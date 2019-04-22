Порошенко напоследок захотел подписать скандальный закон о языке

Президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать закон о государственном языке, пока еще находится у власти.

Он заверил, что его «команда будет защищать украинский язык». Как сказал Порошенко, если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон, то он обязательно его подпишет, передает РИА «Новости».

Напомним, инаугурация побеждающего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского должна состояться до 3 июня.