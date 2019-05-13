От Зеленского потребовали «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского «публично присягнуть на верность националистам» и предупредил его о том, что шаги против закона об исключительности украинского языка будут восприняты ими резко негативно.

В эфире украинского «Пятого канала» Вятрович заявил, что Зеленский победил на президентских выборах благодаря «молчанию», избегая конкретики по ряду ключевых вопросов во время предвыборной гонки. «Секрет успеха Зеленского в молчании. «Молчание – золото» – это точно про него», – приводит его слова РИА «Новости».

Вятрович отметил, что эта стратегия перестанет работать после вступления Зеленского в должность, когда ему придется делать какие-то конкретные шаги.

Глава украинского Института национальной памяти отметил, что за Зеленского голосовали совершенно разные люди – те, кто были против Петра Порошенко среди националистов и те, кто хотел сближения с Россией. Теперь же любое решение избранного украинского лидера будет раскалывать часть его электората, он будет терять поддержку народа, считает Вятрович.

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Украинские националисты готовы обрушить на Зеленского критику, если он предпримет шаги против закона об украинском языке, недавно принятого Верховной рады, предупредил он. Поэтому директор института национальной памяти призвал нового президента Украины «публично присягнуть на верность националистам».

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов. Зеленский раскритиковал закон и пообещал после вступления в должность проверить его на соответствие конституции.

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