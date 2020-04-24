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COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминологи серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Чехи испугались русской мести за маршала Конева

У чешских чиновников нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении ПрагиФото: Petr David Josek/AP/ТАСС
Пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану. Другими словами, у Европы начинается очередной приступ шпиономании, и месячник карантина плавно перетекает в месячник «отражения российской угрозы». Раньше подобное удивляло и возмущало. Теперь хочется порадоваться, и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...

Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

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Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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              Чехи испугались русской мести за маршала Конева

              У чешских чиновников нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении Праги   24 апреля 2020, 13:36
              Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС
              Текст: Алексей Ельцов

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              Пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану. Другими словами, у Европы начинается очередной приступ шпиономании, и месячник карантина плавно перетекает в месячник «отражения российской угрозы». Раньше подобное удивляло и возмущало. Теперь хочется порадоваться, и вот почему.

              По информации еженедельника Respekt, государственная охрана была предоставлена трем людям из руководства чешской столицы.

              Первый из них – староста района Прага-6 Ондржей Коларж. Именно он ответственен за демонтаж памятника маршалу Коневу, под командованием которого 1-й Украинский фронт окончательно освободил чешскую столицу от гитлеровцев.

              У Коларжа к Коневу другие претензии: маршал руководил подавлением венгерского восстания 1956 года (чехи в этом вопросе горячо солидаризуются с венграми) и осуществлял разведку перед подавлением «пражской весны»

              Насчет венгерского восстания правда – руководил. Что же касается разведки, под этим в Праге понимают участие Конева в советской делегации, которая посетила Чехословакию в мае 1968 года.

              Как бы там ни было, господин староста оказался человеком не умным и в высшей степени нахальным. Когда его инициатива была осуществлена, и памятник сняли с постамента, он счел возможным пошутить, что это стало наказанием для Конева за нахождение на улице без медицинской маски, ведь «закон един для всех» (такое требование действительно предъявляется пражанам на время карантина). 

              Староста района Прага-6 Ондржей Коларж (фото: facebook.com/kolarondrej)
              Староста района Прага-6 Ондржей Коларж (фото: facebook.com/kolarondrej)

              Второй антигерой этой истории собственно мэр (чехи говорят – приматор) Праги Зденек Гржиб. Политик он по-своему экзотичный – представляет Пиратскую партию и, исходя из присущих ее членам леволиберальных взглядов, вряд ли относится к России с большой любовью.

              Однако избавление города от памятника советскому маршалу (впоследствии его перенесут в новый исторический музей) прошло без какого-либо участия с его стороны. Монумент не имел статуса общегородской значимости, поэтому решение о его судьбе принимало местное самоуправление по месту «прописки» памятника, то есть староста Коларж.

              И, наконец, третий из тех, кого чешское государство решило подстраховать от русского гнева – Павел Новотны. Он «коллега» Коларжа, но отвечает за другой район – Ржепорие (по местным меркам – выселки). Персонаж это весьма заметный, чтобы не сказать скандальный. В прошлом был связан с желтой прессой, телевидением и покером, а в деле с памятником отметился только комментариями, но такими, что лучше бы, конечно, молчал.

              В своем «открытом письме Российской Федерации» (ни больше ни меньше) Новотны употребил в адрес Конева такие эпитеты, как «монстр», «психопат», «преступник», «массовый убийца» и «паршивый военачальник», имя которого «недостойно почитания в школьных учебниках». Это все, напомним, про одного из наиболее уважаемых в России военных деятелей, который освобождал не только Прагу, но и Освенцим.

              Но и этого бывшему шоумену показалось мало – на вверенной ему территории он теперь поставит монумент солдатам армии генерала Власова, которые, по мнению старосты, являются истинными освободителями города.

              В действительности все было гораздо сложнее, и у Новотны нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении Праги.

              В ряде российских СМИ можно встретить утверждения, что неблагодарные чехи оттянулись на памяти маршала с особым цинизмом, и монумент «власовцам» появится на том же месте, где раньше стоял Конев. На самом деле, как видно из сказанного выше, это несколько разные истории и разные районы.

              При этом «власовцев» в данном случае правильно называть «бывшими власовцами»: восстание пражан поддержали силы под командованием Сергея Буняченко, с которым глава РОА расплевался незадолго до этого как раз по вопросу Праги – Власов предпочел остаться верным Гитлеру до самого конца.

              Подробнее о делах 75-летней давности можно прочесть тут, а в современности Новотны и Грижибу охрану выделили «на всякий случай», Коларжу же по факту поступивших в его адрес угроз.

              Защищать их планируют не от кого-нибудь, а от российских спецслужб. Якобы в Прагу уже прибыл какой-то подозрительный россиянин, который может представлять опасность, а еще раньше не менее подозрительная «группа российских офицеров» была «переброшена в Европу» с непонятными целями. 

              Страшное слово «ГРУ» так и не прозвучало, но чехи вспомнили о возмущении Сергея Шойгу, попросившего СК РФ привлечь к уголовной ответственности организаторов сноса памятника (и дело действительно было заведено).

              Проще говоря, чехи так видят, что специальные силы Российской Федерации были перепутаны ими с дагестанскими гопниками. Кровавые чекисты и наследники КГБ с подачи министра обороны ядерной державы якобы устроили охоту за троллем, старостой района и мэром Праги, который вообще ни при чем, поскольку дел поважнее у них не нашлось.

              Все это достойный повод, чтобы в очередной раз поговорить об антироссийской истерии, охватившей Европу, об информационной войне и русофобии как политическом товаре, об отдельных группах влияния в западной элите, заинтересованных в наращивании взаимного антагонизма между Москвой и Брюсселем, о фальсификации истории и о черной неблагодарности.

              Но обо всем об этом написаны уже километры текстов, которые нужно искать по тэгам «война санкций» или «дело Скрипалей». Потому внимание хочется обратить на совсем другое обстоятельство – на то, что эта почти анекдотичная история про «подозрительных офицеров» и излишне болтливых старост описана в одном чешском еженедельнике со слов анонимных источников.

              В беседе с журналистами других изданий мэр Гржиб подтвердил, что ему выделили охрану, но не назвал причин такого шага. Каких-либо официальных обвинений в адрес России не поступало, обязательные в таких случаях обличительные речи про «угрозу с востока» также отсутствуют – власти как будто стараются не поднимать шума. Нет, так информационные войны не ведут.

              Выходит, мы чехов неправильно поняли. Они не разгоняют на ровном месте антироссийскую истерию, не запугивают мирных граждан вездесущем и смертоносном «ГРУ». Они этого «ГРУ» искренне боятся. Настолько искренне, что думают, будто военной разведке РФ есть дело до пражских старост, которые оскорбили нашу национальную память в Twitter.

              Мальчик, годами кричавший «волки!» из любви к хайпу, теперь дрожит от ужаса от одной мысли о них.

              Пожалуй, это не тот случай, когда «мальчика» нужно переубеждать или высмеивать, хотя он этого однозначно заслужил. Это тот случай, когда реальные офицеры ГУ Генштаба (так на самом деле называется ГРУ) должны откинуться в своих креслах и довольно улыбнуться.

              Очень хорошо, что чехи так думают. Пусть думают так дальше – и передадут свои страхи соседям.

              Если кто-нибудь будет глумиться над героями войны, которую мы называем Великой Отечественной, если кто-то решил очернять память о них, подгоняя историю под нужды современной политики, если какой-то деятель подумал, будто вандализм и неблагодарность – это тот язык, на котором можно говорить с наследниками победителей фашизма, придет серенький волчок и укусит за бочок.

              Кажется, эта мысль – единственное, что может убедить людей типа Коларжа и Новотны вести себя прилично.

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