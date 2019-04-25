Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка

Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский пообещал, что после вступления в должность президента Украины проведет тщательный анализ соответствующего закона на предмет соответствия конституции, передает РИА «Новости».

По словам избранного украинского лидера, единственным государственным языком в стране должен быть украинский, однако его развитие следует поддерживать путем создания стимулов, а не запретов и наказаний.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Зеленский считает, что последствия этого закона для страны сложно спрогнозировать. «К проекту закона внесено более 2 тыс. поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде», – приводит его слова ТАСС.

Между тем лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что его партия обжалует в конституционном суде принятый Верховной радой закон об украинском языке. «Я уверен, что суд должен отменить этот карательный закон. Это позволит избежать дискриминации части наших граждан, части украинцев», – заявил Бойко в кулуарах украинского парламента.

Бойко подчеркнул, что в действительности закон направлен не на защиту украинского языка, а на запрет русского.

Ранее в четверг Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД