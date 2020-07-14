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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Предатель уничтожил половину Оклахомы

Оклахома была «медвежьим углом», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцевФото: Michael Nigro/ZUMA/ТАСС
Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им землю − половину штата Оклахома. Это сенсационное и без преувеличения историческое решение, критики которого ожидают катастрофических последствий для страны в будущем, а уже в этом году оно может стоить Трампу переизбрания. По сути, президента попросту предали.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...
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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Предатель уничтожил половину Оклахомы

              Оклахома была «медвежьим углом», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцев   14 июля 2020, 10:24
              Фото: Michael Nigro/ZUMA/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им землю − половину штата Оклахома. Это сенсационное и без преувеличения историческое решение, критики которого ожидают катастрофических последствий для страны в будущем, а уже в этом году оно может стоить Трампу переизбрания. По сути, президента попросту предали.

              В системе власти Соединенных Штатов есть могущественный орган, в будничном режиме вершащий судьбы страны и всех ее граждан. Этому органу не указ ни президент, ни Конгресс, ни власти отдельных штатов, его вердикты обязательны к исполнению, а выносят их люди, не имеющие мандата непосредственно от народа. То есть народ их не избирал, но подчиняться обязан.

              Речь идет не о тайном правительстве, не о масонской ложе и не о гольф-клубе Рокфеллеров, а о Верховном суде США (ВС или SCOTUS) – шести мужчинах и трех женщинах, которые большинством голосов могут отменить практически любой закон или обязать власти к тем или иным действиям, подчас исторического характера.

              Например, легализация абортов и гей-браков на всей территории США была проведена именно решением ВС – так была поставлена точка в многолетних политических баталиях, которые велись на уровне штатов.

              Теоретически судьи всего лишь проверяют соответствие законов и решений нижестоящих инстанций на соответствие конституции. Но идеологический состав членов суда принципиально важен – именно он зачастую определяет вердикт. В свое время ВС признал конституционной сегрегацию, но спустя десятилетия «передумал». Применение в стране смертной казни отменялось и возобновлялось вновь тоже по решению Верховного суда.

              Обойти такие решения можно единственным путем – изменив конституцию. Подобное в истории случалось всего несколько раз, в том числе по принципиально важному вопросу – отмене рабства. Но в целом принято считать, что выше Верховного суда в Америке только Бог, поэтому степень его влиятельности часто дискутируется – многим она кажется чрезмерной.

              Фото: ( Olivier Douliery/Global Look Press )
              Фото: ( Olivier Douliery/Global Look Press )

              В таких условиях полномочия назначать судей в ВС – одно из ключевых в арсенале президента. Такое назначение еще должен одобрить Сенат, но после этого никто не имеет над судьями власти – они приходят в ВС пожизненно и способны предопределить жизнь нескольких будущих поколений. Как следствие, к кандидатам предъявляют жесткие идеологические требования: президенты-республиканцы выдвигают в судьи проверенных консерваторов, а демократы – либералов.

              Что же касается политической ответственности самих судей (людей, повторимся, весьма идейных), подчас она заключается в том, чтобы бороться с собственным желанием уйти на отдых и даже с самой смертью.

              Например, судье Рут Гинзбург уже 87 лет. Если она отправится на покой (а судей поощряют к этому – после 70-го дня рождения пожизненная пенсия будет равна зарплате), Дональд Трамп назначит в ВС какого-нибудь консерватора, что для нее, либералки и активистки борьбы за гендерное равенство, абсолютно неприемлемо.

              Тут стоит заметить, что либеральное крыло ВС очень сплоченное – вердикты его участников всегда легко прогнозируются. Сложнее с консерваторами, чаще всего исповедующими подход буквального прочтения конституции и других законов. Такое крючкотворство страхует от сильных и резких перемен, но иногда эта система дает сбой – и последствия могут стать катастрофическими.

              Как, например, на этот раз, когда пятью голосами против четырех судьи уничтожили половину Оклахомы – и не исключено, что спровоцировали появление нового, 51-го штата США.

              Все началось с того, что суд штата Оклахома осудил некоего члена племени семинолов за преступление сексуального характера. В итоге его дело дошло до Верховного суда, где выяснили, что некоторые древние договоры между правительством США и индейцами никто не отменял. Следовательно, восточная часть штата Оклахома – это самоуправляемая индейская резервация, жители которой обязаны подчиняться федеральному законодательству, но на законы штата могут плевать с высокой колокольни и жить по своим.

              Как известно, индейские резервации в США (а всего их более трех сотен) обладают именно этой степенью самоуправления. На практике это почти что штаты, но без политического представительства в Вашингтоне. Зато собственные налоги, лицензии, кодексы, племенные суды за мелкие (то есть не федеральные) преступления и прочие бонусы.

              Так, казино запрещены в стране почти повсеместно (с известными исключениями в виде Лас-Вегаса и Атлантик-Сити), но в резервациях этот вид бизнеса процветает.

              Согласно решению ВС, половина Оклахомы – это больше не Оклахома, а своеобразная этнократия, по законам которой должны жить два миллиона человек, многие из которых совершенно этого не планировали. Некоторых осужденных преступников теперь нужно выпускать на волю, а бюджету штата придется затыкать финансовые дыры, поскольку он лишился значительной части налогоплательщиков.

              Лично Дональду Трампу это и вовсе может стоить переизбрания: консерваторы в ВС сейчас составляют большинство, так что

              решение по Оклахоме стало возможным только благодаря голосу буквоеда Нила Горсача, назначенного уже нынешним президентом.

              Впоследствии все это способно повлиять на расклад сил в Вашингтоне уже на системном уровне: Оклахома может распасться на две части, после чего индейская направит в Конгресс двух сенаторов, которые, скорее всего, окажутся демократами, а ведь в большинстве случаев перевес той или иной силы в Сенате обеспечивается одним-тремя голосами.      

              При этом будет сказано очень много слов о восстановлении исторической справедливости. Оклахома вошла в состав США одной из последних, а до того это был «медвежий угол», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцев (в том числе и семинолов) из других штатов. В историю эта жестокая акция вошла под названием «дорога слез», газета ВЗГЛЯД подробно о ней писала.

              В российской публицистике принято преувеличивать масштабы геноцида коренных американцев со стороны американцев некоренных, однако «дорогу слез» сложно рассматривать иначе, кроме как этническую чистку. Но в конечном итоге даже оклахомские земли у индейцев забрали: западную часть по праву победителей в гражданской войне, а восточную (ту самую резервацию) как бы инкорпорировали в западную, путем политических интриг запретив коренным американцам учредить отдельный штат под названием Секвойя.

              Это, кстати, не дерево, это один из индейских вождей, по имени которого назвали дерево. А название Оклахома в переводе с одного из местных языков означает «красные люди» – сиречь индейцы, то есть символизма в этой истории предостаточно.

              Идею штата Секвойя неизбежно возродят вновь, а о других тяжелых последствиях для граждан и американской правовой системы рассказал в своем особом мнении председатель Верховного суда Джон Робертс. Это мнение проигравшего консервативного меньшинства, которое вроде бы должно было быть большинством.

              Неиндейское население преимущественно республиканской Оклахомы наверняка отметит предательство Горсача и очередную кадровую ошибку Трампа. Фактически была уничтожена более чем вековая история половины штата – в начале XX века индейская резервация прекратила свое существование, слившись с западными федеральными землями в единую Оклахому, но, как выяснилось теперь, это не смогли должным образом оформить.

              В целом у правительства США гораздо меньше неурегулированных вопросов с индейцами, чем принято считать. Расистское отношение к коренному населению – примета еще британской эры, но первый же президент Вашингтон считал индейцев потенциально (то есть после «оцивилизовывания») равными белым, а значит, и равноправными. Их земли запрещалось реквизировать просто по желанию – приходилось выкупать в соответствии с действующим законом.

              Гораздо хуже обстоит дело с чернокожими, которых действительно угнетали и обирали до нитки. Их потомки ждут очередных «прорывных решений ВС», в корне перекраивающих историю и систему права в стране. Нынешнее же доказывает, что либеральное крыло суда не убоится даже самых смелых, радикальных и потенциально опасных шагов.

              Шутка ли – половину штата будто корова языком слизнула, а сотни тысяч американцев теперь должны жить по племенным законам, хотя индейцев и их потомков на востоке Оклахомы что-то в районе 15%.

              Проецирование этой ситуации на историю расовых противоречий может плохо закончиться уже для государства в целом – восстановление справедливости процесс зачастую беспощадный и для граждан, и для институтов.

              Для граждан из числа коренных американцев, кстати говоря, тоже. У Клио своеобразное чувство юмора: именно в Оклахоме индейцы активно практиковали рабовладение, а потому в большинстве своем воевали на стороне Конфедерации. Так что возвращение им племенных судов – это, наверное, хорошо с точки зрения национального чувства, но впоследствии племенные суды вряд ли защитят семинолов и прочих от насильственного перераспределения привилегий и богатств в пользу чернокожих.

              Сегодня кажется, что в будущем подобное неизбежно. А оформлено оно будет традиционно – очередным «историческим решением» всемогущей структуры под названием Верховный суд США.

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