наземных войск. Пентагон уже разместил на Ближнем Востоке десятки тысяч военнослужащих для возможной наземной операции, но Трамп не говорил о скором вторжении.
Наземные силы могут понадобиться и для захвата островов в Ормузском проливе, важных для разблокировки судоходства, но такой шаг, по оценке чиновников, вызовет серьезное сопротивление в Конгрессе.
Демократы уже после выступления Трампа заявили, что у администрации нет четких военных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в обращении к нации по поводу войны в Иране попытался оправдать продолжение конфликта на фоне роста цен на нефть и недовольства избирателей. Ранее Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля, заявив о якобы успешных переговорах с Тегераном.
Tекст: Дмитрий Зубарев
Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии обратиться к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию.
Меса заявил, что Хельсинки должен потребовать от Владимира Зеленского прекращения атак украинских беспилотников на Россию через территорию Финляндии, передает РИА «Новости». По его словам, «инцидент с украинскими беспилотниками в Финляндии не был воспринят всерьез нынешним правительством... Это явная политическая проблема, нынешнее руководство в Финляндии должно сказать Зеленскому прекратить подобные атаки через финскую территорию».
За последнюю неделю в Финляндии были зафиксированы три случая с украинскими БПЛА. Два дрона обнаружили 29 марта у города Коувола на юге страны, при этом по меньшей мере один из них был оснащён неразорвавшимся боеприпасом.
Третий беспилотник был найден уже на льду озера Пюхяярви, расположенного у границы с Россией, во вторник. Финские политики и общественность обеспокоены тем, что подобные инциденты могут втянуть страну в международный конфликт. Власти Финляндии пока не делали официальных заявлений по поводу обнаруженных дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один упавший беспилотник на льду озера Пюхяярви у границы с Россией. Агентство STT сообщило о признании всех трех упавших в Финляндии беспилотников украинскими. Политик Армандо Мема предупредил о возможных решительных мерах Москвы против государств, разрешающих пролёт украинских дронов через свою территорию.
Фрегат военно-морских сил Дании прибыл в порт столицы Эстонии, передает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. Речь идет о судне Esbern Snare, которое пришвартовалось в порту Ванасадам в пятницу.
Капитан фрегата Оле Франдсен подчеркнул, что основная задача Esbern Snare – поддержание ситуационной осведомленности в Балтийском море. По его словам, экипаж занимается мониторингом обстановки и контролем безопасности в регионе.
На время стоянки в Таллине фрегат проведет пополнение запасов и техническую подготовку к следующим заданиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин для участия в учениях «Молния». Военные корабли НАТО ранее начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой» для повышения ситуационной осведомленности альянса. Страны НАТО в январе 2025 года решили создать миссию «Балтийский караул» для патрулирования Балтийского моря с участием фрегатов и морской авиации.
Постпредство Ирана при ООН обвинило США в «подстрекательстве к терроризму»
Tекст: Катерина Туманова
Угрозы американского лидера Дональда Трампа нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана – это подстрекательство к терроризму и доказательство намерения совершить военное преступление, заявили дипломаты постоянного представительства Исламской Республики при ООН.
постоянного представительства Исламской Республики при ООН.
Иранские дипломаты напомнили, что президент США открыто угрожает уничтожить инфраструктуру, необходимую для выживания гражданского населения Ирана. Он заявил, что «во вторник будет День электростанций и мостов», намекая на готовность их разрушать, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
«Если бы у Организации Объединенных Наций была совесть, она не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы президента США, разжигающего войну и готового нанести удар по гражданской инфраструктуре. Трамп стремится втянуть регион в бесконечную войну. Это прямое и публичное подстрекательство к терроризму гражданских лиц и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – сказано в сообщении постпредства Ирана в соцсети Х.
Там отметили, что международное сообщество и все государства несут юридические обязательства по предотвращению таких «жестоких актов военных преступлений».
«Они должны действовать сейчас. Завтра будет слишком поздно», – призвали дипломаты.
США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании?
Подробности
Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры.
Подробности
Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше.
Подробности
Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства?
Подробности
В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?
Подробности
По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».
В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.
Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.
Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.
«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.
В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.
Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.
Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.