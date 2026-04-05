    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    5 апреля 2026, 10:10 • В мире

    Против Трампа восстала третья власть

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Самым разрушительным врагом для президентства Дональда Трампа становится Верховный суд США. Люди, которых глава государства считал союзниками, наносят по нему самые болезненные удары. А теперь речь идет о том, что они не оставят Трампу шансов выполнить его главную задачу на посту президента.

    Дональда Трампа затаскали по судам, в том числе лично. Он стал первым президентом США в истории, кто присутствовал на слушаниях Верховного суда (ВС), причем они касались отмены его собственного указа. До конца весны вердикта не будет, но сомнений нет – Трамп проиграет. Он только и делает, что проигрывает в судах по животрепещущим для себя вопросам.

    В данном случае речь об указе, которым президент посягнул на получение гражданства по факту рождения на территории США. Из девяти судей шестерых относят к консерваторам, причем троих (половину!) из них назначил сам Трамп. Однако они проверяют юридические акты на соответствие конституции, а в конституции насчет гражданства все прописано четко. В итоге уважаемым людям стыдно называть белое черным, даже если в душе они президенту сочувствуют.

    Эта история повторяется из раза в раз. Трамп подписывает указ, кто-то (чаще всего, какой-нибудь демократический штат) оспаривает его в суде, суд приостанавливает действие указа, Белый дом подает апелляцию – и так постепенно дело доходит до всемогущего ВС, решение которого окончательно и обжалованию не подлежит.

    Так было с главным внешнеполитическим поражением Трампа, которое он претерпел в собственной стране: ВС был вынужден признать, что торговые тарифы, служившие Вашингтону «дубинкой» при переговорах на любые темы, за рядом исключений может вводить только Конгресс. Не будь этой позорной ситуации, возможно, не было бы и войны в Иране: Трамп не мог позволить, чтоб на внешней арене его стали меньше бояться, – и включил режим «плохого полицейского».

    Самую тяжелую личную травму за последнее время ему тоже нанес суд (правда, рангом пониже), приостановив строительство бального зала для Белого дома, ради которого у исторической постройки снесли все восточное крыло. Президент пока не оставил надежд на то, что зал все-таки будет – весь в золоте и названный в его честь. Но с судебной ветвью власти у него отношения явно не складываются, и теперь он периодически поругивает суды, включая ВС, чего еще ни один президент США себе не позволял в столь грубой форме.

    Все уже привыкли, что Трамп политик «тефлоновый», и ему все сходит с рук. Но это не касается случаев, когда доходит до судебных разбирательств.

    Очевидно, что точно такое же поражение ждет его с указом, регламентирующим почтовое голосование в США: согласно оному, федеральные ведомства составят списки избирателей, а избиркомы штатов должны будут сверить их со своими списками и вычеркнуть лишние фамилии. Власти Орегона и Аризоны заявили, что подают в суд уже через несколько минут после подписания указа. Еще бы: это абсолютно принципиальный вопрос, ключ к контролю над Америкой, она из главных битв президента Трампа в глазах консерваторов.

    Идет к тому, что Трамп их в этом смысле разочарует. Собственно, сам указ – это своего рода фиксация поражения: малюсенький шажок вместо ожидавшегося скачка, а песок, как говаривал персонаж американского писателя, неважная замена овсу.

    В ситуации с выборами в США нужно понимать вот что: если каждый американец с правом голоса по умолчанию будет получать по почте (лучше – прямо в руки) бюллетень, на федеральном уровне выборы всегда будут выигрывать демократы. Их количественно больше, за них политически пассивные группы (меньшинства и молодежь), они «хоть что-то предлагают» (в смысле дотаций и других мер прямой поддержки) в глазах тех, кто вообще не интересуется политикой.

    Зато у республиканцев электорат более дисциплинированный, поэтому они все еще побеждают. Это две очень разные ситуации, когда тебе нужно в рабочий день (в США это вторник) прийти на участок и отстоять там очередь, и когда конверт с бюллетенем сам находит тебя. Консерваторы хотят, чтобы в США голосовали только по первому варианту и лишь в особых случаях по почте. А уж для Трампа – это задача номер один. Его вендетта. Его миссия.

    Выборы 2020 года он проиграл Джо Байдену как раз из-за массовой рассылки бюллетеней в ключевых штатах. В терминологии Трампа – победу у него украли, а для того, чтобы такого не повторилось, почтовое голосование нужно минимизировать, а выборам придать строгое единообразие. Законопроект, где это прописано, назван максимально пафосно – о СПАСЕНИИ Америки (SAVE America Act).

    Однако закон, в отличие от президентского указа, должен утверждать Конгресс, а он спасать Америку не хочет.

    В Сенате, чье слово самое главное, у республиканцев преимущество – 53 голоса против 47. Но демократы пообещали на пути законопроекта костьми лечь и устроить филибастер – саботажную процедуру с бесконечным внесением поправок. Для его преодоления нужно уже 60 голосов, либо трудозатратная борьба, которую республиканцы вести не хотят – у них для нее нет ни должного единства, ни нужной мотивации

    Во-первых, многие в парламенте обижены на Трампа за то, что он правит без них, а указами – как король, а некоторые республиканские сенаторы давно имеют статус его личных врагов. Во-вторых, закон непопулярен, ущемляет права штатов и «уродует американскую демократию», по выражению его противников. За настолько неблагодарное дело не хотели браться, а когда США напали на Иран, стало ясно, что SAVE America Act мертв.

    Из-за новой войны рейтинг Трампа рухнул. Теперь он не может угрожать желающим переизбраться сенаторам прекращением поддержки, поскольку его поддержку воспринимают как токсичную. Некоторые и вовсе махнули на выборы рукой, так как теперь они все равно будут проиграны демократам, так что последние месяцы на Капитолийском холме можно прожить как хочется, а не как того хочет Трамп.

    Как президент Трамп подписывает рекордное количество указов. Это его форма управления страной, и она имеет явные недостатки, главный из которых в том, что при следующем президенте указы отменить так же легко, как сейчас подписать, а еще до того можно оспорить их в суде. А в случае с выборами суды (Верховный в том числе) опять вынесут вердикт не в пользу Белого дома. Потому что в США организация голосования – это прерогатива штатов, а не Вашингтона. И президента тоже выбирают штаты, а не население: формально население голосует за ту или иную коллегию выборщиков, которая потом голосует за президента.

    Иными словами, в законодательстве США на этот счет пробелов нет. Штаты не обязаны сверяться со списками избирателей, присланными из Вашингтона, и указ обречен так же, как закон: ноябрьские выборы республиканцы проиграют по старым правилам.

    Это не страшно, со многими случается. Партии президента редко когда удавалось выиграть промежуточные (то есть в середине президентского срока) выборы в Конгресс. И свое главное партийное задание президенты тоже проваливали один за другим.

    Когда к власти пришел Байден, у него был высокий уровень поддержки, и партия ждала от него исторических реформ – таких, чтоб республиканцы выборы больше не выигрывали. Превращение США в однопартийную диктатуру одно время считалось реальной угрозой, но Байден партию подвел: нужно было принять ряд непопулярных актов, а шансы на это были только у популярного президента, который не занят войной на дальних берегах.

    Но Байден долго входил в суть дела, быстро растерял популярность и застрял на войне с Россией на Украине. Так исторические планы пришлось отбросить. Теперь в такой же ситуации Трамп.

    Это может показаться парадоксальным, но американская демократия зиждется в том числе на некомпетентности и/или невезучести американских президентов, у которых не получается перестроить ее под себя. Больше прочих преуспели Линкольн и Грант, но им для этого пришлось побеждать в гражданской войне. Близок был Никсон – и его сделали первым, кто ушел в добровольно принудительном порядке.

    А Трамп возвращался в Вашингтон специально для того, чтобы разрушить систему – и в частностях даже преуспел. Но когда речь заходит о более существенных переменах, его удары отлетают от нее, как мечи от стенки. Только в случае с США упруга именно стенка, тогда как Трамп демонстрирует жесткую и в основном неэффективную прямоту.

    Как-то ловчее нужно, что ли. И прежде всего не отвлекать себя от основных внутриполитических задач вредными внешними интервенциями.

    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

