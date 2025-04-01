Россия упростила выдачу водительских прав для граждан Абхазии

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь граждане Абхазии могут обменять свои абхазские права на российские без необходимости сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования, передает ТАСС.

В документе говорится: «Гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство РФ или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Абхазия, в упрощенном порядке».

В начале марта президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

Ранее Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.