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Россия упростила выдачу водительских прав для граждан Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче водительских прав для граждан Абхазии с российским паспортом или видом на жительство.
Теперь граждане Абхазии могут обменять свои абхазские права на российские без необходимости сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования, передает ТАСС.
В документе говорится: «Гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке».
В начале марта президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.
Ранее Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.