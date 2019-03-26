На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).

Закон дополняет перечень участников боевых действий, установленный законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», передает ТАСС.

Ранее участниками боевых действий считались только те боевики УПА*, которые вели действия против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий.

В пояснительной записке к новому закону указывается, что на конец мая 2018 года в живых оставалось около 1,2 тыс. членов ОУН*-УПА.

Участникам боевых действий на Украине предоставляется около 20 льгот, в том числе, льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте, а также медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами.

Отметим, что принятый Верховной радой закон подвергся резкой критике и на Украине, и за рубежом.

ОУН – ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. В годы Великой Отечественной войны ОУН в сотрудничестве с немецкими спецслужбами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА.

В 1943 году боевики военного крыла ОУН (УПА) организовали Волынскую резню. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 до 100 тыс. поляков.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны.

Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, называются улицы.

В феврале 2018 года во Львове у здания горсовета вывесили красно-черный флаг ОУН.