Аляска начала войну с русским прошлым

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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    В чем суть основных поправок в Конституцию

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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              Аляска начала войну с русским прошлым

              Русского первопроходца обвинили в притеснении индейцев   26 июня 2020, 23:00
              Фото: twitter.com/RusEmbUSA
              Текст: Валерий Воронов,
              Наталья Макарова

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              Охвативший США «памятникопад» добрался и до Аляски. Но там он впервые столкнулся с интересами России. В бывшей Русской Америке протестующие потребовали убрать статую первопроходца Александра Баранова. По их мнению, памятник оскорбляет чувства коренных жителей. Баранов действительно воевал с индейцами. Впрочем, освоения новых земель редко происходили без столкновений с местными народами.

              В провинциальном американском городке с населением в 8 тысяч человек местные активисты требует снести памятник губернатору начала позапрошлого века. На фоне более громких историй свержения монументов «расистам» в других мегаполисах США такая новость прошла бы незамеченной. Если бы не одно обстоятельство: речь о бывшей столице русских владений в Америке, городе Ситка, который до продажи Аляски в 1867 году носил имя Новоархангельска.

              В пятницу управляющий Ситки Джон Лич сообщил: группа жителей потребовала уничтожить статую Александру Баранову – исследователю новых земель, промышленнику и первому главному правителю русских поселений в Америке в самом начале XIX века.

              Уроженец Архангельской губернии, промышленник и путешественник Баранов в 1799 году основал на острове Ситка форт Новоархангельск, верфь, а на аляскинском побережье – еще несколько форпостов. В 1812 году Баранов спустился далеко на юг и основал знаменитую крепость Форт-Росс в Калифорнии.  По его указанию другой путешественник,  Николай Резанов (хорошо известный как романтический персонаж рок-оперы «Юнона и Авось») налаживал контакты России с Испанской Америкой. Добавим, что остров, на котором стоит Ситка, до сих пор называется Баранофф-Айленд, остров Баранова.

              Статуя Баранова расположена в центре Ситки с 1989 года, когда она была подарена муниципалитету самими же местными жителями. Но, как сообщил Лич, сейчас недовольные объявили монумент «оскорблением чувств коренных народов». Начальник Лича, мэр Ситки Гэри Пэкстон  предложил «в качестве компромисса» установить в городе памятник кому-нибудь из представителей коренных народов Аляски – индейцев-тлинкитов.  

              В России не оставили без внимания попытку пересмотреть историю своей бывшей колонии. «Америку охватило варварское безумие. Не замечать этого мы не можем», – заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – Нам нужно об этом говорить, потому что речь идет о нашей истории, наших героях. При этом нужно понимать, что в Америке сейчас сносят все подряд».

              В самом деле, власти Ситки не скрывают – выступление жителей вызвано всеобщими настроениями, охватившими «большую землю». Беспорядки, вспыхнувшие в США после гибели негра Джорджа Флойда, быстро приняли форму борьбы с прошлым – или погромщики, или сами городские власти с подачи «активистов» сносят памятники тем, кто был причастен к работорговле или просто позволял себе расистские заявления.

              В штате Орегон свалили даже статую основателя США Джорджа Вашингтона. В Калифорнии, в Сан-Франциско, снесли памятник основателю города, миссионеру времен испанского владычества Хуниперо Серре (к слову, Ватикан причислил его к лику блаженных). В нескольких штатах уже демонтировали монументы Христофору Колумбу.

              Исследователь и покоритель новых земель Баранов, который сам сравнивал себя со знаменитым испанским конкистадором Франсиско Писарро, пожалуй, не выбивается из общего ряда. В вину российскому промышленнику действительно могут поставить столкновения с индейцами, признал в интервью газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев.

              «Было много нападений на жителей форта Новоархангельск, которые заготавливали пушнину (золото на Аляске тогда еще не нашли). Происходили конфликты, как и во многих случаях освоения новых земель», – указал собеседник. В 1802 году индейцы-тлинкиты захватили и разрушили форт, но после серии боев, получивших название русско-тлинкитской войны, крепость была восстановлена.

              «В замечательном романе Константина Бадигина «Кораблекрушение у острова Надежды», который я читал еще в детстве, есть очень подробный рассказ про конфликты Баранова с местным населением. Там действительно это происходило достаточно часто, – заметил Межуев. – В этом смысле русские – не исключение, хотя может даже скорее  отличаются в положительную сторону. Повального геноцида индейцев, который проводился на Среднем Западе, на Аляске все-таки не было». 

              «В данном случае,  мне кажется, нет прямого выпада против русских,  потому что и Колумб подвергся подобного рода удару толпы», – посетовал Межуев. Отметим, что сейчас из примерно 740-тысячного населения Аляска 88 тысяч составляют «коренные» – индейцы (включая тех же тлинкитов), эскимосы и алеуты.

              «Если американцев так оскорбляют их собственные памятники, может, нам имеет смысл забрать их себе в Россию?

              – задается вопросом телеведущий Владимир Соловьев. – Подождать, пока там народ придет в чувство и потом поставить их на место, вернуть?»

              Соловьев считает, что речь следует вести уже не о политике, а об образовании, точнее о его недостатке у той части американского общества, что призывает к сносу монументов. «Даже не знаю, есть ли предел, после которого уже сами американцы скажут «Хватит!» Это даже не левый радикализм, это уже вопросы к Фрейду. Это попытка борьбы с прошлым, отрицание собственного прошлого, поскольку оно такое тяжелое. Большой Эдипов комплекс, – говорит телеведущий газете ВЗГЛЯД. – Так глубоко американцы никогда не копали под свою историю».

              Соловьев подчеркивает, что подобный идеологический «подкоп» опасен для самих основ американского государства. «Они же не остановились на «Black lives matter». Если теперь коренные народы Севера возмущаются колонизацией, то понятно, что следующими выйдут американские индейцы, – предупреждает Соловьев. – Они посмотрят на протестующих и скажут: Ребята, вы, конечно, извините, но вообще-то вы тут все – нелегальные мигранты. Так что быстро собрались – и по домам, вон из Америки!»

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