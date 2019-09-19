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19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
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Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Зеленский ударил по «бандеровцам»

«Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной», – утверждают в Верховной радеФото: Андрей Гудзенко/LIGA.net,
Правительство Украины приняло громкое кадровое решение − в отставку уходит скандальный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Про таких, как этот человек, принято говорить – «он просто ненавидит всё русское». На деле Вятрович стоял во главе сложной миссии по конструированию украинского исторического мифа. Что же теперь будет с культом Бандеры и Шухевича?  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
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Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
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          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              «Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной», – утверждают в Верховной раде   19 сентября 2019, 10:00
              Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net,
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Правительство Украины приняло громкое кадровое решение − в отставку уходит скандальный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Про таких, как этот человек, принято говорить – «он просто ненавидит всё русское». На деле Вятрович стоял во главе сложной миссии по конструированию украинского исторического мифа. Что же теперь будет с культом Бандеры и Шухевича?

              Увольнение теперь уже бывшего директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича – это событие, которое может показаться значимым. Официально он уходит «по соглашению сторон», но по «инсайдам» депутата Верховной рады от пропрезидентской партии Максима Бужанского, его именно уволили.

              Другое дело, что Бужанский – это такой персональный «хейтер» Вятровича, уже давно требовавший его отставки за «деятельность по расколу страны». И депутат, судя по всему, считает, что одним лишь увольнением историк отделаться не должен.

              «Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной. Сейчас нам нужно инициировать проверку, которая выяснит, каким образом финансирование на деятельность Института нацпамяти распределялось между Вятровичем лично, его женой Яриной Ясиневич и ее братом-фотографом. Они просто пилили бюджет Института нацпамяти внутри семьи. Как это происходило – правоохранительные органы должны выяснить и дать этому юридическую оценку», – заявил он изданию «Cтрана.ua».

              Таких вот, как у Бужанского, радостных высказываний в русскоязычном сегменте украинской сети – сотни. Их общую мысль можно выразить как возвращение Украины к некой «норме», из которой явно выбивался радикал Вятрович и тянул всю страну за собой.

              В России от украинских представлений о «норме», к счастью, далеки, но Вятровича знали и здесь. В основном благодаря его регулярным нападкам на «агентов влияния российской культуры» – Булгакова, Цоя, Высоцкого, маршала Жукова, Деда Мороза и прочих. Кроме того, именно его ведомство отвечало за «декоммунизацию» (переименования, снос памятников и т. д.) и планировало приступить к «деколонизации». То есть к вычеркиванию из национальной истории Украины «имперского наследия».

              Это не значит, что основанные и построенные в проклятый имперский период города Юго-Востока будут разрушены и сожжены (пока до этого не дошли даже на Украине), просто поменяются акценты. Будет сказано, например, то, что с доисторических времен на месте Одессы стояла процветающая хата казака Свербыгуза, но потом ее оккупировала Екатерина II, а граф Воронцов отравил местную украинскую культуру завозной угро-финской, но теперь-то с исторической несправедливостью покончено, так Одесса непременно похорошеет.

              Это, конечно, издевка, но она ни на шаг не отошла от той псевдоисторической матрицы, которую утверждал Вятрович. Неудивительно, что этот человек имеет просто отвратительную репутацию в академической среде. 

              В лучшем случае его называют пропагандистом от истории, который игнорирует источники, противоречащие его идеологемам, зато использует откровенно негодные – вроде показаний того казака, что фельдмаршала Паулюса в плен брал, а маршала Жукова поймал за руку на геноциде украинцев (казака зовут не Свербыгуз, а Юрась, но это в общем-то не важно).

              В худшем случае Вятровича, оценивая его стиль работы, подозревают в подчищении исторических архивов от тех документов, которые компрометируют украинские национальные движения первой половины XX века. 

              Собственно, обеление украинских националистов от Бандеры до Петлюры – это основа деятельности Вятровича. Он даже кандидатскую диссертацию написал, пытаясь доказать, что зарубежные «рейды» УПА* – это не террористические вылазки, а попытки сподвигнуть другие народы Европы на борьбу с тоталитаризмом.

              Подобное издевательство над историей, как наукой, придумал, конечно, не сам Вятрович. И даже на Украине – не Вятрович. Работы из жанра фолк-хистори приобрели государственную значимость при президенте Ющенко, когда перед историками была поставлена правительственная задача – сформулировать национальную историю и героику Украины, которые были бы принципиально отличными от российских и противопоставлялись им.

              С признанными героями, которые не пошли на службу к клятой Московии (что противоречит второму условию), в украинской истории не густо, потому пришлось отмывать персонажей вроде Бандеры и Шухевича.

              Нужно понимать, что псевдоисториками пропагандируется тезис не о том, что украинские патриоты славно громили евреев и резали поляков (что было бы натуральным фашизмом и закрыло бы столь желанный «путь в Европу»), а о том, что украинские патриоты этого не делали, а если делали, то не виноваты – и вообще в основном они боролись со сталинизмом и спасали евреев от Гитлера.

              Главное правило этой игры заключалось в том, что все исходящие из России исторические документы о преступлениях национальных героев Украины заранее объявлялись фальшивкой, а все упоминания об этих преступлениях – российской пропагандой. В уютном мирке галицийской ограниченности такой подход прекрасно работал, однако современные степень открытости мира и скорость передачи информации привели к тому, что украинских псевдоисториков начали ловить за руку на дешевых подлогах не только российские, но и западные ученые – признанные специалисты по теме.

              Многие из них, кстати говоря, сами были потомками украинских иммигрантов (ну а кому еще придет в голову заниматься Бандерой, проживая в США или Канаде?) и украинской национальной идее в целом сочувствовали. Но методы историков ющенковского призыва были за гранью добра и зла, а научная репутация дорогого стоит.

              Вятрович был в их компании самым активным, самым идейным (или самым циничным, это как посмотреть), самым заметным, самым наглым и самым влиятельным. Развернулся он в своей деятельности еще тогда, когда отвечал за архивы СБУ. А за заслуги перед Евромайданом ему отписали целый Украинский институт национальный памяти – предельно странный орган центральной власти, аналог которого есть только в соседней Польше (а там его не могло не быть, с её-то гонором).

              Этот орган именно для того и нужен, чтобы заново кроить украинскую историю, дополняя ее мифами и избавляя от «черных пятен». А то, что руководить им поставили гиперактивного человека со специфической репутацией, усилила его разрушительную для мозга деятельность. При президенте Порошенко этот институт фактически навязал свою идеологию всему государству.

              Теперь этот неприятный человек уходит. Он настолько неприятен, что его уход кажется значительным событием. Но в реальности не изменится ничего.

              Вятрович не мог не уйти. На своей во всех смыслах государственной должности был просто не жилец. В период президентской предвыборной кампании псевдоисторик горячо поддерживал Порошенко и резко критиковал Зеленского. Более того, продолжил это делать после выявления победителя, иногда – в формате хамства. В частности, призывал нового президента «публично присягнуть» националистам (или что?) и обвинял его в «подыгрывании российским историческим мифам».

              Но дело не только в эго Зеленского или в том, что Вятрович был бы в его системе власти инородным элементом, представляющим интересы политических противников. Он откровенно вредил и мешался главе государства в том, что касается внешней политики.

              Понятно, что исторические подходы Вятровича в стиле «наш каратель свят» не могли найти понимания в Израиле и Польше (где Вятрович, как и в России, официально – персона нон-грата). Но псевдоисторик, видимо, окончательно забылся, когда обвинил дипломатические миссии этих государств в «распространении российской пропаганды». И то тогда, когда президент Зеленский вроде бы сумел найти общий язык с израильским премьером Нетаньяху, а с руководством Польши договорился преодолевать кризис в отношениях, тем же Вятровичем и вызванный.

              Но в конечном счете все это предприятие ограничится лишь отстранением неудобной фигуры, а по сути ничего не изменится. Просто одного националиста и фальсификатора сменит другой, а бюджет его странной конторы на 2020 год даже будет увеличен.

              Зеленского, судя по всему, в принципе не волнуют исторические баталии. И он не станет отнимать у националистов любимую игрушку, чтобы лишний раз их не злить. Так что вятровический институт продолжит продуцировать свои бредни и писать «истинную историю Украины», пока президент занят более важными делами.

              А всё новые поколения украинцев будут учиться в школах по учебникам, которые им расскажут и о сиятельном семитофиле Бандере, и о подлой геноциднице Московии, и о цивилизации древних украинцев, и о том, что вся история Украины после Переяславской рады и до 1917 года по сути свелась к борьбе с оккупантами и сбережением хуторской культуры, а Наполеон так, мимо проходил.

              Остановить этот завод по выпуску буратин конвейерным способом, скорее всего, уже не получится.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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