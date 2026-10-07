Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
ВКС России поразили мост через Днепр в городе Запорожье
Российская авиация сбросила корректируемые авиабомбы на вантовый мост в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, который использовался ВСУ для логистики, сообщило Минобороны.
«Операторы бригады «Варяг» осуществляли корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля применения авиационных бомб с УМПК экипажами ВКС по важному логистическому объекту на территории Украины», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В результате удара мост, активно использовавшийся ВСУ для переброски военных грузов и личного состава, получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие последствия ожидают Киев в результате российских ударов по мостам.
Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.