Власти США решили направить дополнительные силы на подавление протестов

По итогам совещания президента США Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

«Я не буду говорить о решениях, которые будут объявлены, но я могу сказать: он провел сегодня два совещания, на которых были (министр обороны Марк) Эспер, генерал (Марк) Милли (председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США) и генпрокурор (Уильям) Барр. Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране», – передает ее слова РИА «Новости».

Макинани отметила, что создадут «единый центр обороны», который будет работать с властями штатов и муниципалитетов. Руководители штатов также войдут в состав центра.

«Президент Трамп требует действий, чтобы защитить американский бизнес и граждан. Семнадцать тысяч бойцов нацгвардии развернуты в 24 штатах, но, согласно генералу Милли, только два штата задействовали более чем 1 тысячу», – сказала также Макинани.

По ее словам, сейчас «доступно» 350 тыс. бойцов Национальной гвардии, и в ситуации «беззакония» нужно «делать намного больше, чем сейчас».

«Губернаторы по всей стране должны действовать, развернуть нацгвардию, как это необходимо, и защищать американские города», – заявила она.

Макинани подчеркнула, что Белый дом не потерпит насилия в ходе протестов, то, что происходит в стране, неприемлемо.

«Мы не потерпим насилия, грабежей, анархии и беззакония. Проще говоря, эти преступные действия – не протесты, не заявления, это преступления, которые вредят невинным американцам», – заявила она.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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