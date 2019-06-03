На Украине обрушились с критикой на Польшу и Израиль за «российскую пропаганду»

Польша и Израиль повторяют тезисы российской пропаганды против «украинского освободительного движения», заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

«Между Польшей и Израилем продолжаются жесткие дискуссии о прошлом. Но на Украине послы обеих стран «нашли общий язык» – и конечно, он «русский». Письмо мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его – русская. Ведь содержание – повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения», – написал Вятрович в своем Facebook.

Запись он адресовал послам Польши и Израилю на Украине Бартошу Цихоцкому и Джоэлу Лиону.

Таким образом он прокомментировал заявление Цихоцкого и Лиона, которые ранее выступили против открытия в Ивано-Франковске памятника лидеру УПА* (Украинская повстанческая армия*, запрещена в России) Роману Шухевичу.