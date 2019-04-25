Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.

Документ определяет украинский язык как единственный официальный в стране, обязывает всех граждан владеть им и регулирует его применение во всех публичных сферах жизни, передает ТАСС.

Кроме того, законопроект предполагает штрафы и уголовную ответственность за унижение государственного языка.

Специальные «языковые инспекторы» смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что «украинский язык стал основным маркером украинской национальной идентичности». По его мнению, совсем скоро правительство внесет новый закон о защите языков коренных народов Украины, пишет украинское издание «Страна».

Также закон поддержали фракция БПП, Радикальная партия и «Батькивщина». Для окончательного утверждения законопроекта депутаты утвердили около 50 поправок.

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать закон о государственном языке, пока еще находится у власти. Владимир Зеленский заявил, что поддерживает «закон об украинском языке».

Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Рада приняла в первом чтении 4 октября прошлого года. 28 февраля Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Председатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук предупредил об опасных последствиях закона о языке для украинских чиновников. В ОБСЕ призывали привести этот законопроект к международным стандартам.