Послы Польши и Израиля выступили против открытия памятника Шухевичу на Украине

Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэло Лион на Украине выступили против открытия в Ивано-Франковске памятника лидеру УПА* (Украинская повстанческая армия*, запрещена в России) Роману Шухевичу; об этом заявили в посольстве Польши в Киеве.

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле», – сообщило посольство, передает РИА «Новости».

Сам памятник Шухевичу был открыт в мае 2019 года.

Напомним, в марте На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).