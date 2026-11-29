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Упавший в Турции беспилотник оказался украинским FP-1
IHA: Украинский дрон-камикадзе FP-1 разбился в турецкой провинции Ризе
Техническая проверка показала, что разбившийся в турецкой провинции Ризе беспилотник является украинским дроном-камикадзе FP-1 производителя Fire Point.
Беспилотник потерпел крушение в ночь на воскресенье в деревне Кепрюбашы провинции Ризе на северо-востоке Турции, никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.
«В результате технической проверки установлено, что крушение потерпел БПЛА-камикадзе модели FP-1 украинского производителя Fire Point», – сообщило агентство IHA.
В результате взрыва лопнули стекла в четырех домах, образовалась воронка площадью 70 кв. метров.
Местные жители рассказали, что из-за мощного взрыва окна тряслись даже в домах в километре от места инцидента. Официальные органы инцидент пока не комментировали. БПЛА и безэкипажные катера регулярно обнаруживают на черноморском побережье Турции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Стамбуле и Дюздже нашли объекты, похожие на дроны.