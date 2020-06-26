Аляска начала войну с русским прошлым

Охвативший США «памятникопад» добрался и до Аляски. Но там он впервые столкнулся с интересами России. В бывшей Русской Америке протестующие потребовали убрать статую первопроходца Александра Баранова. По их мнению, памятник оскорбляет чувства коренных жителей. Баранов действительно воевал с индейцами. Впрочем, освоения новых земель редко происходили без столкновений с местными народами.

В провинциальном американском городке с населением в 8 тысяч человек местные активисты требует снести памятник губернатору начала позапрошлого века. На фоне более громких историй свержения монументов «расистам» в других мегаполисах США такая новость прошла бы незамеченной. Если бы не одно обстоятельство: речь о бывшей столице русских владений в Америке, городе Ситка, который до продажи Аляски в 1867 году носил имя Новоархангельска.

В пятницу управляющий Ситки Джон Лич сообщил: группа жителей потребовала уничтожить статую Александру Баранову – исследователю новых земель, промышленнику и первому главному правителю русских поселений в Америке в самом начале XIX века.

Уроженец Архангельской губернии, промышленник и путешественник Баранов в 1799 году основал на острове Ситка форт Новоархангельск, верфь, а на аляскинском побережье – еще несколько форпостов. В 1812 году Баранов спустился далеко на юг и основал знаменитую крепость Форт-Росс в Калифорнии. По его указанию другой путешественник, Николай Резанов (хорошо известный как романтический персонаж рок-оперы «Юнона и Авось») налаживал контакты России с Испанской Америкой. Добавим, что остров, на котором стоит Ситка, до сих пор называется Баранофф-Айленд, остров Баранова.

Статуя Баранова расположена в центре Ситки с 1989 года, когда она была подарена муниципалитету самими же местными жителями. Но, как сообщил Лич, сейчас недовольные объявили монумент «оскорблением чувств коренных народов». Начальник Лича, мэр Ситки Гэри Пэкстон предложил «в качестве компромисса» установить в городе памятник кому-нибудь из представителей коренных народов Аляски – индейцев-тлинкитов.

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В России не оставили без внимания попытку пересмотреть историю своей бывшей колонии. «Америку охватило варварское безумие. Не замечать этого мы не можем», – заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – Нам нужно об этом говорить, потому что речь идет о нашей истории, наших героях. При этом нужно понимать, что в Америке сейчас сносят все подряд».

В самом деле, власти Ситки не скрывают – выступление жителей вызвано всеобщими настроениями, охватившими «большую землю». Беспорядки, вспыхнувшие в США после гибели негра Джорджа Флойда, быстро приняли форму борьбы с прошлым – или погромщики, или сами городские власти с подачи «активистов» сносят памятники тем, кто был причастен к работорговле или просто позволял себе расистские заявления.

В штате Орегон свалили даже статую основателя США Джорджа Вашингтона. В Калифорнии, в Сан-Франциско, снесли памятник основателю города, миссионеру времен испанского владычества Хуниперо Серре (к слову, Ватикан причислил его к лику блаженных). В нескольких штатах уже демонтировали монументы Христофору Колумбу.

Исследователь и покоритель новых земель Баранов, который сам сравнивал себя со знаменитым испанским конкистадором Франсиско Писарро, пожалуй, не выбивается из общего ряда. В вину российскому промышленнику действительно могут поставить столкновения с индейцами, признал в интервью газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев.

«Было много нападений на жителей форта Новоархангельск, которые заготавливали пушнину (золото на Аляске тогда еще не нашли). Происходили конфликты, как и во многих случаях освоения новых земель», – указал собеседник. В 1802 году индейцы-тлинкиты захватили и разрушили форт, но после серии боев, получивших название русско-тлинкитской войны, крепость была восстановлена.

«В замечательном романе Константина Бадигина «Кораблекрушение у острова Надежды», который я читал еще в детстве, есть очень подробный рассказ про конфликты Баранова с местным населением. Там действительно это происходило достаточно часто, – заметил Межуев. – В этом смысле русские – не исключение, хотя может даже скорее отличаются в положительную сторону. Повального геноцида индейцев, который проводился на Среднем Западе, на Аляске все-таки не было».

«В данном случае, мне кажется, нет прямого выпада против русских, потому что и Колумб подвергся подобного рода удару толпы», – посетовал Межуев. Отметим, что сейчас из примерно 740-тысячного населения Аляска 88 тысяч составляют «коренные» – индейцы (включая тех же тлинкитов), эскимосы и алеуты.

«Если американцев так оскорбляют их собственные памятники, может, нам имеет смысл забрать их себе в Россию?

– задается вопросом телеведущий Владимир Соловьев. – Подождать, пока там народ придет в чувство и потом поставить их на место, вернуть?»

Соловьев считает, что речь следует вести уже не о политике, а об образовании, точнее о его недостатке у той части американского общества, что призывает к сносу монументов. «Даже не знаю, есть ли предел, после которого уже сами американцы скажут «Хватит!» Это даже не левый радикализм, это уже вопросы к Фрейду. Это попытка борьбы с прошлым, отрицание собственного прошлого, поскольку оно такое тяжелое. Большой Эдипов комплекс, – говорит телеведущий газете ВЗГЛЯД. – Так глубоко американцы никогда не копали под свою историю».

Соловьев подчеркивает, что подобный идеологический «подкоп» опасен для самих основ американского государства. «Они же не остановились на «Black lives matter». Если теперь коренные народы Севера возмущаются колонизацией, то понятно, что следующими выйдут американские индейцы, – предупреждает Соловьев. – Они посмотрят на протестующих и скажут: Ребята, вы, конечно, извините, но вообще-то вы тут все – нелегальные мигранты. Так что быстро собрались – и по домам, вон из Америки!»

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