После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
МИД России отменил ограничения на поездки в Абхазию
Министерство иностранных дел России отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Абхазию.
Это решение связано с улучшением ситуации в республике, что позволяет туристам вернуться к планам посещения региона, передает ТАСС. МИД подчеркнул, что россияне, планирующие поездку, должны соблюдать стандартные меры предосторожности, включая осторожность в темное время суток и уважение местных традиций.
Пресс-служба Минэкономразвития подтвердила возможность возобновления туристических поездок и продаж связанных с этим услуг. В ведомстве отметили, что в связи с сообщениями о стабилизации обстановки в Абхазии от МИД России, туроператоры могут вернуться к активной продаже туристических продуктов для этого направления.
Ранее президент России Владимир Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.
Он заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.