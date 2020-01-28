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28 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:46  |  vz.ru
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Исторические невежество Зеленского нужно использовать во благо

Зеленский и Дуда хотят совместно почтить память польских и украинских солдат, которые воевали с большевикамиФото: president.gov.ua
Официальная Варшава пытается обелить сговор Польши с Гитлером и сделала пересмотр истории политическим оружием против России. Президент Украины решил помочь полякам, но наговорил такого, что впору теперь извиняться − перед чехами. Может ли Прага стать союзником Москвы и совместно с ней бороться против переписывания истории Второй мировой войны? Подробности...
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Как США вернули мир на грань ядерной катастрофы

Падение ядерной боеголовки выглядит именно такФото: U.S. Air Force/Global Look Press
Соединенные Штаты в любой момент могут ударить ядерным оружием по странам, которые перед ними бессильны. По крайней мере, именно такой вывод следует из предупреждения авторитетного западного издания. Почему же ядерная катастрофа куда более реальна, чем шестьдесят лет назад, когда США и СССР десятками испытывали ядерные боезаряды и напряженно «ковали» ядерные щиты и мечи? Подробности...
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В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Правды о коронавирусе мы не знаем

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ситуация очень плохая, даже если апокалиптические прогнозы не сбудутся, вирус не перешагнет через Амур у нас, и не окажется масштабно в Европе и США. Помимо всего прочего эпидемия нанесет значительный ущерб мировой экономике. Наиболее пострадавшими, как всегда, в таких случаях окажутся страны-поставщики сырья. Подробности...

Мировая «пятерка» может собраться в Москве

Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
Когда в трех главных ядерных державах планеты внутриполитические процессы начинают доминировать над вопросами внешней политики, открываются возможности для самых разных инициатив, включая проект создания пятисторонней (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) системы контроля ядерного оружия. Подробности...

Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

Глеб Простаков, журналист
За идиотизмом политиков мы забываем, что значительная часть украинцев абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
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              Исторические невежество Зеленского нужно использовать во благо

              Зеленский и Дуда хотят совместно почтить память польских и украинских солдат, которые воевали с большевиками   28 января 2020, 08:30
              Фото: president.gov.ua
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Официальная Варшава пытается обелить сговор Польши с Гитлером и сделала пересмотр истории политическим оружием против России. Президент Украины решил помочь полякам, но наговорил такого, что впору теперь извиняться − перед чехами. Может ли Прага стать союзником Москвы и совместно с ней бороться против переписывания истории Второй мировой войны?

              «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ему, как и неоднократно прежде, хочется только посочувствовать. 

              В период президентской избирательной кампании на Украине в артисте легкого жанра подкупало то, что ему было очевидно и искренне наплевать на исторические комплексы собственного народа. По крайней мере, Зеленский искренне не понимал, зачем вносить в общество конфликт и раздрай из-за событий середины XX века, если за окном XXI век со своими актуальными проблемами.

              Это – нормальный взгляд на жизнь для человека его возраста и профессии (теперь уже предыдущей). По крайней мере, вы не будете бить с таким человеком горшки по вопросу о том, был ли голодомор геноцидом одних только украинцев и является ли Бандера ориентиром для современной Украины, а вместо этого перейдете к вопросам практическим.

              Учитывая генезис украинского политического класса, это вселяло некоторую надежду. Как мы видим теперь, ложную: безразличие Зеленского к истории предопределило узость его знаний, сделав «чистой страницей». Другими словами, став президентом, он некритично повторяет всю ту чушь, что десятилетиями продуцировали хуторские бандуристы. Отсюда и его воспоминания о казаках, взявших Дюнкерк, и нынешняя реплика, откровенно оскорбительная для целого европейского народа.

              Потому как сговор тоталитарных режимов и прелести оккупации первыми почувствовали на себе не поляки, а чехи. Но поляки об этом, разумеется, не напомнят, поскольку приняли в том сговоре самое активное участие.     

              Зеленский хотел, как лучше.

              Досадная реплика прозвучала по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой. Президент Украины нанес соседям визит с целью улучшить двусторонние отношения, значительно испорченные при Порошенко как раз из-за истории. Как было заявлено Варшавой, «с Бандерой Украина в Европу не войдет».

              Варшава для Киева – важный торговый и политической партнер. Поэтому у Зеленского рассудили тем образом, что нужно отставить разногласия вокруг Волыни в сторону и заново объединиться против общего врага – России, благо отношения с самой Россией уже ничто не восстановит. Отсюда инициатива совместно почтить память польских и украинских солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. Отсюда сентенции Зеленского, призванные подчеркнуть, что он разделяет взгляд Варшавы на начало Второй мировой войны. Такое для поляков нынче ценно – Израиль (а в эти дни, как известно, отмечается юбилей освобождения Освенцима) им в солидарности отказал, причем в унизительной форме.

              Нет уверенности, что Зеленский в принципе в курсе того, как в составе Украины оказались Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская и Волынская области. О Мюнхенском сговоре он тоже, возможно, ничего не слышал – и это хороший повод для того, чтобы пригласить в эту историческую дискуссию Чехию.

              Вообще, эта страна могла бы быть хорошим партнером России не только в борьбе с фальсификацией истории. Президент Милош Земан по европейским меркам является чуть ли не русофилом, а премьер-министр Андрей Бабиш – умеренным евроскептиком и прагматичным человеком, далеким от идеологических споров. Это имеет некоторые шансы перерасти в компаньонство, аналогичное тому, которое сложилось у России с Венгрией.

              Особенно если отдельные личности внутри РФ, часто называющие себя «советскими патриотами», прекратят заниматься вредительством – например, размещением по случаю российско-чешских контактов статей на тему «как мы правильно подавили Пражскую весну».

              Впрочем, сейчас мы про события более ранние – про 1938 год. Чехословакия была к тому моменту демократическим, промышленно-развитым государством, могла похвастаться рекордным производством оружия и внушительной армией, а в своем экономическом развитии местами опережала даже Германию.

              А еще она была военным союзником СССР – вместе с Францией мы составляли некий триумвират, что было закреплено двусторонними договорами. Триумвират этот был по факту антигитлеровским, а в случае советско-чехословацкого договора – еще и антипольским, но не в смысле агрессии против Варшавы, а в смысле обороны от нее.

              Польша – не чета Чехословакии. Она была авторитарным, милитаристским, полицейским, антисемитским и мракобесным государством, живущим мечтами о соседских землях. Чехословакию там особенно ненавидели. «Искусственно и уродливо созданная Чехословацкая республика не только не является основой европейского равновесия, наоборот, является его слабым звеном», – заявил как-то Юзеф Пилсудский.

              Поляки не могли простить чехам военно-дипломатического проигрыша в борьбе за Тешинскую область, ставшую в 1919-1920 годах причиной двух конфликтов с полутора сотнями жертв. В конце концов регион поделили с помощью Антанты так, что в полной мере это не устроило ни одну из сторон, но чехи получили чуть больше. Прежде всего благодаря обещанию творца чехословацкой государственности Томаша Масарика вступить в войну против Польши на стороне Советской России, если интересы Праги не будут учтены.

              Появление в составе Чехословакии Судетской области – тоже его рук дело. Масарик удачно воспользовался разделом австро-венгерских и германских земель по итогам Первой мировой войны. С этнической точки зрения его претензии на Судеты были несостоятельны – подавляющее большинство населения там составляли судетские немцы. Однако высокий промышленный потенциал, залежи полезных ископаемых и удобная линия обороны в горах предопределили исход дела: отдавать всё это немецким агрессорам победители не желали, потому отписали чехам. А те пригласили в свое государство словаков, чтобы доля немцев в населении новой страны сократилась хотя бы до четверти.

              Впоследствии эти хитрости вышли Масарику боком. Сепаратистские настроения части словаков превратили их в союзников Гитлера, а население Судет обеспечивало голоса «пятой колонне» Гитлера – Судето-немецкой партии (СНП) Конрада Генлейна, напрямую финансируемой из Берлина. В 1935 году она заняла первое место на парламентских выборах, воспользовавшись расколом чехов на разные политические лагеря.

              С тех пор СНП занималась организаций провокаций на границе с Германией и требовала отпустить Судеты под крыло фюрера. В какой-то момент дело дошло до бунта, который был успешно подавлен центральным правительством, но это дало Гитлеру повод заявить о притеснении немцев в Судетах и потребовать их включения в состав Рейха, а иначе – война.

              Действуя в русле политики «умиротворения агрессора», впоследствии многократно проклятой, Лондон и Париж согласились на все условия Гитлера, заключив с ним и с фашистским диктатором Италии Бенито Муссолини то самое Мюнхенское соглашение. Чехов просто поставили перед фактом: либо вы отдаете нацистам всё, что они попросят, либо мы оказываемся выполнять какие-либо обязательства перед вами по части защиты от агрессии. Это был ультиматум, который было трудно не принять.

              «Я сделал это элегантно», – заявлял впоследствии Гитлер, находясь в Праге.

              Серией угроз, хитростей и посылов он получил гораздо больше, чем требовал изначально. Ведь сперва он хотел только Судеты и не возражал против того, чтобы гарантировать Чехословакии территориальную целостность на прочих рубежах. Но итоговое Мюнхенское соглашение никаких дальнейших обязательств какой-либо стороны перед чехами не подразумевало.

              После нового ультиматума Гитлера абсолютно беззащитная Прага, потерявшая международную поддержку, линию обороны и промышленный потенциал, предоставила независимость Словакии, что обеспечило Германию еще одним союзным режимом. А оставшуюся часть Чехии Рейх попросту поглотил. Формально – по просьбе самих чехов, попросивших у него защиты и согласившихся на автономию в составе новой германской империи.

              А теперь – о роли Польши, старательно набивавшейся фюреру в политические и даже идеологические союзники с 1939 года (пакт Пилсудского-Гитлера был подписан уже в январе 1934-го). Не подлежат сомнению следующие факты.

              Задолго, как минимум за полгода до подписания Мюнхенского соглашения, Варшава и Берлин договорились о совместном разделе Чехословакии, что в политическом лексиконе тех лет именовалось «Планом Геринга».

              На протяжении всего периода, предшествующего подписанию соглашения, польская сторона намеренно уклонялась от любых контактов с официальными Парижем и Лондоном, которые пытались добиться гарантий невмешательства поляков в раздел Чехословакии.

              Варшава направила Праге ультиматум о территориальных претензиях в один день с подписанием Мюнхенского соглашения и ввела свои войска в Тешинскую область одновременно с введением немецких войск в Судеты. Но еще до того на границе с Чехословакией были организованы диверсии и вооруженные провокации с целью получить формальный повод для ультиматума.

              Польское правительство категорически отказалось пропустить через свою территорию советские войска, которые Москва собиралась направить к чехам для отражения агрессии Гитлера. Более того, было заявлено, что советские военные самолеты будут сбиваться, а любая попытка пересечь польскую границу равнозначна объявлению войны.

              СССР неоднократно подтверждал свою готовность вступить в конфликт на стороне Чехословакии

              и предлагал гарантам ее независимости – Великобритании и Франции – заключить антигерманский пакт. Более того, Сталин аннулировал то условие, которое было прописано в договоре с Прагой. Если прежде Москва готова была воевать за нее лишь одновременно с Парижем, то в новых раскладах просила только об обязательном участии в этой войне самих чехов и об официальном прошении о помощи с их стороны.

              Делалось это не из-за любви Сталина к чехам (которых он, впрочем, ценил как партнеров), а из-за прозрачности перспектив. Чешская оружейная промышленность и полезные ископаемые Саара значительно увеличили бы военную мощь Рейха, а земли Словакии давали ему выход к советским границам. Так оно в итоге и случилось.

              Уже на Нюрнбергском трибунале генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель заявлял, что Гитлер не решился бы на войну в том случае, если бы Париж и Лондон поддержали Прагу. Он же показал, что целью Мюнхенского сговора было вооружение немецкой армии и вытеснение СССР из Европы за счет уничтожения его единственного союзника.

              Уничтожения, подчеркнем, физического.

              Наряду с «окончательным решением еврейского вопроса», в Рейхе было сформулировано и «окончательное решение чешского вопроса». Просто до него не дошли руки.

              Тем не менее именно чехи стали первой жертвой сговора авторитарных режимов – германского, итальянского и польского. Причем польское участие является активным, деятельным и всеобъемлющим – как политическим, так и военным. Если западные страны в этой коллизии – дипломатические неудачники, перехитрившие сами себя, то Польша – это именно что агрессор, заключивший союз с дьяволом и аннексировавший территорию чужой страны.

              Об этом обязательно нужно напомнить и Зеленскому (пусть извиняется теперь перед чехами; это, как минимум, занятно), и главным образом Анджею Дуде. Польский ревизионизм помноженный на польский гонор вызывают откровенную неприязнь не только в Москве, но и в Берлине с Брюсселем. В эту линию разлома на восточных рубежах НАТО не лишним будет вставить рычаг, роль которого может сыграть Чехия.

              Как и 83 года назад, у нас есть повод для союза – пусть не военно-политического, но прикладного идеологического. Того, который отражает наше представление о справедливом отображении истории.

              Правда, есть подозрение, что в дело опять вмешается идея «единой Европы», стараниями СССР избавленная от свастики. И опять не на нашей стороне.

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