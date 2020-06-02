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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Две проблемы США, которые привели страну к погромам

Американским либералам и демократам не нравятся жестокость американской полицииФото: Zuma/ТАСС
Самой популярной точкой зрения о причинах масштабных беспорядков в США является версия о протестах негритянского населения против дискриминации. Но почему американские полицейские столь агрессивны, особенно против черных, и регулярно стреляют на поражение? И почему чернокожие до сих пор ощущают себя в США людьми второго сорта? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...

Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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      В России отметили день пограничника

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              Две проблемы США, которые привели страну к погромам

              Американским либералам и демократам не нравятся жестокость американской полиции   2 июня 2020, 11:50
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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              Самой популярной точкой зрения о причинах масштабных беспорядков в США является версия о протестах негритянского населения против дискриминации. Но почему американские полицейские столь агрессивны, особенно против черных, и регулярно стреляют на поражение? И почему чернокожие до сих пор ощущают себя в США людьми второго сорта?

              «Люди снова выходят на улицы на всей территории США. Но не для того, чтобы отпраздновать появление вакцины или прощение их долгов. Первым массовым выходом из карантина стали массовые протесты против насилия со стороны полиции, начавшиеся после линчевания Джорджа Флойда, а также попытки государства подавить возмущения граждан».

              Этот кусочек статьи под заголовком «Пропорциональный ответ», написанной одним из многочисленных американских журналистов, специализирующихся на исследованиях в области расизма и гендерного неравноправия, четко подсвечивает основные акценты во всех либеральных СМИ касательно нынешних протестов. Якобы во всем виновата полиция и власти, которые дискриминируют чернокожих. Вот угнетаемое население и вышло на улицы. Чтобы решить проблему, белые должны покаяться (даже встать на колени – кое-где это уже делается), прекратить дискриминацию, ограничить в правах полицию – и все тогда заживут долго и счастливо.

              Однако на деле ситуация выглядит на порядок сложнее и опаснее.

              Почему агрессивна полиция

              Американским либералам и демократам не нравятся жестокость американской полиции. И не просто жестокость, а готовность стрелять на поражение как по преступникам, так и по подозреваемым. США, как известно, опережают другие развитые страны по числу людей, застреленных полицейскими.

              Но есть ли тут вина самих полицейских? Да, отчасти они действуют жестко из-за ощущения безнаказанности, которое присутствует у служителей правопорядка. Еще в 1980-е годы Верховный суд США постановил, что полицейский фактически может стрелять на поражение в случае, если он почувствует угрозу для жизни своей или окружающих. Не если угроза реально существует, а именно если он просто почувствует ее наличие. Соответственно, полицейских в США редко привлекают к ответственности и тем более крайне редко сажают за убийство гражданских.

              Однако Америка в принципе опережает все страны и по количеству смертей от огнестрельного оружия. Прежде всего потому, что Штаты в лидерах и по другому показателю – количеству стволов на руках у людей. В пересчете на душу населения его почти в два раза больше, чем в Йемене – вооруженной до зубов стране, где идет гражданская война. Проще говоря, население США, составляющее примерно 5% жителей планеты, обладает 45% всего находящегося в частном владении огнестрельного оружия в мире. И речь не только о людях, которые держат оружие только дома для защиты жилища – владельцами оружия являются миллионы асоциальных личностей, применяющих его для совершения преступлений. Соответственно, чем больше в конкретном американском штате стволов на руках у населения, тем больше в этом штате убивают полицейских. И, соответственно, тем больше убивают сами полицейские.

              Решить проблему простейшим методом – добиться прекращения продажи оружия людям – полиция не может. Многие пытались, но все их усилия разбивались о принятую в 1791 году Вторую поправку в Конституции США («Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться») и стоящего на ее защите оружейного лобби, являющегося одновременно важным спонсором Республиканской партии. И максимум, что удалось сделать противникам свободного оборота оружия – ужесточить правила продажи. Которые легко обходятся через покупку оружия подставными лицами (чем, например, активно пользуются мексиканские картели, отправляющие отовариваться в оружейные супермаркеты Аризоны и Нью-Мексико местных мамочек).

              Кого угнетают?

              Вторая проблема – это само афроамериканское сообщество. Либеральные СМИ выставляют черных жертвами произвола и дискриминации.

              Да, сегодня многочисленные черные активисты – спортсмены, рэперы и т. п. – пишут гневные статьи в СМИ, где рассказывают об укоренившемся расизме в американском обществе и фактически оправдывают вандализм, совершаемый в качестве ответа на «дискриминацию». Однако на деле никакой дискриминации нет. У афроамериканцев такие же права, как у белых (или даже больше прав – американскому обществу навязывают позитивную дискриминацию в отношении черных). Проблема в том, что они не могут или не хотят использовать свои права по назначению. То есть быть полноправными гражданами. И дело тут не только в том, что черные растут обычно в бедных районах, где у них нет экономических возможностей для поступления в серьезный университет. А в том, что черные элиты и ее союзники из Демократической партии фактически заинтересованы в том, чтобы афроамериканцы не интегрировались в общество как равные и достойные его члены.

              После победы в борьбе за гражданские права полвека назад черные элиты не смогли или не захотели изменить повестку – переключиться с борьбы на стимулирование развития. Борьбой заниматься гораздо проще, по накатанной – и в итоге они смогли навязать черному сообществу борьбу за борьбу за гражданские права. «Им 55 лет говорят, что им все обязаны – и только приучают требовать еще больше и ничего не делать. Тем самым только усугубляют проблему. И афроамериканская элита кормилась с этой борьбы», – поясняет газете ВЗГЛЯД профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

              При этом статистика «дискриминации» весьма красноречива. Да, черных убивают непропорционально больше. Однако и черные убивают больше – согласно статистике, львиная доля (за 80%) межрасовых преступлений между черными и белыми совершается черными. Для сравнения: доля афроамериканцев в США составляет лишь около 13%. Данную статистику упоминать не принято, ведь у черного сообщества есть могучие союзники – истеблишмент Демократической партии. Обе силы заключили союз. Черные лидеры давали демократам голоса афроамериканского населения, в обмен на что демократы не лезли в дела черного сообщества, обеспечивали ему политическую крышу и стояли на страже выделяемых им субсидий.

              Признать реальность

              В итоге Штаты оказались в ловушке – очень неприятной вилке. Попытки ограничить право полицейских стрелять на поражение и в целом применять активно насилие могут привести к массовым увольнениям из полиции. Готовность же шельмовать полицию в условиях, когда в Штатах множество людей с большими стволами и с маленьким уровнем социальной ответственности, может привести к хаосу. Как только в США происходят события, парализующие или нейтрализующие полицию, часть населения устраивает беспорядки.

              Да, нынешний протест отличается по масштабам от предыдущих – однако это отличие, скорее всего, спишут на коронавирус.

              В США 40 миллионов человек не имеют работы или находятся на грани ее лишения. Доля людей, довольных своей жизнью, упала до уровня ноября 2008 года (когда был пик финансового кризиса). Люди мало того, что злятся на власть – они вымещают гнев на полиции, которая сейчас следит за соблюдением мер карантина и по традиции применяет силу в отношении нарушителей.

              Однако это будет еще один эскапизм от реальности. Протесты не просто будут повторяться – они будут лишь усугубляться на фоне общей радикализации американского общества. Радикализации, происходящей и из-за массового обеднения рабочего класса, и из-за роста популярности социалистических идей среди молодежи (как ответ на рост социального неравенства), и из-за закостенелой политической элиты США (достаточно посмотреть на возраст кандидатов в президенты).

              И если американская элита будет дальше бегать от решения ключевых общественно-политических вопросов (оборот оружия, интеграция черных, обеднение рабочего класса), то нынешние протесты могут перерасти в куда более масштабный американский бунт. Бессмысленный и беспощадный.

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